La tercera resurrección de Isco en el Betis, que vuelve a la convocatoria para el partido ante el Braga

El capitán y líder verdiblanco vuelve a la lista del equipo andaluz cuatro meses y medio después de su lesión y estará presente en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa

Isco está de vuelta. La tercera resurrección del centrocampista del Betis ha quedado plasmada después de que Manuel Pellegrini, el técnico del conjunto verdiblanco, confirmara su presencia en la lista de convocados para el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Braga (21.00, Movistar Plus y LC). No se trata de un asunto menor en verdiblanco. El líder y capitán del Betis regresa después de su increíble lesión el pasado 27 de noviembre, cuando chocó de manera fortuita con su compañero Amrabat en el duelo de la Europa League ante el Utrecht. Cerca de cuatro meses y medio después, Isco ha dejado atrás un duro proceso de recuperación, marcado por un tremendo dolor en su cartílago maltrecho, una artroscopia (la tercera operación en apenas dos años) y el consiguiente derrumbe mental después de sumar su tercera lesión grave con el Betis.

El campeón de cinco Champions League con el Real Madrid llegó al Betis en el verano de 2023 después de estar seis meses entrenando en solitario tras salir de malas maneras del Sevilla. Su primer año de rendimiento ya fue magnífico en el club verdiblanco, donde vivió un auténtico renacer como futbolista. Sin embargo, poco antes de finalizar la temporada se partió el peroné en Las Palmas. Se perdió la Eurocopa 2024, donde iba a ser convocado por Luis de la Fuente. Isco trabajó de lo lindo para recuperarse y volvió a jugar a la siguiente temporada, la 2024-2025, en el mes de enero. Llegó a jugar 33 partidos, haciendo 12 goles y dando 11 pases de gol, y fue clave en el equipo que llegó a la final de la Conference League, perdida ante el Chelsea.

Isco fue convocado para la final de la Liga de las Naciones y comenzó la pretemporada a un enorme nivel. Sin embargo, una nueva lesión en su tobillo en el último partido de pretemporada ante el Málaga propició su segunda lesión de importancia en el Betis. El jugador pasó por momentos muy delicados, pues la grave dolencia llegó a impactarle mentalmente. Su resiliencia y su trabajo, plasmados en el documental En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón, dirigido por su pareja, Sara Sálamo, le hicieron regresar al equipo el pasado 27 de noviembre. Esa aciaga noche ante el Utrecht, en una jugada extrañísima, chocó con su compañero Amrabat para que el cartílago de su tobillo derecho volviera a reventar. Un mes después del percance, Isco tuvo que pasar por el quirófano para ser sometido a una artroscopia ante las fuertes molestias que padecía.

“Lo ha pasado mal porque el dolor siempre ha estado ahí, pero acaba remontando. Que esté ya Isco es un plus; es el capitán, el líder para un partido histórico”, afirman en el club verdiblanco. Justo en la semana previa a su lesión, el Betis respondió dando a conocer la renovación de su líder y capitán hasta 2028. Desde ese noviembre, la recuperación del futbolista se ha ido alargando. El cartílago ha dado muchos problemas e Isco ha ido sufriendo en silencio mientras los rumores sobre su futuro deportivo se disparaban.

El pasado siete de abril, los que conocen bien a Isco sonrieron. El futbolista pasó por el peluquero para renovar su imagen, bastante desaliñada durante el proceso de recuperación. Fue una señal de que su vuelta estaba cercana. Todavía siente un poco de dolor cuando trabaja, pero sus ganas, el apoyo de los compañeros y la confianza del entrenador, Manuel Pellegrini, han provocado su regreso a una convocatoria oficial.

“Tener a Isco siempre es importante. Es un futbolista de una gran calidad. Ya veremos para cuántos minutos está. Eso nos lo irá marcando el partido”, aclaró Manuel Pellegrini sobre el regreso de su capitán. El técnico ha sido muy meticuloso en su vuelta. Lo ha citado cuando no tiene que dejar fuera a ningún otro compañero y ha respetado las sensaciones de Isco durante todo el proceso de recuperación. “La vuelta de Isco nos hace felices a todos. El esfuerzo que ha realizado ha sido impresionante. Es muy importante para nosotros a nivel de fútbol y desde el punto de vista motivacional”, afirmó su compañero Cucho Hernández.

Con Isco y cerca de 70.000 espectadores, registro histórico en La Cartuja, el Betis buscará hacer bueno el 1-1 de la ida y acceder a sus primeras semifinales de la Liga Europa. En la antesala de la final, le esperaría el ganador de la eliminatoria entre el Celta y el Friburgo, con ventaja de 3-0 para los alemanes en la ida.