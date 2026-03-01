Rosalía marca abdomen envuelta en plumas en los BRIT

10 fotosMúsicaRosalía marca abdomen envuelta en plumas en los BRITLa artista hace historia al coronarse como Artista Internacional del Año en los premios celebrados en Mánchester, actúa en directo con Björk y deslumbra con vestidos de Chanel y Vivienne WestwoodS Moda01 mar 2026 - 11:29CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEste año, los premios BRIT, los galardones musicales más importantes de la industria británica, se celebraron en el Co-op Live de Mánchester, la arena más grande del Reino Unido. Rosalía fue una de las invitadas, ganó un premio y actuó durante la ceremonia. Para iniciar su gran noche, la catalana posó en el 'photocall' con un diseño de Chanel, firma que también vistió a otros invitados a la gala, como Harry Styles y Olivia Dean.Karwai Tang (WireImage)Rosalía deslumbró envuelta en plumas con este diseño de Chanel, cuyo actual director creativo es Matthieu Blazy (que entre 2020 y 2024 estuvo al frente del éxito de Bottega Veneta). El conjunto, formado por una falda negra y blanca y un cuerpo creado con una boa de plumas, enfatizaba la trabajada zona abdominal de la cantante, que posó en la alfombra roja con la melena recogida y un 'look' de belleza pulido. Desde el inicio de su 'era Lux', Rosalía ha apostado por el color blanco en sus estilismos y ha sido recurrente verla lucir faldas voluminosas.JMEnternational (Getty Images)La primera colección Métiers d’art de Chanel de Blazy (nombre de la colección que se centra en el trabajo de los maestros artesanos de la firma) se presentó el pasado 2 de diciembre en el metro de Nueva York, y en ella las plumas jugaron un papel fundamental. En el estilismo lucido por Rosalía, el cuerpo dejaba su espalda al descubierto. Gareth Cattermole (Gareth Cattermole/Getty Images)La española protagonizó una impactante actuación durante la gala. Cantó en directo 'Berghain', el primer 'single' de su álbum 'Lux', combinando canto lírico y electrónica, rodeada de un coro de bailarines. Para ese momento eligió un vestido nupcial de Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood, parte de la colección primavera-verano 2024 de la firma británica. Kronthaler es el viudo de la icónica diseñadora que llevó el punk a la moda. Gareth Cattermole (Gareth Cattermole/Getty Images)Combinó el diseño, blanco, en 'moiré' de seda, con cuerpo-corsé acordonado en la espalda y más largo por detrás, con unas medias negras. La artista organizó una auténtica fiesta tecno en el escenario.Gareth Cattermole (Gareth Cattermole/Getty Images)En 2023 la cantante había contado en una entrevista que le gustaría casarse con un diseño de Vivienne Westwood. La actuación de los BRIT no ha sido la primera ocasión en la que la artista se ha decantado por un modelo de aires nupciales desde que publicó 'Lux': el pasado noviembre presentó el álbum en el programa de Jimmy Fallon, donde cantó 'La perla' enfundada en un diseño nupcial de la neoyorquina Miss Claire Sullivan. Samir Hussein (WireImage)La gran sorpresa durante la actuación de Rosalía fue la aparición de Björk, que cantó sus versos de 'Berghain'. Esa 'intervención divina' puso una nota de color en un escenario dominado por el blanco y negro: la islandesa lució un vestido creado por el diseñador indio Amit Aggarwal, una elaborada silueta orgánica que combinó con un complemento de flecos sobre su rostro y maquillaje teatral.Samir Hussein (WireImage)El cómico Jack Whitehall, presentador de la gala, se sentó en la mesa con Rosalía durante el evento, bromeó sobre que debía incluir el dialecto de Mánchester entre los numerosos idiomas que utiliza en sus temas y elogió su puesta en escena. "Es una de las mejores actuaciones en los BRIT que he visto nunca", dijo.JMEnternational (Getty Images)Rosalía no pudo ocultar su entusiasmo al recibir el premio de Artista Internacional del Año para los BRIT de manos de Tems y Jade Thirlwall. Es la primera vez en los 49 años de historia de los galardones en la que este reconocimiento va a parar a una artista española. "Sigamos celebrando la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes”, dijo emocionada al recoger el premio, que dedicó a "los compañeros que hacen música en español". Sus contrincantes en esta categoría eran Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr y Tyler, The Creator.Samir Hussein (WireImage)El tercer estilismo que utilizó Rosalía en la gala fue un vestido en tonos rojos que rompió con el blanco y negro dominante en sus otros conjuntos. Apostó por un modelo con estampado floral de corte 'midi', escote palabra de honor y con un detalle 'cut out' en la cintura.Anthony Devlin (Getty Images)