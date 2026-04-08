Álvaro Fidalgo, el medio ovetense que debutó con México tras triunfar en el América, al rescate del Betis ante el Braga

El bético, nacionalizado mexicano, tiene opciones de jugar el Mundial en el combinado de Javier Aguirre y debe recuperar la titularidad en un equipo sin Lo Celso ni Isco en la ida de los cuartos de la Liga Europa

El Betis afronta la ida de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Braga (18.45, Movistar+), cuarto clasificado de la Liga de Portugal y un equipo con futbolistas como Horta, Salazar (hijo del Salazar que jugara en el Albacete, que será baja este miércoles por la lesión), Moutinho o el exbarcelonista Pau Víctor. Una eliminatoria llena de nombres propios, como los de Manuel Pellegrini, quien a sus 72 años se enfrenta a Carlos Vicens, técnico de 42 años que fue asistente de Pep Guardiola en el City, y también de futbolistas como Álvaro Fidalgo (Oviedo, 28 años), un jugador de 28 años fichado por el Betis por dos millones de euros en el pasado mercado invernal con una curiosa historia detrás.

Fidalgo llegó en enero al Betis procedente de uno de los grandes del fútbol mexicano, el América. El centrocampista, de buen toque y visión de juego, aterrizó en México después de una carrera forjada en los escalafones inferiores del Madrid. Ovetense de nacimiento, recaló en el Madrid en 2012 tras pasar por el Oviedo y el Sporting. Capitán del Castilla, llegó a debutar en el primer equipo del Madrid. Fue en un Madrid-Melilla de la Copa del Rey, donde jugó 12 minutos después de sustituir a Vinicius. Fidalgo pasó su última temporada en España en el Castellón en Segunda y decidió emprender la aventura del fútbol mexicano en el verano de 2021. Fue Santiago Solari, que lo conocía de la cantera del Madrid, quien se lo llevó al América de México.

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Fidalgo ha cimentado su carrera en el América, con el que ha logrado tres títulos de Liga, jugando 195 partidos ligueros y anotando 20 goles. El ahora jugador del Betis, desconocido en España, se adaptó a la perfección a la cultura azteca y se nacionalizó como mexicano en 2024. La Federación mexicana lo situó en su radar, hasta el punto de que Fidalgo ha debutado con México en el último parón FIFA, hace apenas unos días. Jugó de titular en los duelos amistosos contra Portugal y Bélgica después de cumplir los requisitos de la propia FIFA para poder cambiar de Federación: cinco años de residencia en el nuevo país en un procedimiento que se denomina One Time Switch y que implica, entre otras cuestiones, una carta de renuncia a jugar con su federación de origen, en este caso la española. Por ejemplo, fue el procedimiento utilizado por Laporte para jugar con España. “Me gustó la personalidad de Fidalgo. Se integró rápido, pidió la pelota y fue participativo”, afirmó Javier Aguirre, el seleccionador mexicano, tras el estreno del jugador bético. Fidalgo había sido internacional en las categorías inferiores de España.

El medio no ha participado en los dos últimos partidos con el Betis después de ser un fijo tras su llegada a España. No jugó ni un minuto ante el Athletic, antes del parón, ni en el pasado choque frente al Espanyol. Petición expresa de Manuel Pellegrini, quien lo eligió antes que a un delantero en el pasado mercado invernal, Fidalgo tiene la oportunidad de volver a ser titular en el choque frente al Braga. “A Fidalgo lo teníamos vigilado desde hace meses. Necesitábamos un futbolista de ese perfil por las lesiones de Lo Celso e Isco”, reseñan en el Betis. Isco, todavía en fase de recuperación, viajó con sus compañeros hasta Portugal.

Fidalgo ha jugado seis partidos de Liga, con un gol en el derbi ante el Sevilla, uno de la Liga Europa ante el Panathinaikos y otro de Copa. Con el equipo verdiblanco atascado después de seis partidos sin ganar en la la Liga (cuatro empates y dos derrotas), Fidalgo puede ser hoy el hombre que ayude al Betis a mejorar su juego en ataque gracias a su buena técnica y visión de juego. Se juega el Mundial con México y el Betis pasar a unas históricas semifinales de la Liga Europa, donde le esperaría el vencedor de la eliminatoria entre el Friburgo o el Celta.