Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Cartas al Director
Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

El odio que ignora su propio pasado

Los lectores y las lectoras escriben sobre la política xenófoba de García Albiol, las elecciones extremeñas, el liderazgo masculino en ciertos sectores y la Navidad

Cartas al Director
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El pasado domingo, en Badalona, unas personas impidieron que otras 15 pudieran pasar una noche bajo techo en una parroquia y con una comida caliente. Al leerlo, me he acordado de mis abuelos, todos ellos migrantes que hoy llamaríamos ilegales. Hace tan solo 87 años, en apenas unas semanas, casi medio millón de españoles cruzaron la frontera con Francia, entre ellos, uno de mis abuelos. Miles como él acabaron hacinados en los campos de concentración del sur de Francia, durmiendo al raso en playas azotadas por el viento y el frío, haciendo sus necesidades en zanjas cavadas en la arena y diezmados por enfermedades. Algo más tarde, mi suegro fue uno de los muchísimos españoles que fueron migrantes económicos. En su caso, pobre y hambriento, fue de polizón a Argentina. Hace nada, los migrantes fuimos nosotros; ahora son otros. Siempre, en todos lados, ha habido, hay y habrá políticos sin vergüenza ni memoria que los utilizan para medrar. Y, también, gente que olvida que el lugar y el momento en el que nacemos es cuestión de suerte y que la suerte, como es sabido, puede cambiar.

Sergi Vilanova Claudín. Barcelona

La debacle del PSOE

Estaba cantado lo que sucedería en las elecciones autonómicas de Extremadura: la victoria del PP con un retroceso a favor de Vox y el fracaso rotundo del PSOE. Gallardo, el líder socialista, ha dicho que Guardiola, ganadora en las elecciones, ha fracasado, lo cual es un triste consuelo para su amplia derrota. Sospecho que en febrero, en las elecciones autonómicas de Aragón, sucederá otro tanto. La tendencia hacia la derecha es imparable. Ni Pilar Alegría la frenará.

Antonio Nadal Pería. Zaragoza

Liderazgo masculinizado

Trabajo en un sector tradicional, pero a la vez estable y clave para la sociedad: el asegurador. Me sigue sorprendiendo que los espacios de decisión de las grandes aseguradoras sigan estando mayoritariamente ocupados por hombres. Considero que no es una cuestión de capacidad, sino de modelos de liderazgo que se han mantenido prácticamente intactos a lo largo del tiempo y que no han evolucionado al mismo ritmo que la sociedad. Me gustaría que este sector avanzara hacia una presencia femenina más visible en los puestos de poder, ya que no se trata de falta de talento, sino de falta de oportunidades. El talento existe, pero no siempre llega a los espacios donde se toman las decisiones.

Clàudia Fernández García. Montgat (Barcelona)

Deseos de Navidad

Vivimos tan deprisa que antes de vivir lo que deseamos ya parece desvanecerse. En la soledad de una tarde de domingo, a mis 48 años, me detengo ante el espacio navideño que ocupa mi árbol e imagino la posibilidad de regresar a ese tiempo de verdades minúsculas y luces bondadosas, a ese tiempo desterrado de relojes y calendarios. A veces ocurre de improvisto, basta con pararse a mirar esa bola imperturbable que sin razón cuelga, sigue ahí. Intentadlo, os deseo un feliz viaje, la memoria se parece a una esfera que deconstruye y crea a la vez.

Buendía Campos. Linares (Jaén)

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La igualdad también se cocina

Cartas al Director

El silencio no protege a los enfermos de VIH. La información, sí

Cartas al Director

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025 | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
  3. El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables
  4. Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos
  5. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_