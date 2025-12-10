Doce canciones con las que Robe Iniesta elevó a la música española

El fundador de Extremoduro, fallecido a los 63 años, fue autor de temas icónicos como ‘Si te vas’, ‘So payaso’ o ‘La vereda de la puerta de atrás’

Robe Iniesta, líder y fundador de Extremoduro, artista clave de la música española, ha fallecido hoy miércoles a los 63 años. Dejó tantas canciones icónicas que ninguna lista le haría justicia. Sirva esta recopilación de algunos de sus temas más relevantes como un simple homenaje.

Más información https://elpais.com/cultura/2025-12-10/muere-robe-iniesta-lider-de-extremoduro-a-los-63-anos.html

‘Jesucristo García’

El primer gran himno de Extremoduro, incluido en su primer trabajo, Rock transgresivo(1989). “Gran parte de esta grabación se debe a la gente que hace unos años compró un disco que aún no se había grabado. Primero salió una maqueta, luego ya fue disco y ahora es compact. Gracias también, como siempre, a los que me hablan”, dejó escrito Iniesta. Mezclaba elementos autobiográficos con una reflexión sobre cómo sería Jesucristo si naciera en el mundo de hoy.

‘Estoy muy bien’

Una de las canciones más pop de Extremoduro, compuesta por tres temas en uno. Es una suerte de perla escondida dentro del patrimonio del grupo: casi nunca la tocan y parte de la banda ni siquiera la tiene en muy alta consideración. Pertenece a su cuarto disco, Dónde están mis amigos (1993).

‘Quemando tus recuerdos’

Uno de los mejores temas del segundo disco de Extremoduro, Somos unos animales (1991). Cuenta lo duro que, a veces, es olvidar. Y también se hizo célebre por la expresión “me se” (“me se come la desidia”), un vulgarismo que Iniesta incluyó adrede, para reivindicar el lenguaje popular.

‘Ama, ama, ama y ensancha el alma’

Una de las canciones más célebres del grupo, que Robe Iniesta utilizaba recientemente para cerrar sus conciertos en solitario. Salió en el segundo disco de Extremoduro, Deltoya (1992). Supone una de las raras ocasiones en las que la letra no es de Iniesta, sino del poeta Manolo Chinato: habla de la libertad, el amor, la naturaleza o cuidarse de caer en el mundo consumista.

‘Sucede’

Aparece en Agila (1996), el disco que convierte a Extremoduro en un grupo de masas, coincidiendo con el fichaje de Iñaki Uoho Antón, guitarrista de Platero y Tú. En las letras de este trabajo mezcla referencias a poetas como Antonio Machado o Pablo Neruda, con autores contraculturales como Sor Kampana, y también incluye la reinterpretación de Me estoy quitando, de Roberto González Rockberto, líder de Tambleton.

‘Si te vas’

El disco Material defectuoso, de 2011, solo incluía seis canciones, todas de duración considerable, eso sí. Casi nueve minutos en el caso de Si te vas…, acaso el mejor tema del álbum, por más que parte de la militancia de Extremoduro la calificara, de forma despectiva, de “balada”. En realidad, es una historia de amor románico, a la manera de Robe.

‘La vereda de la puerta de atrás’

Una de las canciones más comentadas y adoradas de Extremoduro, tanto como la portada del álbum donde se incluía, Yo, minoría absoluta, de 2002: mostraba a Robe Iniesta crucificado, en calzoncillos y con unos revólveres a ambos lados de la cadera. También se recuerda la imagen que solían ofrecer el cantante e Iñaki Uoho, al arrancar La vereda de la puerta de atrás en directo: uno frente al otro, con el pecho descubierto, las melenas sobre el rostro y tocando los acordes de guitarra del inicio de esta canción. La letra reflexiona sobre la búsqueda de la felicidad y la incertidumbre de tomar la decisión adecuada.

‘So payaso’

La canción que disparó la fama de Extremoduro, la que hizo que un grupo tan rompedor sonara en Los 40 Principales, la emisora musical con más oyentes. No contenía palabras malsonantes, y sí un solo de piano y, en general, una melodía más universalmente accesible. El texto habla de una dependencia sentimental que ofrece varias interpretaciones, del amor platónico hasta la sumisión.

‘Segundo movimiento: Lo de fuera’

Hicieron falta seis años, después de Yo, minoría absoluta (2002) para que saliera el siguien disco de Extremoduro, La ley innata (2008). Iniesta confesó luego que, durante aquel periodo, sufrió una crisis creativa al sentir que no tenía nada que contar. Finalmente, encontró la inspiración, y de qué manera. Esta canción, de 11 minutos y 43 segundos, abordaba casi todos los temas clave de la discografía de Iniesta: el castigo, el pecado, el romanticismo, la lujuria, el conflicto del individuo consigo mismo, la metáfora de la cárcel, el Sol, la inevitabilidad de la perdida del amor o el aislamiento que te hace fuerte y que te impide tenderle la mano al de enfrente. De alguna forma, arrancó aquí el proceso que culminó en 2021 con Mayéutica, el tercer disco en solitario de Iniesta, tan filosófico y logrado como La ley innata.

‘Un suspiro acompasado’

Con esta canción abría Iniesta su carrera en solitario bajo el nombre de Robe en 2015 con el disco Lo que aletea en nuestras cabezas. Con su grupo de músicos extremeños, Robe apacigua el sonido de la guitarra eléctrica y entrega un disco más reposado, con temas románticos como este emocionante Un suspiro acompasado.

‘Del tiempo perdido’

De su segundo álbum en solitario, Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016). Siete minutos donde el cantante se desangra ofreciendo su parte más íntima: “Del tiempo perdido en causas perdidas | nunca nunca me he arrepentido | ni estando vencido, cansado, prohibido”. Sublime.

‘El poder del arte’

La canción más celebrada de la etapa más reciente de Iniesta. Pertenece a su cuarto álbum en solitario, Se nos lleva el aire (2023), dura 9.09 minutos y mezcla una vez más distintas vías musicales y líricas, al servicio de una reflexión: el arte como gran aventura humana y único espacio de redención. Arranca con violín, clarinete, guitarra y letras sobre la pérdida. Pero termina contando cómo a través de la música se puede recuperar, aunque sea un poco, lo que ya no está.