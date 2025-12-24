Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
CARTAS AL DIRECTOR
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

El verdadero espíritu navideño

Los lectores y las lectoras escriben sobre el consumismo en estas fiestas, los feminicidios, el resultado de las elecciones extremeñas y el uso de antidepresivos

Cartas al Director
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Navidad se ha convertido en catalizador para el avance del capitalismo financiero rampante no tanto por el consumo exacerbado de las fechas, que podría darse bajo diferentes sistemas económicos, sino por haber dejado de suponer un dique de contención frente a la implantación del individualismo, requisito sine qua non para encarrilar cualquier modelo de lógica personalista. Contemplando solamente la raigambre litúrgica de la celebración, perdemos de vista la teleología social navideña. No se precisa adscripción al cristianismo para reconocer que algunos elementos fundamentales de su prédica como el perdón, la empatía y la generosidad son cruciales también para preservar la argamasa que cohesiona las relaciones que nos cuidarán durante el resto del año. Estas fiestas pueden ser recordatorio periódico y tiempo de pausa reconstitutiva ante el aceleracionismo productivista que cada día desteje nuestros vínculos volviéndonos vulnerables a su merced. Feliz Navidad.

Daniel Barroso Domínguez. Madrid

Nada cambia

En apenas unas semanas, varias mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en distintos puntos de España. Los titulares se suceden con una inquietante familiaridad, como si la reiteración hubiera reducido el impacto de cada muerte. Tras cada asesinato se repite el mismo ritual: condenas institucionales, minutos de silencio y promesas de revisión. Pero lo que no se revisa con la misma urgencia es por qué las medidas siguen llegando tarde, por qué las órdenes de protección no siempre protegen y por qué la prevención continúa siendo el eslabón más débil. No es una cuestión de falta de diagnósticos, sino de voluntad política sostenida y recursos suficientes. Cada asesinato machista no es solo una tragedia individual: es un fallo del sistema que se repite demasiadas veces. La pregunta ya no es qué ocurrió, sino por qué sigue ocurriendo.

Mihaela Dinca. Castellón de la Plana

Frente común

Digan lo que digan, en las elecciones extremeñas sólo ha triunfado Vox y un poco Unidas por Extremadura. Ni el PSOE ni el PP asumen las responsabilidades de su fracaso. El Gobierno de la comunidad autónoma está en manos de la extrema derecha. Si nuestros políticos de centro y de izquierda fueran buenos estadistas y servidores públicos, aparcarían sus intereses partidistas y formarían un bloque —tienen escaños de sobra— para que los ciudadanos extremeños no pierdan derechos con un Gobierno de Vox. Pero me temo que eso es como pedirle peras al olmo.

Víctor Calvo Luna. Valencia

Calmar no es curar

Ver a mi abuela tomando Escitalopram para soportar la vida sin mi abuelo es triste. Nos recetan el medicamento a ambas por distintos motivos. Mis colegas docentes —más de 12 (de los que sé)— toman Sertralina y Fluoxetina, entre otros. Cada día hay más consumo de antidepresivos. Su uso se ha normalizado para poder seguir adelante y, sin embargo, algo duele en esta “normalidad”.Medicarse puede salvarte y negarlo sería injusto, pero aún me pregunto si estamos disfrazando el dolor o aprendiendo realmente a sanarlo.

Daniela Huerta Escobar. Concepción (Chile)

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El odio que ignora su propio pasado

Cartas al Director

La igualdad también se cocina

Cartas al Director

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
  3. Trump anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre: “Serán los más grandes y poderosos de la historia”
  4. “¿Qué se siente al ser un fracaso?“: cómo la protagonista de ‘Showgirls’ superó la humillación y abrazó la película
  5. El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_