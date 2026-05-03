Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Betis BET
3
Cucho Hernández 21', 57', Abde 44'
Betis
Oviedo OVI
0
Oviedo
Final
La Liga

El Betis sepulta la esparanza del Oviedo

Los andaluces, con más pegada que juego, consolidan la quinta plaza, mientras que los asturianos quedan a ocho puntos de la salvación con 12 por jugarse

Isco controla el balón ante Cazorla en el Betis-Oviedo. Julio Muñoz (EFE)
Rafael Pineda
Rafael Pineda
Sevilla -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Betis, con mucho menos juego de lo que se presupone por el marcador, sepultó la esperanza de salvación del Oviedo. Los andaluces, con mucha pegada y a chispazos, consolidan su quinta plaza, que puede ser de Champions, y dejan a los asturianos a ocho puntos de la salvación con cuatro partidos por jugarse. Demasiada muralla por saltar. No tuvo suerte el Oviedo, condenado por sus errores en defensa, también por la mala fortuna. En el minuto 53, el VAR anuló un gol por fuera de juego a Viñas. Cinco minutos después hizo el Betis el 3-0. Fue una tarde tranquila en La Cartuja para los locales, donde Isco y Cazorla se llevaron una ovación monumental. Son los héroes de un fútbol pasado que se añora por su calidad.

BETBetis
3
Álvaro Valles, Diego Llorente, Natan, Héctor Bellerín, Ricardo Rodríguez, Giovani Lo Celso (Isco, min. 70), Pablo Fornals (Rodrigo Riquelme, min. 62), Sofyan Amrabat (Nelson Deossa, min. 69), Abde Ezzalzouli, Cucho Hernández (Chimy Ávila, min. 80) y Antony (Marc Roca, min. 61)
OVIOviedo
0
Aarón Escandell, Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min. 80), David Costas, Javi López, Dani Calvo, Santiago Colombatto (Kwasi Sibo, min. 63), Thiago Fernández (Haissem Hassan, min. 63), Ilyas Chaira, Nicolás Fonseca (Santi Cazorla, min. 54), Federico Viñas (Thiago Borbas, min. 80) y Alberto Reina
Goles 1-0 min. 21: Cucho Hernández. 2-0 min. 44: Abde. 3-0 min. 57: Cucho Hernández

No hay paz posible para el Oviedo, que se plantó en La Cartuja muy jugón, con destellos de calidad y dos ocasiones claras ante el Betis en los primeros 10 minutos de partido. Valles hizo dos buenas paradas ante Ilyas y Reina. Con ellas contuvo el ímpetu del Oviedo, mucho mejor que un Betis dormido en el primer tramo del choque. Los de Pellegrini apenas carburaban, sometidos al toque del rival, sin que Fornals, Amrabat o Lo Celso impusieran su ley. Ocurre, sin embargo, que el Oviedo parece condenado por su triste temporada. Por mucho que haga, se derrumba a la primera. En el primer disparo a puerta del Betis, el balón le llegó al Cucho, que marcó desde dentro del área. No lo había merecido el Betis, desde luego, demasiado contemplativo, jugando a las claritas y sin demostrar ser, de verdad, un buen equipo.

El Oviedo, no obstante, lo siguió intentando, pero no está para muchas cosas. Amrabat se jugó un un penalti ante Thiago a los 40 minutos. El internacional marroquí es un jugador demasiado impetuoso. Mide mal y es, sin duda, más bonito que bueno. Sin merecerlo, el Betis logró el segundo gol después de un robo y un contragolpe bien armado por Antony, que asistió a Abde. Por fin apareció el brasileño, que había rendido de manera muy discreta hasta entonces.

Las salidas de Cazorla e Isco animaron un segundo tiempo sin demasiada tensión. El fútbol se seguía cebando con el Oviedo. Poco después de que el VAR anulara el gol de Viñas por fuera de juego, el Betis hizo el tercero en otro tanto del Cucho. Esta vez a pase de Abde, un futbolista que está cuajando una gran temporada. No hubo tiempo para más. Quizás para que el Oviedo siguiera fallando ocasiones y la afición bética se relamiera con alguna acción de calidad de Isco. No necesitó mucho el Betis para acabar con el Oviedo. Los andaluces vuelan hasta la Champions y los asturianos se marchan a Segunda División. No les duró demasiado su regreso a la élite.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
3
VLL
68 34 21 5 8
4
ATM
63 34 19 6 9
5
BET
53 34 13 14 7
6
CEL
47 34 12 11 11
7
GET
44 34 13 5 16
Clasificación PT PJ PG PE PP
16
GIR
38 34 9 11 14
17
ALA
36 34 9 9 16
18
SEV
34 33 9 7 17
19
LEV
33 34 8 9 17
20
OVI
28 34 6 10 18
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Organizador de zapatos compacto con capacidad hasta 12 pares. COMPRA POR 19,98€
escaparate
Porta embutidos apilable apto para congelador y microondas. COMPRA POR 4€
escaparate
Set de de atornillador manual de Bosch con 46 unidades. COMPRA POR 18,99€
escaparate
Protector facial antimanchas y antiarrugas SPF 50+ con niacinamida. COMPRA POR 10,94€
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_