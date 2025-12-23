El odio que ignora su propio pasado

El pasado domingo, en Badalona, unas personas impidieron que otras 15 pudieran pasar una noche bajo techo en una parroquia y con una comida caliente. Al leerlo, me he acordado de mis abuelos, todos ellos migrantes que hoy llamaríamos ilegales. Hace tan solo 87 años, en apenas unas semanas, casi medio millón de españoles cruzaron la frontera con Francia, entre ellos, uno de mis abuelos. Miles como él acabaron hacinados en los campos de concentración del sur de Francia, durmiendo al raso en playas azotadas por el viento y el frío, haciendo sus necesidades en zanjas cavadas en la arena y diezmados por enfermedades. Algo más tarde, mi suegro fue uno de los muchísimos españoles que fueron migrantes económicos. En su caso, pobre y hambriento, fue de polizón a Argentina. Hace nada, los migrantes fuimos nosotros; ahora son otros. Siempre, en todos lados, ha habido, hay y habrá políticos sin vergüenza ni memoria que los utilizan para medrar. Y, también, gente que olvida que el lugar y el momento en el que nacemos es cuestión de suerte y que la suerte, como es sabido, puede cambiar.

Sergi Vilanova Claudín. Barcelona

La debacle del PSOE

Estaba cantado lo que sucedería en las elecciones autonómicas de Extremadura: la victoria del PP con un retroceso a favor de Vox y el fracaso rotundo del PSOE. Gallardo, el líder socialista, ha dicho que Guardiola, ganadora en las elecciones, ha fracasado, lo cual es un triste consuelo para su amplia derrota. Sospecho que en febrero, en las elecciones autonómicas de Aragón, sucederá otro tanto. La tendencia hacia la derecha es imparable. Ni Pilar Alegría la frenará.

Antonio Nadal Pería. Zaragoza

Liderazgo masculinizado

Trabajo en un sector tradicional, pero a la vez estable y clave para la sociedad: el asegurador. Me sigue sorprendiendo que los espacios de decisión de las grandes aseguradoras sigan estando mayoritariamente ocupados por hombres. Considero que no es una cuestión de capacidad, sino de modelos de liderazgo que se han mantenido prácticamente intactos a lo largo del tiempo y que no han evolucionado al mismo ritmo que la sociedad. Me gustaría que este sector avanzara hacia una presencia femenina más visible en los puestos de poder, ya que no se trata de falta de talento, sino de falta de oportunidades. El talento existe, pero no siempre llega a los espacios donde se toman las decisiones.

Clàudia Fernández García. Montgat (Barcelona)

Deseos de Navidad

Vivimos tan deprisa que antes de vivir lo que deseamos ya parece desvanecerse. En la soledad de una tarde de domingo, a mis 48 años, me detengo ante el espacio navideño que ocupa mi árbol e imagino la posibilidad de regresar a ese tiempo de verdades minúsculas y luces bondadosas, a ese tiempo desterrado de relojes y calendarios. A veces ocurre de improvisto, basta con pararse a mirar esa bola imperturbable que sin razón cuelga, sigue ahí. Intentadlo, os deseo un feliz viaje, la memoria se parece a una esfera que deconstruye y crea a la vez.

Buendía Campos. Linares (Jaén)