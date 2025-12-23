El odio que ignora su propio pasado
Los lectores y las lectoras escriben sobre la política xenófoba de García Albiol, las elecciones extremeñas, el liderazgo masculino en ciertos sectores y la Navidad
El pasado domingo, en Badalona, unas personas impidieron que otras 15 pudieran pasar una noche bajo techo en una parroquia y con una comida caliente. Al leerlo, me he acordado de mis abuelos, todos ellos migrantes que hoy llamaríamos ilegales. Hace tan solo 87 años, en apenas unas semanas, casi medio millón de españoles cruzaron la frontera con Francia, entre ellos, uno de mis abuelos. Miles como él acabaron hacinados en los campos de concentración del sur de Francia, durmiendo al raso en playas azotadas por el viento y el frío, haciendo sus necesidades en zanjas cavadas en la arena y diezmados por enfermedades. Algo más tarde, mi suegro fue uno de los muchísimos españoles que fueron migrantes económicos. En su caso, pobre y hambriento, fue de polizón a Argentina. Hace nada, los migrantes fuimos nosotros; ahora son otros. Siempre, en todos lados, ha habido, hay y habrá políticos sin vergüenza ni memoria que los utilizan para medrar. Y, también, gente que olvida que el lugar y el momento en el que nacemos es cuestión de suerte y que la suerte, como es sabido, puede cambiar.
Sergi Vilanova Claudín. Barcelona
La debacle del PSOE
Estaba cantado lo que sucedería en las elecciones autonómicas de Extremadura: la victoria del PP con un retroceso a favor de Vox y el fracaso rotundo del PSOE. Gallardo, el líder socialista, ha dicho que Guardiola, ganadora en las elecciones, ha fracasado, lo cual es un triste consuelo para su amplia derrota. Sospecho que en febrero, en las elecciones autonómicas de Aragón, sucederá otro tanto. La tendencia hacia la derecha es imparable. Ni Pilar Alegría la frenará.
Antonio Nadal Pería. Zaragoza
Liderazgo masculinizado
Trabajo en un sector tradicional, pero a la vez estable y clave para la sociedad: el asegurador. Me sigue sorprendiendo que los espacios de decisión de las grandes aseguradoras sigan estando mayoritariamente ocupados por hombres. Considero que no es una cuestión de capacidad, sino de modelos de liderazgo que se han mantenido prácticamente intactos a lo largo del tiempo y que no han evolucionado al mismo ritmo que la sociedad. Me gustaría que este sector avanzara hacia una presencia femenina más visible en los puestos de poder, ya que no se trata de falta de talento, sino de falta de oportunidades. El talento existe, pero no siempre llega a los espacios donde se toman las decisiones.
Clàudia Fernández García. Montgat (Barcelona)
Deseos de Navidad
Vivimos tan deprisa que antes de vivir lo que deseamos ya parece desvanecerse. En la soledad de una tarde de domingo, a mis 48 años, me detengo ante el espacio navideño que ocupa mi árbol e imagino la posibilidad de regresar a ese tiempo de verdades minúsculas y luces bondadosas, a ese tiempo desterrado de relojes y calendarios. A veces ocurre de improvisto, basta con pararse a mirar esa bola imperturbable que sin razón cuelga, sigue ahí. Intentadlo, os deseo un feliz viaje, la memoria se parece a una esfera que deconstruye y crea a la vez.
Buendía Campos. Linares (Jaén)
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Calendario escolar 2026 en Chile: cuándo comienzan las clases en el próximo año
Distritos de Innovación: una oportunidad para reconectar la ciudad y las personas
APEC 2025: políticas públicas para mipymes consolidan a Chile como referente regional
Luis Toro, director de orquesta: “El público, como en la política, se comporta de manera bastante libre”
Lo más visto
- Lotería de Navidad 2025 | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
- El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables
- Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”