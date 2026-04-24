El Madrid se queda en la nada en Sevilla

Un gol de Bellerín en el minuto 94 le da el empate a un Betis que fue mejor durante la mayor parte del partido ante un conjunto blanco que solo apretó en la primera media hora con el tanto de Vinicius

El Madrid, rebajado en intensidad y con graves problemas en defensa, se dejó empatar por un Betis que fue mejor la mayor parte del partido en La Cartuja. Héctor Bellerín, con su gol en el minuto 94, hizo estallar de alegría a la afición andaluza y dejó sin objetivos a un Madrid que solo fue digno de su potencial y grandeza la primera media hora del encuentro. Fue entonces cuando se adelantó con un gol de Vinicius. Solo entonces gobernó con mando el encuentro. A partir de esa media hora de juego, el Madrid fue un dolor. Literalmente, se quedó en la nada, superado por un Betis que gozó de ocasiones para incluso ganar el partido. Es cierto que el Madrid pudo lograr el 0-2 en el tramo final en dos claros contragolpes, pero también lo es que es un equipo con graves desconexiones, donde se hace patente que la temporada ya ha finalizado. Lunin mantuvo el 0-1 demasiados minutos. El Madrid se desconectó, ahora a ocho puntos del Barcelona con los catalanes con un partido menos. Año para olvidar.

BET Betis 1 Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Ricardo Rodríguez, Marc Bartra (Diego Llorente, min. 31), Natan, Antony, Pablo Fornals (Giovani Lo Celso, min. 67), Sofyan Amrabat (Isco, min. 72), Álvaro Fidalgo (Marc Roca, min. 45), Abde Ezzalzouli y Cédric Bakambu (Cucho Hernández, min. 45) RMA Real Madrid 1 Andrii Lunin, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen (David Alaba, min. 72), Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Thiago Pitarch (Eduardo Camavinga, min. 72), Jude Bellingham, Brahim Díaz (Manuel Ángel, min. 81), Federico Valverde, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé (Gonzalo García, min. 80) Goles 0-1 min. 16: Vinicius Junior. 1-1 min. 93: Héctor Bellerín Arbitro César Soto Grado

Tarjetas amarillas Amrabat (min. 37), Huijsen (min. 39), Trent Alexander-Arnold (min. 71)

Álvaro Arbeola encaraba el tramo final de la Liga y buscaba un equilibrio que hiciera más competitivo a su equipo. Al mismo tiempo, enseñó que es un entrenador que toma decisiones. Por eso mantuvo a Trent en el lateral derecho después de una semana llena de declaraciones, mensajes de poca finura y cierta tensión entre el técnico y su capitán, Carvajal. Pero también dio la titularidad a Thiago en pleno debate sobre el papel de la cantera en una entidad que ha ganado cinco Champions en la última década. Mientras se cuece la controversia, el Madrid afrontó un partido algo atípico en La Cartuja, en una Sevilla entregada a su Feria y ante un Betis que venía de romper su mala racha de siete partidos sin ganar con su triunfo en Girona y el regreso del añorado Isco.

Envuelto, por lo tanto, en esa reflexión vital, en el tramo final de la temporada, hay aspectos que todavía mantienen la grandeza del Madrid. Los nombres, por ejemplo, de Mbappé, Vinicius, Bellingham o Valverde, son suficientes para plantar cara en cualquier escenario de la Liga.

El Betis fue demasiado atrevido en su planteamiento. Sin capacidad defensiva en el centro del campo, los de Arbeloa estuvieron finos en el juego entre líneas. En los locales solo defendía Amrabat y el Madrid hizo algo interesante. Valverde jugó de pivote y esto permitió liberar a Thiago. El canterano y también Bellingham destrozaban el sistema defensivo andaluz. Mbappé acumuló dos llegadas con peligro y en el minuto 17 Valles despejó un disparo de Valverde que Vinicius convirtió en gol. Se vivieron momentos de pánico en La Cartuja, con un Madrid suelto, de buen fútbol y continuas llegadas al área bética. Pero hay algo falso en el juego del Madrid. En cuanto el Betis apretó y se quitó un poco los complejos, el sistema defensivo del Madrid crujió. En el tramo final del primer acto, Lunin se convirtió en el héroe del Madrid. Su parada a Antony en el minuto 44 fue espectacular. El meta todavía salvó ante Bakambu y luego hizo lo propio ante Antony. El Madrid desapareció cuando mejor estaba.

El Madrid tuvo un destello a los 54 minutos, cuando se le anuló un gol a Mbappé por fuera de juego. El Betis fue evolucionando de nuevo para tomar el mando del partido ante un Madrid que ofreció una imagen desconcertante. En el minuto 59, Valverde forzó un saque de esquina absurdo y sus compañeros dieron la impresión de desconectar. Ya no había juego entre líneas. Ya no aparecían ni Bellingham ni Thiago. El Betis, activado con los cambios de Roca y el Cucho, se hizo con el mando del choque. Fue Lunin, de nuevo, el que salvó al Madrid con una gran parada ante el Cucho. El Madrid no carburaba, sufriendo mucho en defensa.

Pellegrini metió todo su arsenal en el campo. Con Lo Celso e Isco como principales armas para lograr el empate. El campo se vino abajo con la entrada de un Isco que asumió galones desde el principio. El Madrid tuvo alguna acción potable al contragolpe, bien solventadas por Valles. Hasta Mbappé salió del campo, posiblemente algo tocado. El Betis siguió y siguió insistiendo, hasta encontrar su premio en el minuto 94. Llegó el 1-1. Se acabó. El Madrid tendrá que pensar ya, de manera evidente, en su nuevo proyecto.