La igualdad también se cocina
Los lectores y las lectoras escriben sobre la carga mental de las mujeres en Navidad, los juguetes, la polarización política y el paso del tiempo
Se acercan las fiestas navideñas y, con ellas, una escena que se repite año tras año en muchos hogares. Mesas llenas de comida, familias reunidas y mujeres que sostienen estas fechas desde la cocina. Se habla mucho de tradición y de unión, pero poco de quién planifica el menú, hace la compra, cocina durante horas y, cuando todo termina, recoge y limpia. En la mayoría de las casas, las comidas navideñas recaen mayoritariamente en las mujeres. Y no, no es una cuestión de costumbre familiar ni de amor desinteresado; es trabajo no remunerado, invisible y agotador. Normalizar que las mujeres de la familia carguen con toda la preparación alimenta desigualdades que también se sientan a la mesa. Tal vez la Navidad, que tanto apela a la solidaridad, sea un buen momento para repartir responsabilidades y celebrar de otra manera. Porque la igualdad también se cocina, y necesita más manos.
Noelia Verde Domínguez. Mallorca
Jugar a ser adultos
Estos días, podemos ver miles de anuncios de juguetes, las tiendas a rebosar y catálogos por todas partes. Pero, ¿somos conscientes de los juguetes que se están vendiendo? Antiguamente, las estrellas eran los coches, los bebés, las construcciones y las muñecas. Este año son los sets de maquillaje, de uñas con su lámpara, de peluquería con instrumentos para rizar o planchar el pelo. ¿En qué momento los juguetes han pasado a ser cosas rutinarias de adultos?
Nerea León López. Barcelona
La polarización daña
Hace unos días, se conocía que unos cinco millones de españoles (14% de la población) han roto relaciones familiares o de amistad por motivos políticos, lo que indica en datos la polarización que vivimos actualmente en nuestro país. Esto convierte la situación en un problema real: las diferencias políticas están afectando a la población y a cómo se relacionan las personas. La polarización es agravada por las redes sociales y las cámaras de eco de los usuarios, pues leemos contenido afín a nuestras ideas, lo que hace que una opinión contraria nos saque de nuestras casillas. Claramente, esto puede hacer mucho mal, porque cortamos la pluralidad, el respeto por las ideas y el debate político real, con excepción de opiniones muy polémicas o fuera de lugar. Hay que corregir esto, porque no es posible un país unido con una polarización elevada.
Jesús Rodríguez Mora. Huelva
El paso del tiempo
Recuerdo que hace ya unas cuantas Navidades le dije a mi madre, extrañada, que el año se me había pasado volando. Ella me dijo que cada año se me pasaría más rápido. En ese momento no lo entendí. ¿El tiempo no es siempre el mismo? ¿Cómo es posible que cada vez pase más rápido? Por desgracia, así es. Me independicé hace 11 años yéndome a otra ciudad lejos de mi familia y de mis seres queridos y, la verdad, es que en mi percepción parece que no hayan pasado más de cinco. Sin embargo, se me parte el corazón cada vez que vuelvo a casa y las manos de mis padres me devuelven a la realidad y me recuerdan que el tiempo actúa igual aunque no nos demos cuenta, sumidos en esta vorágine de la vida moderna.
Cristina P. Ortega. Madrid
