Vivienda
Video | Malvivienda, especial Navidad

Un cuento (o pesadilla) de Navidad: la brecha generacional de la vivienda

Una ‘boomer’ del pasado, con su experiencia como propietaria cuando era más fácil hacerse con una vivienda; un milenial del presente, con los datos que muestran la actual tormenta perfecta; y las previsiones sobre el futuro del mercado inmobiliario protagonizan esta edición especial de ‘Malvivienda’

Antonio NietoÁlvaro de la Rúa
Nuda propiedad

¿Es tan barato este piso como parece? El auge de la nuda propiedad

Antonio Nieto / Luis Almodóvar | Madrid

Un nuevo negocio más allá de la alarma social: así se especula con viviendas okupadas en España

Antonio Nieto / Álvaro de la Rúa | Badalona / Madrid

