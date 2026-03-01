Ir al contenido
Rosalía Brit Awards 2026
10 fotos
Música

Rosalía marca abdomen envuelta en plumas en los BRIT

La artista hace historia al coronarse como Artista Internacional del Año en los premios celebrados en Mánchester, actúa en directo con Björk y deslumbra con vestidos de Chanel y Vivienne Westwood

