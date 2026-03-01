Rosalía marca abdomen envuelta en plumas en los BRIT

Rosalía deslumbró envuelta en plumas con este diseño de Chanel, cuyo actual director creativo es Matthieu Blazy (que entre 2020 y 2024 estuvo al frente del éxito de Bottega Veneta). El conjunto, formado por una falda negra y blanca y un cuerpo creado con una boa de plumas, enfatizaba la trabajada zona abdominal de la cantante, que posó en la alfombra roja con la melena recogida y un 'look' de belleza pulido. Desde el inicio de su 'era Lux', Rosalía ha apostado por el color blanco en sus estilismos y ha sido recurrente verla lucir faldas voluminosas.

JMEnternational (Getty Images)