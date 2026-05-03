Ayuso da el pistoletazo de salida de su gira en México desde la Basílica de Guadalupe

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado el pistoletazo de salida de su gira en México este domingo desde la Basílica de Guadalupe, adonde ha acudido a escuchar la misa del mediodía poco después de aterrizar en la capital mexicana, en un espacio habilitado especialmente para ella, el consejero de Cultura, Mariano de Paco, y el resto de su equipo. Más tarde, han realizado una ofrenda privada. “Pedimos por nuestra relación entre España y México”, ha abierto el arzobispo Carlos Aguiar Retes nada más comenzar la ceremonia, en la que le ha dado la bienvenida a la representante española, que estará en el país norteamericano los próximos 10 días. Se encontrará con varios líderes de la oposición, desde gobernadores a alcaldes, en un momento sensible para la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con quien está fuertemente enfrentada y a quien califica de dictadora de ultraizquierda.

Las acusaciones de Estados Unidos de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del partido de la mandataria, marcan la disputa en México esta semana y dan munición a la madrileña, que se ha sumado al apelativo de “narcoestados” con los que los principales partidos de la oposición, el PAN y el PRI, se refieren a los gobiernos de Morena.

Las relaciones entre México y España, en cambio, viven su mejor momento en los últimos siete años, tras un enfriamiento insólito a cuenta de las diferentes interpretaciones en torno a la Conquista, una cuestión que levanta polvareda en el interior de ambos países. Mientras la Monarquía española y diversos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez han dado pasos para acercar posturas con sus homólogos mexicanos, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Sheinbaum, la oposición española, encabezada por el conservador PP, ha ratificado su negativa a hacer cualquier concesión al respecto, tanto a nivel central como a nivel autonómico.

“Abusos los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales”, dijo Isabel Díaz Ayuso dos días después de que el rey de España reconociera los desmanes de los conquistadores españoles en América. Esta misma semana, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, viajó a México para ratificar la buena salud de las relaciones. La postura de la presidenta de Madrid, en contraste total, quedará más que confirmada este mismo lunes, cuando rinda homenaje a Hernán Cortés en un acto en la Catedral de Ciudad de México.

Oficialmente, el viaje de Ayuso busca “intensificar las relaciones económicas y culturales entre ambos territorios”, según detalló la Comunidad en un comunicado. De acuerdo con los propios datos del Gobierno autonómico, México es, tras Estados Unidos, el principal inversor americano en el territorio, que concentra el 98% del total dirigido a España, con una inversión superior a los 1.000 millones de euros en 2025. Políticamente, la larga gira de Ayuso tiene un gran valor simbólico. La presidenta mexicana ha elevado su perfil internacional y ha buscado aliados entre los Gobiernos progresistas de América y de España. Tras el deshielo con España, Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los principales socios naturales. Ambos gozan de autoridad en sus entornos regionales y el mandatario español lidera la oposición europea al belicismo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien Sheinbaum tiene una tensa relación.

Hace unas semanas, la mandataria mexicana acudió a un foro en Barcelona para afianzar la comunicación y la organización entre los líderes progresistas. La visita de Ayuso, quien es una voz clave en la oposición interna a Pedro Sánchez, ofrece la contraparte individual con un viaje que busca impulsar a la oposición conservadora en México, ávida de cualquier empujón que la ayude a despegar, y de paso afianzar a las fuerzas políticas que gravitan alrededor de Trump. Este es su segundo viaje al país y terminará como el anterior, el fin de semana que viene, con la gala de los premios Platino, que reconocen los mejores trabajos de la industria audiovisual iberoamericana. La última vez, el viaje fue mucho más corto y se circunscribió a la celebración de estos galardones. Esta vez se extenderá más de una semana, tiempo de sobra para aprovechar la coyuntura política del país.