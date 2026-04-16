El Braga reina en el gigantesco colapso del Betis

El Betis sufrió uno de los batacazos más duros de su historia al colapsar ante el Braga y quedar fuera de la Liga Europa. Los verdiblancos lo habían hecho todo bien hasta que un choque entre Llorente y Bartra permitió a Pau Víctor hacer el 2-1 después de los goles de Antony y Abde. El Betis se cayó como un castillo de naipes y, en un inicio de la segunda mitad deplorable, vio cómo el Braga le dio la vuelta al marcador. Las emociones jugaron un papel importante porque el Braga, un buen equipo pero no un equipazo, supo golpear en el momento oportuno a un Betis completamente superado. Los errores del meta Pau López y de la defensa verdiblanco fueron tremendos en el 2-2, el 2-3 y el 2-4 de los portugueses.

BET Betis 2 Pau López, Héctor Bellerín (Nelson Deossa, min. 76), Diego Llorente, Ricardo Rodríguez (Valentín Gómez, min. 77), Marc Bartra, Álvaro Fidalgo (Aitor Ruibal, min. 65), Pablo Fornals (Cédric Bakambu, min. 76), Sofyan Amrabat, Antony (Pablo García, min. 82), Cucho Hernández y Abde Ezzalzouli BRG Braga 4 Lukás Hornícek, Gustaf Lagerbielke, Bright Arrey-Mbi (Gabriel Moscardo, min. 19), Vítor Carvalho (Paulo Oliveira, min. 61), Jean-Baptiste Gorby, Gabri Martínez (Leonardo Lelo, min. 80), Florian Grillitsch, Víctor Gómez, Demir Ege Tiknaz (Fran Navarro, min. 61), Pau Víctor (João Moutinho, min. 80) y Ricardo Horta Goles 1-0 min. 12: Antony. 2-0 min. 25: Abde. 2-1 min. 37: Pau Victor . 2-2 min. 48: Vítor Carvalho. 2-3 min. 52: Horta. 2-4 min. 73: Jean-Baptiste Gorby Arbitro Davide Massa

Tarjetas amarillas Vítor Carvalho (min. 34), Abde (min. 42), Fornals (min. 46), Gabriel Martínez (min. 66), Gabriel Moscardo (min. 68), Bartra (min. 71), Antony (min. 82)

Le sienta muy bien Sevilla al Braga. En 2010, ya eliminaron al Sevilla en la previa de la Liga de Campeones. Duro, durísimo golpe, el que recibió el Betis, que realizó 30 minutos estupendos para luego desaparecer. No tuvo ninguna posibilidad desde el 2-2. ante un rival con bajas en defensa y muy poco peso europeo. Un desastre del Betis en toda regla y también del fútbol español, que ve peligrar la posibilidad de que la quinta plaza sea de Champions ante la pujanza de Alemania.

El Betis no ofreció ninguna concesión a la hora de afrontar el duelo contra el Braga. Desde el minuto uno, el equipo andaluz, que muestra dudas en la Liga, salió muy enchufado al césped de La Cartuja. Pellegrini metió a Fidalgo para reforzar el centro del campo y el Betis encontró vastos caminos para trocear al Braga. En especial por la velocidad de sus bandas, Antony y Abde, dos jugadores diferenciales, verticales y con mucho gol. El Braga, de buen toque, perdió demasiados balones ante la presión andaluza, lo que facilitó las correrías de los verdiblancos. El camino se despejó a los 13 minutos, cuando Antony acertó a rematar un buen centro de Abde. El Betis había ya avisado en dos acciones, una del Cucho y otra del propio Antony. Era un equipo atrevido y certero en la presión. A los 26, la conexión entre Fidalgo y Fornals dejó a Abde solo ante Hornicek. Era el 2-0. La explosión de júbilo en La Cartuja combinaba con los aspavientos de Carlos Vicens en la banda.

El partido sí viró en ocho minutos. Abde hizo el tercero, pero el VAR lo invalidó por fuera de juego previo de Antony. Son las normas del nuevo fútbol, que exigen un control de las emociones. El Betis se desconectó algo y del 3-0 se pasó al 2-1 en un suspiro. Bartra y Llorente no se entendieron al despejar un balón, que llegó a Pau Víctor. El delantero catalán batió a Pau López en el primer disparo entre los tres palos del Braga en todo el primer tiempo. Era el minuto 38. Demasiado premio para un conjunto portugués superado por las circunstancias, pero que supo aprovechar bien el inesperado regalo de la defensa del Betis. Esas concesiones se pagan caras en la élite. El error fue casi triple, puesto que Llorente molestó a Bartra, Víctor Gómez le ganó el salto a Ricardo y todavía dio la impresión de que Pau López pudo hacer algo más. El Betis, que tenía casi sentenciada la eliminatoria, tenía que seguir remando.

El inicio del Betis en el segundo tiempo fue dantesco. Su falta de contundencia y los errores en defensa se acumularon para provocar una remontada que nadie podía imaginarse en La Cartuja. Otra vez el control de las emociones. Pau López se tragó una falta lateral que Antony no debió cometer y Carvalho hizo el 2-2. Visto y no visto. Amrabat se pasó de frenada y cometió penalti. Llegó el 2-3 y luego el 2-4 ante la absoluta descomposición del Betis y la tristeza de la afición andaluza, que llenó La Cartuja para llevarse un monumental disgusto.