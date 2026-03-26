El Parlamento Europeo desbloquea el proceso de ratificación del acuerdo arancelario con EE UU

El Parlamento Europeo ha sacado del congelador el pacto arancelario que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzaron a finales de julio del año pasado en Escocia. Los eurodiputados han dado luz verde a un paso clave para avanzar hacia la ratificación final de ese acuerdo que acabó —siempre que el republicano no cambie de opinión— con la batalla arancelaria que empezó Washington hace un año. Ahora, la Eurocámara pasa a negociar con el Consejo de la UE, es decir, con los Estados miembros, la ratificación final de esa entente alcanzada en el campo de golf escocés de Turnberry, un paso que se prevé menos accidentado y más rápido que el proceso parlamentario.

La ratificación parlamentaria ha llevado el alivio hasta la Comisión Europea. En principio, respaldaban el acuerdo un grupo de partidos que garantizaba una mayoría sólida. Pero tras lo sucedido con la ratificación de Mercosur, paralizada por las dudas jurídicas de los eurodiputados, y las reiteradas amenazas de Trump, hace apenas unos días que señaló que podría cortar los intercambios con España por no permitir el uso de bases militares en la guerra con Irán, dejaban margen para la sorpresa.

Al final, la posición del Parlamento y el mandato para negociar con el Consejo se ha aprobado por 417 votos a favor, 154 en contra y 74 abstenciones. Una vez conocido resultado, el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, ha tardado pocos minutos en celebrar el resultado: “Un paso crucial del Parlamento. Necesitamos que el acuerdo UE-EE UU esté vigente en ambos lados”.

También el Gobierno de Estados Unidos estaba muy pendiente de lo que pasaba este jueves en Bruselas. Su embajador ante las instituciones europeas, Andrew Puzder, tampoco se ha demorado y ha “felicitado” a los eurodiputados. “Habéis tomado la decisión correcta para los ciudadanos de los dos lados del Atlántico”, ha destacado, recordando que todavía quedan las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo.

Pudzer ha jugado un papel activo durante los últimos días afirmando en redes sociales que “Estados Unidos sigue comprometido con el acuerdo”. “Nosotros, en cambio, aún no hemos cumplido con lo acordado por parte de los europeos, ya que tenían que seguir un proceso. Nosotros sí hemos cumplido. Esperamos que la UE complete con éxito su proceso”, ha llegado a advertir.

El proceso de ratificación en la Eurocámara había sido congelada en dos ocasiones. La primera llegó tras las amenazas del presidente de Estados Unidos con imponer aranceles prohibitivos a los países que participaron en las maniobras que organizó Dinamarca en Groenlandia, cuando Trump sugirió la toma por la fuerza de la gran isla del Atlántico norte. Esto afectaba a Dinamarca —bajo cuya soberanía está la gran isla helada en el norte del océano Atlántico—, Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos y Finlandia, entre los miembros de la UE.

En segundo lugar, la Eurocámara suspendió el proceso después de que Trump amenazase de nuevo a sus socios comerciales con nuevos gravámenes tras el varapalo dado por el Tribunal Supremo a la primera oleada impositiva tras asumir su segundo mandato presidencial.

Durante todo este tiempo, y ante la cambiante opinión del presidente republicano y sus amenazas constantes, el Parlamento ha trabajado para que en la norma europea se incluyan ciertas salvaguardas, como destaca el grupo de Socialistas y Demócratas en su comunicado. Una de ellas consiste en que el reglamento europeo solo entre en vigor cuando “se respeten efectivamente las preferencias arancelarias otorgadas a los productos de la UE en el acuerdo de Turnberry”. También hay una cláusula de suspensión del pacto ante las amenazas que suelen emitirse desde Washington.

El acuerdo alcanzado el pasado verano contenía, para la UE, una parte de voluntad política (las compras de gas, armas e inversiones) y una legal. Esta última implicaba la suspensión de todos los aranceles para productos industriales estadounidenses y un sistema que favorecía la compra de productos agrícolas. Es esta parte en la que el Parlamento quiere incluir esas cláusulas durante la negociación con el Consejo, que ya fijó su posición hace meses.