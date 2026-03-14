Rosalía se disculpa por sus palabras sobre Picasso: “No tenía consciencia de que había casos reales de maltrato”

La artista publica un vídeo en TikTok en el que reconoce su error tras asegurar en una entrevista que no le molestaba “diferenciar al artista de la obra”

Rosalía ha pedido disculpas por las declaraciones que hizo sobre Pablo Picasso en una entrevista con la escritora argentina Mariana Enriquez. “Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que se dice de él. No tenía consciencia de que había casos reales de maltrato. Quiero pedir disculpas por si hubo falta de sensibilidad por mi parte en esa conversación. Y esa falta de empatizar absoluta con esas mujeres”, ha dicho la artista en un vídeo publicado en su perfil de TikTok.

El pasado 3 de marzo, Rosalía se sentaba a charlar con Enriquez en su fugaz viaje de promoción a Buenos Aires. En un momento de la conversación, patrocinada por Spotify, la cantante opina sobre el pintor malagueño: “Nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra. Quizás ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe, a lo mejor sí. No me importa, disfruto de su obra”.

Una semana después, Rosalía ha rectificado: “No estoy en paz con lo que dije. Es verdad que me he equivocado, tenéis razón. Gracias por decírmelo. Es importante no hablar de según qué temas cuando no tienes todo el conocimiento”. En el vídeo, la cantante, a punto de estrenar la gira de su disco Lux en Lyon el próximo martes 16 de marzo, explica que su entorno le había desaconsejado hacer estas declaraciones, pero que ha desoído esos consejos.

De la misma manera, ha querido zanjar otra de las polémicas que la persigue desde que lanzara su álbum, su posición sobre el feminismo. En una entrevista con Leyre Guerrero para Radio 3 aseguró: “Me rodeo de ideas feministas. No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ismo, pero sí, me inspiran y me rodeo de ideas feministas”. Tras estas palabras, se disparó el odio y el juicio en redes sociales contra ella.

En el vídeo de TikTok, la artista trata de zanjar esta cuestión. “Yo no tengo nada más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo”, dice. “Quizás a veces peco de cuidadosa por ese amor y respeto. Siento que me da miedo denominarme de según qué manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello. Yo creo que está claro: la forma en la que vivo, escribo, performeo, canto, en la que hago música y quiero es muy feminista. Para mí es obvia mi posición feminista. A lo mejor para el resto no lo ha sido tanto”.

A finales de julio de 2025, un mensaje en Instagram ya había colocado a la cantante en el centro de otro debate, si los artistas deben pronunciarse sobre la invasión israelí sobre Gaza. El diseñador Miguel Adrover publicó en su cuenta de Instagram un correo electrónico en el que comunicaba a la estilista de Rosalía que se negaba a hacerle un traje a medida por su silencio respecto a Gaza. Pocos días después, la artista también usó su Instagram, con más de 26 millones de seguidores, para responder: “No veo cómo avergonzarnos unos a los otros sea la mejor manera en seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina. Es terrible ver día tras día cómo personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan”.

Este sábado, Rosalía ha reflexionado sobre la posición que deben ocupar los artistas en el debate público de cualquier tema de actualidad. “Hoy en día, si no te posicionas de manera clara, el mundo es muy polarizado, parece que si no dices claramente el lado en el que estás, estás en el otro. Este vídeo no lo hago por los haters. Lo hago para la gente que siempre está ahí. Y os doy las gracias por siempre estar ahí”, ha rematado.