Abascal condiciona su apoyo a Guardiola a que se produzca un “gran cambio” en Extremadura
El líder de Vox no descarta ninguna posibilidad y asegura que “la pelota está en el tejado” del PP
Vox no quiere enseñar sus cartas tras haber sido el partido que más ha crecido en las elecciones a la Asamblea de Extremadura de este domingo, donde ha pasado de cinco a 11 escaños, y tener en sus manos la continuidad de la popular María Guardiola al frente de la comunidad autónoma. En una breve rueda de prensa en la sede de su partido en Madrid, Santiago Abascal ha dejado abiertas todas las posibilidades —desde formar parte de un Ejecutivo de coalición hasta alcanzar un pacto de investidura o de presupuestos— y ha subrayado que “la pelota está en el tejado de la señora Guardiola y no sé si del señor [Alberto Núñez] Feijóo” .
El líder de Vox solo ha puesto una línea roja: que los votos de su partido no se respeten o sean invisibilizados o traicionados, como ya advirtió el domingo. “No estamos cerrados a ninguna posibilidad. A lo único, a que no se produzca el cambio que fue robado y traicionado por la señora Guardiola, Si Vox cuenta en cualquiera de las fórmulas va a ser para un gran cambio en Extremadura”,
Abascal ha indicado que no quiere “adelantar acontecimientos” y que “es el PP el que tiene que decidir si pacta con los socialistas, si obtiene su abstención, si pacta con Podemos y la señora Guardiola sigue con su feminismo extremo estilo Irene Montero o si decide pactar con Vox”. “En tal caso, nosotros estamos abiertos a muchas posibilidades”, ha afirmado Abascal en una rueda de prensa en la que ha valorado los resultados de las elecciones en Extremadura, donde ganaron más de 40.000 votos y consiguieron pasar de cinco a 11 escaños. El partido ultra es la formación que más crece en las elecciones extremeñas respecto a los resultados de 2023. “En esta campaña hemos visto al PP demasiado cerca del PSOE y lo que hemos visto es una guerra sucia contra Vox permanente desde Ferraz y desde Génova”, ha dicho Abascal que considera que ha habido una “propagación de bulos originados en Génova y que replicaban las terminales mediáticas de Ferraz y al revés”, ha afirmado el líder ultra.
“Extremadura ha hablado alto y claro: quiere más Vox, el doble de Vox. Y lo va a tener”, proclamó el aspirante del partido de extrema derecha a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle. Todavía no se conocen cuáles serán las condiciones de Vox para apoyar la investidura de la candidata del PP, María Guardiola, que mejoró su resultado en un escaño, pero a cuatro escaños de la mayoría absoluta, por lo que necesita los votos del partido ultra para continuar al frente de la Junta de Extremadura. En una intervención telemática, en la noche del domingo, Santiago Abascal celebró los resultados obtenidos y anticipó que exigirá “respeto a los votantes de Vox”: “Los votos de Vox deben contar. Los votantes de Vox no van a ser invisibilizados ni traicionados”, advirtió.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
Últimas noticias
El resultado de Unidas por Extremadura no aplaca la tensión interna a la izquierda del PSOE
Vídeo | Vocación y conciliación con la vida personal: el trabajo según la Generación Z
El Gordo apaga el amargor del fuego en La Bañeza: “¡Hay que fichar a Mbappé!"
La auditoría al laboratorio señalado por la presunta fuga de la peste porcina deja todas las hipótesis abiertas
Lo más visto
- Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el Gordo de la Lotería de Navidad
- Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
- Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”