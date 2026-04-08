El empate, la mejor noticia para el Betis en Braga

La mejor noticia para el Betis en la húmeda tarde de Portugal fue el resultado. Un empate a uno ante un Braga que le dio un auténtico baño con el balón. Prácticamente durante todo el partido, los jugadores del Betis persiguieron a sus rivales sin oler la pelota. Superado en el juego, el equipo andaluz sí tuvo la virtud de empatar después de un claro penalti a Abde que materializó el Cucho. No jugó bien el equipo andaluz ante el exquisito toque del Braga, una buena obra de Carlos Vicens, discípulo de Pep Guardiola. El Betis tiene lo que no posee el Braga, algunos jugadores que marcan la diferencia. Como Antony, quien salió en el segundo tiempo y realizó un jugadón en el minuto 91 que pudo ser el 1-2. En un partido dominado por el Braga, las ocasiones se repartieron para que el Betis obtuviera un aceptable resultado. El próximo jueves debe refrendar su pase a las semifinales en La Cartuja de Sevilla, a dos días de la final de la Copa. No será fácil porque el Braga juega muy bien al fútbol. Cuarto clasificado en su Liga detrás de Oporto, Sporting y Benfica.

BRG Braga 1 Lukás Hornícek, Gustaf Lagerbielke, Sikou Niakaté, Bright Arrey-Mbi, Gabri Martínez (Mario Dorgeles, min. 76), Jean-Baptiste Gorby, Víctor Gómez, Florian Grillitsch (Demir Ege Tiknaz, min. 83), Pau Víctor (Gabriel Moscardo, min. 83), Diego Rodrigues (João Moutinho, min. 17) y Ricardo Horta (Fran Navarro, min. 76) BET Betis 1 Pau López, Ricardo Rodríguez, Natan, Aitor Ruibal, Marc Bartra, Marc Roca (Nelson Deossa, min. 62), Abde Ezzalzouli (Rodrigo Riquelme, min. 77), Álvaro Fidalgo (Sergi Altimira, min. 62), Pablo Fornals, Sofyan Amrabat (Antony, min. 45) y Cucho Hernández (Chimy Ávila, min. 81) Goles 1-0 min. 4: Florian Grillitsch. 1-1 min. 60: Cucho Hernández Arbitro Felix Zwayer

Tarjetas amarillas Amrabat (min. 10), Sikou Niakate (min. 22), Marc Roca (min. 56), Jean-Baptiste Gorby (min. 59), Souza (min. 66), Florian Grillitsch (min. 71)

La puesta en escena del Betis no fue la más adecuada en Braga. El dinámico y talentoso equipo dirigido por Vicens pasó como un huracán sobre un equipo bético encogido, incapaz de tener el balón y muy frágil en defensa. Horta avisó a los tres minutos y Grillitsch marcó de tacón a los cinco en medio del pasmo de los andaluces, que cuajaron unos primeros 20 minutos terroríficos. Superados por el centro y atraídos a una presión infructuosa, los béticos fueron superados una y otra vez, con Amrabat y Roca desfigurados, sin sitio para Fidalgo, que volvió a la titularidad. Solo la rabia del Cucho permitió al Betis, al que se le anuló un gol por fuera de juego a los siete minutos, meterse en el choque. Los de Pellegrini encontraron fruto al balón parado. Bartra, que fue mejorando con los minutos tras un inicio titubeante, envió el balón al palo en el minuto 24.

Tres minutos después, una gran jugada al contragolpe del Cucho dejó solo a Abde, que tiró al muñeco ante un Hornicek que empezó a agigantarse. El prometedor portero checo volvió a hacer una gran parada a un remate del Cucho de cabeza. Llegaba el Betis y, sin embargo, el Braga se soltó en un par de jugadas con mucho peligro. Incapaz de contener el toque de su rival, Víctor Gómez dejó solo ante el gol a Pau Víctor. El exbarcelonista remató desviado con todo a favor. El 1-0 mandaba al descanso en un partido raro, de alternativas, con un buen Braga y un Betis que llegó, pero que no marcó y que sufría mucho en defensa.

Ni la salida de Antony mejoró al Betis. Sin el balón, al conjunto bético lo salvó un gran contragolpe que culminó en un claro penalti de Gorby a Abde. El marroquí quiso lanzarlo, pero Pellegrini ordenó que lo ejecutara el Cucho, que hizo el empate. El Betis siguió sin tener el balón, aunque también es verdad que el Braga apenas llegó con peligro. El partido acabó con la grave lesión del local Niakaté, que puede tener roto el Tendón de Aquiles,

“El empate es un buen resultado, pero no definitivo. Tuvimos personalidad en el primer tiempo, me gustó, tras su gol, que les vino muy bien. El segundo tiempo fue mucho más igualado, con menos llegada, pero llegó ese claro penalti y pudimos empatar”, afirmó Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis. “Ahora es un momento donde no vemos puerta, pero el primer tiempo que hicimos fue muy completo. En el fútbol no hay lógica. Empatamos cuando menos llegamos en el segundo tiempo”, añadió. “En el primer tiempo hicimos tres o cuatro ocasiones muy claras. No veo demasiados problemas en el juego del equipo. Lógicamente, siempre se puede mejorar. Ellos tienen mucha calidad técnica”, finalizó.