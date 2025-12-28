Así se suicida la derecha convencional
El PP ha blanqueado programáticamente a Vox, y esa deserción se cuantifica en votos, como se ha visto en Extremadura
Tras el prólogo de Extremadura, el Partido Popular parece triunfador. Así sería si la carrera electoral autonómica fuese solo una disputa normal en las urnas. Pero es mucho más, y mucho peor. Es una pelea agónica entre la derecha convencional y la izquierda gobernante para descalabrar súbitamente al contrario y lograr que se hunda, bien por colapso moral, bien por implosión (traición, desafección), interna o externa de terceros protagonistas, se apelliden Ayuso o Nogueras.
O, si no sucede eso, para mantener posiciones cuando los dos líderes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, pugnan por mantenerse en pie y por perder la menor cuantía de masa muscular propia antes de unas generales.
En esta pugna, el PSOE, con su catástrofe, parece perder más plumas. Pero el PP se despoja de algo más esencial: sus entrañas, la apariencia de partido convencional, de Estado, moderado, de derecha liberal. Esa confusión de atributos obedece a que casi la única de esta raigambre —liberal— ha sido en esta España la UCD, junto a los nacionalismos periféricos. Por eso, hay que referirse a su sucedáneo bastardo: una derecha convencional, sui generis, en la que han convivido conductas institucionales y no tanto, y componentes democráticos con pautas fragofranquistas.
Extremadura es el nuevo parteaguas tras el protoextremismo del PP valenciano de Carlos Mazón cuando en 2023 fue el primero en fiarlo todo al pacto con Vox, sublime inspiración permanente para Núñez Feijóo.
En campaña, el PP ha blanqueado programáticamente a ese rival. El racismo inmigratorio, si cabe más idiota en tierra de emigrantes, se alimentó de la casi indistinguible identidad de sus propuestas en el País Valenciano con las de los ultras. Por lo demás, muy marca de la casa, como se percibe con la actuación presuntamente delictiva del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en su cruzada “contra los moros” —como a ellos se refiere en privado—; o con su deslealtad al Pacto Verde europeo (el Ayuntamiento de Valencia, estafando a sus conciudadanos 150 millones de euros europeos por renunciar a la zona de bajas emisiones); o con el idioma, al censurar para la escuela los libros de los autores nacidos en Cataluña.
El resultado de esta deserción democrática se cuantifica. Las cifras evidencian que el PP, lo pretenda más o menos, trabaja electoralmente para Vox: perdió 7.935 votos extremeños, mientras el parafascismo subió en 39.960 papeletas. E interpreta los resultados de ambos como conjunto magmático, indivisible, inconfundible e indistinguible entre la derecha convencional y la ultraderecha: “Se trata de leer lo que quieren los extremeños, y quieren un 60% un Gobierno de derechas”, aduce. Como si sus electores equivaliesen a los de Von Papen y su partido ultracatólico, que acabó eligiendo canciller alemán en 1933 al orate de la camisa parda. Esa frecuente tentación suicida.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
- Acuerdo en Villamanín por el Gordo sin repartir: la comisión de fiestas cede más de dos millones por la paz del pueblo
- El alpinista Simone Moro sobrevive a un infarto a 5.000 metros y anuncia la creación de un servicio de rescate aéreo en el Karakoram de Pakistán
- Junqueras avisa de que la recaudación del IRPF es “imprescindible” para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa
- Desaparecidos cuatro españoles de una misma familia de Valencia en un naufragio en Indonesia