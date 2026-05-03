El Betis sepulta la esparanza del Oviedo

El Betis, con mucho menos juego de lo que se presupone por el marcador, sepultó la esperanza de salvación del Oviedo. Los andaluces, con mucha pegada y a chispazos, consolidan su quinta plaza, que puede ser de Champions, y dejan a los asturianos a ocho puntos de la salvación con cuatro partidos por jugarse. Demasiada muralla por saltar. No tuvo suerte el Oviedo, condenado por sus errores en defensa, también por la mala fortuna. En el minuto 53, el VAR anuló un gol por fuera de juego a Viñas. Cinco minutos después hizo el Betis el 3-0. Fue una tarde tranquila en La Cartuja para los locales, donde Isco y Cazorla se llevaron una ovación monumental. Son los héroes de un fútbol pasado que se añora por su calidad.

BET Betis 3 Álvaro Valles, Diego Llorente, Natan, Héctor Bellerín, Ricardo Rodríguez, Giovani Lo Celso (Isco, min. 70), Pablo Fornals (Rodrigo Riquelme, min. 62), Sofyan Amrabat (Nelson Deossa, min. 69), Abde Ezzalzouli, Cucho Hernández (Chimy Ávila, min. 80) y Antony (Marc Roca, min. 61) OVI Oviedo 0 Aarón Escandell, Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min. 80), David Costas, Javi López, Dani Calvo, Santiago Colombatto (Kwasi Sibo, min. 63), Thiago Fernández (Haissem Hassan, min. 63), Ilyas Chaira, Nicolás Fonseca (Santi Cazorla, min. 54), Federico Viñas (Thiago Borbas, min. 80) y Alberto Reina Goles 1-0 min. 21: Cucho Hernández. 2-0 min. 44: Abde. 3-0 min. 57: Cucho Hernández

No hay paz posible para el Oviedo, que se plantó en La Cartuja muy jugón, con destellos de calidad y dos ocasiones claras ante el Betis en los primeros 10 minutos de partido. Valles hizo dos buenas paradas ante Ilyas y Reina. Con ellas contuvo el ímpetu del Oviedo, mucho mejor que un Betis dormido en el primer tramo del choque. Los de Pellegrini apenas carburaban, sometidos al toque del rival, sin que Fornals, Amrabat o Lo Celso impusieran su ley. Ocurre, sin embargo, que el Oviedo parece condenado por su triste temporada. Por mucho que haga, se derrumba a la primera. En el primer disparo a puerta del Betis, el balón le llegó al Cucho, que marcó desde dentro del área. No lo había merecido el Betis, desde luego, demasiado contemplativo, jugando a las claritas y sin demostrar ser, de verdad, un buen equipo.

El Oviedo, no obstante, lo siguió intentando, pero no está para muchas cosas. Amrabat se jugó un un penalti ante Thiago a los 40 minutos. El internacional marroquí es un jugador demasiado impetuoso. Mide mal y es, sin duda, más bonito que bueno. Sin merecerlo, el Betis logró el segundo gol después de un robo y un contragolpe bien armado por Antony, que asistió a Abde. Por fin apareció el brasileño, que había rendido de manera muy discreta hasta entonces.

Las salidas de Cazorla e Isco animaron un segundo tiempo sin demasiada tensión. El fútbol se seguía cebando con el Oviedo. Poco después de que el VAR anulara el gol de Viñas por fuera de juego, el Betis hizo el tercero en otro tanto del Cucho. Esta vez a pase de Abde, un futbolista que está cuajando una gran temporada. No hubo tiempo para más. Quizás para que el Oviedo siguiera fallando ocasiones y la afición bética se relamiera con alguna acción de calidad de Isco. No necesitó mucho el Betis para acabar con el Oviedo. Los andaluces vuelan hasta la Champions y los asturianos se marchan a Segunda División. No les duró demasiado su regreso a la élite.