El premio de lo público

Nos ha tocado la lotería, aunque no en forma de décimos, sino en aquello que de verdad sostiene la vida. Mientras el bombo llenaba la televisión de ilusión, nosotros sabíamos que el premio gordo ya había llegado a nuestra familia: una sanidad pública capaz de salvar a mi hija cuando una leucemia nubló nuestros días. Más de 100 noches en el hospital de Cruces nos mostraron que, cuando se trata de cuidar a una niña, no se escatima ni un gesto, ni un suspiro, ni un euro, ni una gota de entrega. A veces pensamos en cómo habría sido todo en aquellos lugares donde la salud es una mercancía y no un derecho. Qué suerte vivir en un país donde el miedo no se multiplica con la factura, donde existe una red que sostiene, acompaña y abraza cuando la vida se tambalea. Todos los impuestos que mi mujer y yo hemos pagado han encontrado su sentido. Y también, quizás, los suyos, lector, entrelazados con los nuestros en este pacto silencioso de cuidarnos. Nos tocó la mala lotería, que suele tocar más que la buena, pero también la fortuna de poder mirar atrás hoy y sentir gratitud.

Kepa Villaluenga Salazar. Bilbao

Que poco duran las cosas

La mañana del pasado lunes era de felicidad o de descontento para los extremeños. Quizás acabaron ganando a quienes votaran, o quizás no; quizás su abstención les provocó cierto sentimiento de culpabilidad. En cuestión de horas esta noticia fue eclipsada por la Lotería de Navidad. De un momento para otro, ya no importaban los escaños que hubiese conseguido el PP o el hundimiento del PSOE, sino que lo importante era mirar si el décimo que compró la abuela había sido premiado. La historia de la mañana siguiente ya era otra diferente, como si la Lotería de Navidad ni siquiera hubiese existido. Somos presentes de un mundo cada vez más inmediato en el que no hay tiempo para reflexionar antes de ser expuestos al titular más reciente.

Juan Salvador Agüí Santamarta. Madrid

Agacharse para votar

Muy acertada la viñeta de El Roto del pasado domingo. En ella una mujer intenta depositar su voto en una urna a ras del suelo comentando: “¡cada vez hay que agacharse más a la hora de votar!" Quisiera añadir que me temo que en un futuro no muy lejano nos agacharemos pero allí no habrá ninguna urna, ni grande, ni pequeña.

José Ramón Iribar Argote. San Sebastián

Informar sobre el VIH

Quería agradecer públicamente al director Eduardo Casanova por participar en varios medios de comunicación contando que es portador del virus VIH. Como médica es de agradecer que alguien que es capaz de llegar a la gente joven visibilice que el VIH sigue existiendo y transmitiéndose mayoritariamente vía transmisión sexual, algo que los más jóvenes no son muy consciente de ello. Se echa de menos que desde los organismos del gobierno no se hagan campañas de impacto para informar sobre la forma de transmisión y lo que significa médicamente contraer esta infección. Desde la campaña de “Póntelo, pónselo” allá por el año 1990 que a tantos nos llegó, no he vuelto a ver nada parecido.

Isabel Landete Manresa. Alicante