Ejercicios de fe en el Oviedo

Ver un partido de fútbol cuando los resultados no dependen de los presupuestos, es decir, de la capacidad para fichar a los mejores, es, sobre todo, un ejercicio de fe. El forofo de un equipo pequeño elige creer: que puede ganar al que es más grande; que uno de sus delanteros puede tumbar al portero que gana chiquinientas veces más y su guardameta evitar el gol de un balón de oro. La pelota no tiene dueño hasta que empieza a rodar y los más humildes se saben el Padre nuestro igual de bien que el Papa. Después de todo, David contra Goliat es un relato bíblico. El mundo, además, sería mucho más aburrido si no hubiera gente dispuesta a apostar contra Goliat y el fútbol menos bonito y emocionante si David no ganara algunas jornadas.

Explicaba Javier Cercas que uno de los propósitos de su último libro, El loco de Dios en el fin del mundo, era “tratar de entender una institución que tiene 2.000 años de historia”, la Iglesia católica. El Real Oviedo no llega a tanto, pero en su centenario, que se celebra este 2026, ya hay bastante de milagro. En 2012 se enfrentó a una causa de disolución porque le faltaban dos millones de euros y una web en ocho idiomas, hecha por un aficionado, consiguió multiplicar los panes y los peces: 36.962 personas de 86 países compraron acciones del equipo, entre ellos, el actual alcalde de Nueva York. Previamente, otro regidor, pero este, de la capital asturiana, había tratado de cargarse al equipo inventándose otro, el ACF, más conocido como “El Engendro”.

Con esos antecedentes, que incluyen 12 años en segunda, ocho en segunda b y otros cuatro en tercera, el Oviedo transformó la supervivencia en epopeya cuando, en junio de 2025, regresó a la primera categoría del fútbol español. La capital asturiana, comentaba un trabajador de La Liga, parecía Río de Janeiro en pleno carnaval. Las celebraciones se prolongaron varios días y muchos salieron a la calle con una camiseta que recordaba: “Yo no abandoné al Real Oviedo en Tercera”. Parecía entonces muy difícil dilapidar ese capital de ilusión, tanto como apagar la eterna sonrisa de Cazorla, el Ulises que había regresado a su Ítaca, precisamente, para empujar al equipo al ascenso. Pero ha sucedido.

Los resultados son de maldición. El equipo se fue al descanso navideño con 11 puntos en 17 jornadas y apenas siete goles —el último, en octubre—. Pero el dato más elocuente de la gravedad de la situación es que el Oviedo lleva más entrenadores (tres: Paunovic, Carrión y Almada) que victorias (dos: frente al Valencia y la Real Sociedad). A estas alturas del invierno ya podemos decir que los fichajes del verano no salieron bien y, de hecho, dos de ellos ya no continuarán en el equipo en la segunda vuelta de la temporada: Rondón, de 36 años, titular en 13 partidos, vuelve a México; y Brandon Domingues, centrocampista, que ni siquiera llegó a estrenarse en liga, se va cedido a un club polaco. Ilic solo fue titular en seis encuentros; Bailly, en cuatro; Ejaria, en dos; Fores en uno. La directiva dejó marchar a Alemao, ahora en el Rayo, que la temporada anterior había marcado 14 goles con la camiseta azul, y está en el aire la continuidad de Hassan, que fue determinante en una de las dos únicas victorias del equipo en Primera.

Para más inri, el nuevo entrenador, que salió de aquella manera del Valladolid, ahora en segunda, puso los pelos de punta a más de uno nada más llegar a Oviedo. Preguntado por “el rol” que le gustaría que tuviese Santi Cazorla “en el campo”, respondió: “Es un referente dentro del club, y más allá de que juegue mucho, poco o todo el partido, es un aporte como conductor de grupo, por las experiencias vividas”. Parecía estar refiriéndose a una especie de coach o un póster inspirador en el vestuario, pese a que las piernas del mago (las dos) siguen aportando el mejor juego del equipo. En su primer partido, sacó al bicampeón de la Eurocopa en el minuto 81. Si hacen elegir al aficionado del Oviedo entre una leyenda viva y cualquier míster es fácil adivinar la respuesta. Troya ardió por menos. Cazorla, que regresó en 2023 para devolver a los azules a Primera, cobrando el sueldo mínimo de la categoría, solo hay uno, y a Almada, de momento, lo encontraron en Valladolid. Ojalá estemos equivocados y los Reyes nos traigan un buen delantero centro. Otras no sé, pero esta afición ha sido muy buena. Ha asistido a misa en campos de primera, de segunda y tercera. Nunca ha dejado de creer.