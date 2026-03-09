Ana Valdovinos (Ticketmaster): “Rosalía y Bad Bunny están ahora mismo en mis ‘top’ en Spotify”

Ana Valdovinos, consejera delegada de Ticketmaster España, en una fotografía proporcionada por la compañía.

La responsable en España de la multinacional especialidad en la venta de entradas para eventos en vivo quiere pensar que la felicidad perfecta existe. “Me resulta muy motivador”, explica

Ana Valdovinos (Zaragoza, 53 años) es la consejera delegada en España de Ticketmaster, plataforma de venta de entradas para eventos en vivo, incluyendo conciertos, eventos deportivos, obras de teatro o festivales.

Pregunta. ¿Cuál es su idea de felicidad perfecta?

Respuesta. Para mí, la felicidad se resume en tener paz conmigo misma y disfrutar de la vida en buena compañía. Está hecha de momentos. Aunque suene idealista, quiero pensar que la felicidad perfecta existe y que algún día la alcanzaré. Pensarlo me resulta muy motivador.

P. ¿Cuáles son sus aficiones cuando está fuera de la oficina?

R. Diría que no tomar decisiones. Pero hoy en día, hasta para elegir el pan hay que decidir. Mi día a día es tan exigente que, cuando desconecto, busco actividades que me aporten tranquilidad: pasar tiempo con la familia y amigos alrededor de un buen vino, hacer deporte y leer sin prisas. Evitar la urgencia sería mi prioridad.

P. ¿Cuántas horas necesita dormir para sentirse bien?

R. Necesito un mínimo de ocho horas, aunque es un lujo que pocas veces tengo. A partir de seis funciono bien. Pero los fines de semana me dedico a estirar las horas de sueño al máximo, sin prisas y sin despertador.

P. ¿Qué aplicaciones son las que más usa en su teléfono móvil?

R. La aplicación de Ticketmaster, Instagram, el correo electrónico y varias apps de periódicos y radios.

P. ¿Qué viaje guarda con más cariño? ¿Qué destinos tiene pendiente?

R. Guardo con cariño prácticamente todos mis viajes. Cada uno deja imágenes imborrables: desde los viajes en familia cuando era pequeña hasta los que hago ahora con mis seres queridos. Los viajes con amigos tienen una adrenalina distinta y muy divertida, como Hong Kong, Panamá o Zanzíbar. Tengo muchos destinos pendientes, pero el próximo que ronda mi cabeza es Costa Rica.

P. ¿Qué grupos o tipo de música no pueden faltar en su play list?

R. Me encanta descubrir grupos fuera del circuito más comercial, pero en mi playlist nunca faltan el pop y el reguetón. Últimamente soy muy fan la música latina. Rosalía y Bad Bunny están ahora mismo en mis top en Spotify.

P. ¿Recomienda algún libro que haya leído recientemente?

R. Reconozco que me gustan las novelas de ficción que atrapan y me permiten desconectar de todo. Aunque si tuviera que elegir un libro, entre mis últimas lecturas recomendaría El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas. Me gustó mucho porque invita a reflexionar y a cuestionar creencias muy asentadas. Me lo recomendó mi madre, así que traslado la recomendación.

P. ¿Es aficionada a las series de televisión? ¿Cuáles son sus favoritas?

R. Sí, me gustan mucho las series, soy muy aficionada. House of Cards, Succession, The Night Of o Peaky Blinders son algunas de mis favoritas.

P. ¿Qué defecto le gustaría corregir de su personalidad? ¿Y qué virtud destacaría?

R. Defectos, muchos. Quizá el carácter. Con los años he aprendido a suavizarlo y a intentar que destaquen más las virtudes. Incluso a convertir algunos defectos en algo positivo, como es la exigencia. Si tuviera que señalar una virtud, me decantaría por la lealtad.

P. ¿Le gusta la gastronomía? ¿Qué restaurantes suele elegir para comidas de negocios? ¿Y para comidas con amigos o familiares?

R. Me gusta el ambiente que se genera en torno a una mesa cuando se disfruta de la comida y de la compañía. Para comidas de negocios prefiero restaurantes con ambiente agradable, donde se pueda conversar con tranquilidad y la comida sea de calidad, con una buena materia prima, pero sin ser pretenciosos. Con amigos me gusta ir de tapas y descubrir nuevas aperturas o recomendaciones. Y con la familia, lugares donde podamos alargar la sobremesa sin mirar el reloj y donde todos encuentren comida a gusto de cada uno.

P. ¿Qué consejo le han dado que tiene siempre presente? ¿Qué consejo le gusta dar?

R. Hay dos consejos que no recuerdo si me dieron o aprendí viéndolos en casa: “no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti” y “sé buena persona”. En cualquier caso, no soy muy amiga de dar consejos. Nadie tiene la sabiduría absoluta ni está libre de cosas que mejorar. Quizá lo importante es intentar actuar con coherencia. Los consejos los dan los valientes.

