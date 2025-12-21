Ir al contenido
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

El silencio no protege a los enfermos de VIH. La información, sí

Los lectores y las lectoras escriben sobre el actor Eduardo Casanova, las elecciones en Extremadura, la crisis de la vivienda y la identidad de los barrios

Cartas al Director
Que una persona con voz pública decida hablar abiertamente sobre el VIH sigue siendo, todavía hoy, un gesto valiente. No porque la realidad médica lo exija (la ciencia hace tiempo que avanzó), sino porque el peso del silencio social continúa siendo enorme. El VIH ya no es una sentencia, pero a menudo sigue tratándose como un secreto. No por falta de información, sino por miedo: a la mirada ajena, al rechazo, al estigma heredado de décadas de prejuicios. Cuando alguien decide hacerlo visible, no lo hace solo por sí mismo, sino también por todas las personas que aún sienten que deben callar. Hablar de ello con naturalidad no es exhibicionismo, es pedagogía. Es recordar que vivir con VIH no define a nadie ni lo hace menos digno, menos querible o menos seguro. Lo verdaderamente peligroso no es el virus, sino la ignorancia que lo rodea. Quizá ya sea hora de entender que el silencio no protege. La información, sí.

Eudald Puigmal Farreras. Manresa (Barcelona)

Pierde Extremadura, perdemos todos

Resulta que 124 votos extraídos de una caja fuerte violentada son la clave del resultado electoral en Extremadura. Es el episodio que pone en jaque nuestra democracia. ¿Pero cómo puede la oposición de Vox y de PP forzar nuestro sistema electoral hasta este extremo? ¿Cómo la esquizofrenia populista de Trump les puede impulsar a semejante desatino? Encima, como si las papeletas afectadas fuesen determinantes en el resultado final, con un candidato socialista que vaticina el descalabro. Vox y PP han alcanzado tal esperpento de ejercicio de la oposición que no logran percibir el daño que se le está generando a España a la hora de privarnos de sinergias de cohesión política y social. Así nos va. Al final, pierde Extremadura; pierde España. Menos mal que aún les queda Guardiola.

Enrique López de Turiso. Vitoria

Una casa donde vivir no un negocio

El otro día, hablaba con unos amigos sobre mi interminable búsqueda para comprarme un piso en mi pueblo de Valencia, después de muchos años viviendo de alquiler. Y de que no hay oferta, y que, cuando la hay, tienes que hacer una carrera para conseguirlo, si tienes la grandísima suerte de al menos poder visitar el piso sin que lo hayan comprado antes por Telegram. Uno de ellos decía que en Madrid es igual, pero que allí la rentabilidad está asegurada: aunque sea un piso de 30 metros sin luz, siempre lo vas a tener alquilado. Ya. Le dije. Pero yo quiero una casa donde vivir. No empezar un negocio para ganar dinero a cuenta de otros.

Alba Serrano. Valencia

Preservar la identidad de los barrios

Vivo frente a un mercado. Cada mañana, a las seis, el sonido de los camiones descargando, las voces altas y los motores en marcha me despiertan. Podría quejarme. He visto cómo talleres artesanos de toda la vida han tenido que cerrar o trasladarse a polígonos industriales a raíz de las quejas vecinales por el ruido. Pero no lo hago. El mercado es una de las pocas cosas que aún dan vida a la ciudad, porque mantiene un núcleo de relación cotidiana y representa el único motivo por el que estoy dispuesta a soportar la contaminación acústica urbana: la cultura.

Nadine Delgado. Mataró (Barcelona)

