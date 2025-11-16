Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

El juicio al fiscal desmantela el prejuicio

La reciente vista oral en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido clave y novedosa

Xavier Vidal-Folch
Xavier Vidal-Folch
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Ha desmadejado el catálogo de sospechas, inferencias y prejuicios contrarios a la presunción de inocencia acumulados en la fase anterior del procedimiento, la de instrucción a cargo del polémico Ángel Hurtado. Que perfiló una mera “obra de ficción”, según la caracterizó, en un incidente de apelación, el famoso voto particular exculpatorio del magistrado Andrés Palomo. Por eso ahora dispone el Tribunal Supremo de una gran oportunidad para restaurar la verdad de los hechos, y así, la credibilidad de la judicatura.

La vista ha sido clave porque las acusaciones no han aportado prueba alguna —ni dudosa ni indubitable— de que García Ortiz haya revelado por sí mismo ningún secreto; ni dado la orden de hacerlo a sus subordinados; ni instado, sugerido o aconsejado a nadie esa actuación. Una resolución sin pruebas de cargo es menos que un pollo sin cabeza. Anda poco. Quizá algunos pasos trémulos mal enhebrados sobre un rompecabezas de indicios solo curiosos en las novelas negras.

Más aún. La vista oral ha sido novedosa porque la discutida densidad de las acusaciones se ha diluido como azucarillo en agua: no añadieron nada nuevo. El decano de los abogados madrileños debió replegarse a su invectiva inicial de que la nota pública informativa de la Fiscalía sobre las infracciones fiscales de Alberto González Amador era la revelación del secreto, cuando la Sala ya había dictaminado en marzo que “no fue constitutiva de delito”. Y el escudero de Amador, Miguel Ángel Rodríguez, —el hombre-todo de su novia, la presidenta madrileña— llegó a reconocer que su palabra valía cero, pues no respondía a la realidad: él no era un “notario”.

Del otro lado, defensas y testigos independientes aportaron nuevos datos y evaluaciones profesionales de descargo. Erosionaron los frágiles indicios a simples suposiciones.

Así, quedó diáfano que la “frenética” búsqueda de elementos del fiscal general para elaborar la nota informativa pugnaba por defender el rigor del ministerio público, no para desvelar secretos. Su aparentemente aparatoso borrado telefónico y telemático se explicó pericialmente por necesidades mayores de protección de datos relevantes para la sociedad, en modo periódico, habitual; no para “ocultar” trazas de su maldad. Y los periodistas aportaron nuevas pruebas físicas y detalles sobre las mismas en los argumentarios cruzados con los acusadores: evidenciaron que no hubo revelación de secretos, porque lo esencial del caso Amador ya era conocido, por ellos y otros muchos, antes de que llegase a García Ortiz.

Para superar con sobresaliente su reválida, convendrá al aura del Supremo que su rectificación sobre lo actuado sea contundente. Sin cabos sueltos que puedan oscurecer la rotundidad de lo claro.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Calendario franquista de Puente de Génave

Españoles, Franco ha vuelto

Jordi Amat

La BBC y la soledad ciudadana

Máriam Martínez-Bascuñán

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_