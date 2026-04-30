El PP de Ayuso alimenta de nuevo la tesis de fraude electoral en 2027 con una carta a sus afiliados: “Son capaces de todo”

La misiva pone el foco en el voto por correo y en los procesos de regularización de inmigrantes para conspirar con “una alteración del censo”. La oposición acusa a la presidenta de seguir el “manual trumpista”

El Partido Popular alimenta la tesis de fraude electoral en las elecciones de 2027 con una carta dirigida a 90.000 interventores, apoderados y afiliados. “Tenemos ante nosotros a un PSOE, liderado por Pedro Sánchez, cuyo historial nos obliga a estar más vigilantes que nunca. Son capaces de todo”, recoge la misiva, adelantada por el periódico Artículo 14, antes de cargar contra el voto por correo: “No olvidamos las sombras que han rodeado procesos anteriores”. Una vez más, esta formación aviva la teoría del Gran Reemplazo para denunciar un vuelco electoral en su contra. “Los recientes procesos de regularización masiva y de nacionalizaciones van a alterar sustancialmente el censo”, consta en el escrito firmado por el secretario general, Alfonso Serrano, la vicesecretaria de organización, Ana Millán, y el secretario de agentes electorales, Juan Peña.

Pero regularizar no es lo mismo que nacionalizar. La iniciativa estatal permite que alrededor de 500.000 extranjeros obtengan a medio plazo trabajo y residencia, aunque no la nacionalidad española. La Constitución deja claro en su artículo 2 que “el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad”, es decir, a aquellos que tienen nacionalidad española, no solo residencia. Que los inmigrantes obtengan papeles no significa que automáticamente adquieran la nacionalidad, sino que ese beneficio se puede solicitar una vez las personas hayan tenido la residencia, entre dos años, en el caso de gran parte de los países iberoamericanos, cinco años para los refugiados y una década para el resto de extranjeros. En enero, la vicesecretaria popular encargada de los asuntos de inmigración, Alma Ezcurra, ya reconoció en Radio Nacional de España que los extranjeros regularizados solo podrán votar “a medio plazo”, aunque no en las próximas generales ni en las municipales, previstas para 2027.

Pero así empieza a activar el PP de Ayuso la maquinaria electoral con las elecciones en el horizonte. La carta remitida a sus afiliados abre una fase de movilización interna con la que el partido intensifica la confrontación política: “Nos encontramos en un momento decisivo para el futuro de nuestra comunidad y de nuestros municipios. Las próximas elecciones no son una cita electoral más; son el muro de contención necesario frente a quienes llevan años debilitando nuestras instituciones desde dentro. No podemos ser ingenuos”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a sembrar la duda del pucherazo en una estrategia orientada a teñir de azul los colegios electorales, validando la idea de una falta de democracia interna en el PSOE. Utiliza ese argumento para conspirar con prácticas irregulares en futuras citas con las urnas. Los mensajes que siembran dudas sobre el voto por correo representan una de las narrativas más recurrentes siempre que se acerca un proceso electoral dentro y fuera de la Unión Europea.

El PP moviliza a sus interventores y apoderados para ser sus ojos y su voz en cada mesa “frente a cualquier intento de juego sucio”. Les pide estar atentos y crear un ejército electoral con un objetivo prioritario: “misión de servicio público y de higiene democrática”. La carta acusa a Sánchez de intentar hacerse con el control de su partido en un proceso de primarias “marcado por la controversia y las urnas ocultas tras una cortina” y advierte de que “quien no respeta las reglas de su propia casa, difícilmente respetará las de todos”.

Pero desde el PSOE de la Comunidad de Madrid no se quedan callados: “Bobada tras bobada, falsedad tras falsedad”. Califican la carta del PP como “una trampa trumpista más” y aseguran que a Ayuso “no le importa atentar contra las instituciones democráticas con tal de dar salida a su inquina contra el presidente del Gobierno y su formación política”. Se preguntan cómo puede ponerse en duda el sistema electoral español tras asegurar que es totalmente garantista y admirado en el extranjero. “Esperemos que no acaben como en Estados Unidos, asaltando el capitolio cuando vuelvan a perder las elecciones. España es una de las democracias más plenas del mundo”, expresan.

Coinciden desde Más Madrid. “Ayuso está siguiendo el manual trumpista paso por paso y ahora toca sembrar dudas sobre la validez de las elecciones, algo perfectamente coherente con una estrategia de oposición en la que el Partido Popular ha negado la legitimidad del Gobierno de España desde el minuto uno de la legislatura”, expresa la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Piensa que la presidenta autonómica conspira sobre el proceso electoral porque a su partido se le está haciendo cuesta arriba el camino a las próximas generales: “Saben que no tienen garantizada la victoria que llevan años anunciando como inevitable. Es una forma de tensionar a sus votantes, de mantener prietas las filas con una buena dosis de paranoia. Y todo porque tras una fachada de seguridad, a Ayuso se le mueve el suelo por conflictos internos y por un desgaste que empieza a hacer mella después de siete años gobernando. Y, por supuesto, es una forma de enfangar después si el Partido Popular pierde las elecciones autonómicas o las generales”.

Bergerot refuerza la idea de tener uno de los sistema electorales más garantistas y fiables del mundo, además de uno de los más rápidos a la hora de dar resultados, a su juicio. Advierte de que contribuir a una “estrategia anticonstitucional y desestabilizadora” le puede salir muy caro a la democracia.

La postura de Ayuso respecto a la inmigración no es nueva. En el pasado pleno defendía, frente a la oposición, situarse en contra de la regularización de alrededor de 500.000 inmigrantes, decretada por el Gobierno de Sánchez, pese a que poco antes había defendido que Madrid está “más abierta que nunca”. Ya ligaba entonces este tema con las elecciones, dando a entender que los socialistas modifican el censo con regularizaciones y nacionalizaciones. Sin datos ni estudios serios, aseguró que esta medida provocaba el surgimiento de nuevas mafias. “Cualquier delincuente de medio pelo podrá ser regularizado”, espetaba la presidenta autonómica.