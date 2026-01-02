Que no se rindan quienes hacen pueblo

Quiero expresar mi apoyo total y absoluto a los jóvenes de la comisión de fiestas de Villamanín que, ante un error cometido, se encuentran ahora ante la peor cara del ser humano. He sido miembro de la comisión de fiestas de mi barrio en Barcelona y sé lo que es dar un paso al frente para organizar dicho evento. Nadie se pone en tu pellejo, pero tú debes aguantar toda la presión del mundo. Creo que lo que estos jóvenes han hecho por su pueblo es encomiable. Querer mantener al pueblo vivo, organizando las fiestas de este, es una tarea muy noble, hoy que se critica tanto al colectivo joven y se habla tanto de la España vaciada, estos chicos, pese a su error, nos han dado una lección a todos. Quieren que su pueblo no muera y dan un paso al frente. Han cometido un error, sí, pero no es justo que las reacciones sean tan violentas. No me gustaría que decidieran rendirse. Todo mi ánimo y mi fuerza para que no abandonen. Lo que han hecho, muy pocos lo harían.

Marc Guallar García. Barcelona

La magia

El pasado sábado visité a una amiga en un pueblo de Extremadura. Arranqué en Huelva y en poco más de una hora, ya pisaba las pardas llanuras y pertinaces dehesas que tanto caracterizan el paisaje. En mi coche sonaba el último disco de Robe Iniesta. Y entonces ocurrió la magia. Tras un trayecto en el que apenas había aparecido ningún animal, cuatro grandes pájaros negros se cruzaron de frente justo cuando comenzaba el estribillo de El hombre pájaro. De pronto, la química de mi cerebro ejecutó las acciones necesarias para percibir la música como lo que realmente es: el sentido de la vida y de las coincidencias, que quizá, a veces tienen un poco más de realidad que de ficción. Gracias, Robe. Has conseguido algo que muy pocos logran: quedarte para siempre en el corazón de quienes te admiramos.

Candela Cera Vázquez. Minas de Riotinto (Huelva)

El antifascismo es democracia

Aquí también aumentan los jóvenes que prefieren dictadura. Y puede ser porque en España hemos rememorado y conmemorado poco el antifranquismo/antifascismo, como si ya no tuviera valor la lucha por la democracia. Puesto que, al parecer, el odio y la deshumanización campan hasta en nuestro Estado de derecho, piensa cuánto más y cuándo mejor que ahora habríamos de manifestar, defender, acrecentar el antifascismo, es decir, la democracia.

Gaspar García Fernández. Madrid.

Desde un pequeño hospital

Ojalá 2026 nos traiga mejoras en los recursos que nuestro hospital necesita. Ojalá no existan ni pacientes ni profesionales de segunda en una sanidad pública que debe ser equitativa y justa en el acceso para todas las personas. Ojalá los hospitales pequeños no sigan agonizando buscando tener mínimas plantillas para la asistencia diaria. Doy las gracias a todos mis compañeros y compañeras, que a diario lucháis dando lo mejor de vosotros. Y, sobre todo, a nuestros pacientes: gracias, gracias, por vuestra inmensa generosidad y paciencia, en tiempos tan complejos para la sanidad pública. ¡Feliz 2026! ¡Salud!

Eva María González Jiménez. Algeciras (Cádiz)