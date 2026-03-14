Estados Unidos recibirá 10.000 millones de dólares de comisión por el acuerdo de TikTok

El Gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, ingresará una comisión de cerca de 10.000 millones de dólares por la intermediación para que varios empresarios estadounidenses, afines al mandatario republicano, se quedasen con la filial local de TikTok, que estaba en manos de la empresa china ByteDance, según ha adelantado este viernes The Wall Street Journal.

La Casa Blanca forzó el año pasado a la matriz de TikTok a vender su filial estadounidense a inversores de este país tras varios años amenazando con cortar el acceso de la popular plataforma de videos cortos en Estados Unidos. La maniobra de la Administración Trump ha permitido que la red social permanezca activa, pero en manos de inversores locales.

El anterior gobierno federal presidido por el demócrata Joe Biden impulsó una norma parlamentaria para prohibir TikTok en Estados Unidos mientras estuviera bajo control del gigante asiático. Consideraba que suponía una amenaza porque Pekín podía usar los datos de los usuarios estadounidenses para manipular a la población o aprovechar la red social para deslizar mensajes y promover relatos propagandísticos.

La ley federal impulsada por los demócratas exigía que TikTok fuera clausurada en Estados Unidos o vendida a propietarios nacionales antes del fin de la pasada legislatura. De hecho, la aplicación estuvo suspendida durante unas horas en vísperas de la toma de posesión de Trump. El presidente levantó el veto y extendió los plazos para que la aplicación pudiera operar en suelo estadounidense mientras ayudaba a negociar la venta a empresarios afines.

Más de un año después, la operación de reestructuración corporativa para dejar el control de la filial de TikTok en Estados Unidos en manos de inversores locales se ha cerrado definitivamente en las últimas semanas. La negociación del acuerdo fue compleja por la implicación de las autoridades de ambos países. Trump presionó con amenazas arancelarias para resolver el negocio y Pekín dio luz verde a cambio de algunas concesiones en la guerra comercial.

El pago de la comisión forma parte de ese acuerdo. Este pago se suma a las inversiones realizadas para crear una nueva entidad que gestione la aplicación en Estados Unidos, según The Journal.

El magnate tecnológico Larry Ellison, propietario de Oracle, es uno de los inversores que se ha quedado con la filial estadounidense de TitTok. Tiene participaciones directas y a través del gigante tecnológico que fundó a finales de los setenta en Santa Clara (California). Ellison es amigo y donante de las campañas de Trump. También están la firma de capital privado Silver Lake, el empresario Michael Dell y la tecnológica que lleva su nombre, y el inversor de Abu Dhabi MGX, con quien el conglomerado de empresas Trump mantiene relaciones.

Todos los inversores ya pagaron al Departamento del Tesoro cerca de 2.500 millones de dólares cuando se cerró el acuerdo a finales de enero. Aún tienen pendiente de realizar otros desembolsos hasta alcanzar el total de 10.000 millones de dólares.

Cuando el pasado septiembre, Trump avanzó el principio de acuerdo, aseguró: “Aún no se ha negociado por completo, pero conseguiremos algo”, en relación a la comisión por facilitar el negocio a los empresarios estadounidenses. El inquiliino del Despacho Oval insistió en que la magnitud del acuerdo, así como el dinero y el esfuerzo invertidos por el gobierno federal, justificaban la compensación. “Estados Unidos está recibiendo una enorme comisión, más un plus, simplemente por cerrar el trato, y no quiero desaprovechar la oportunidad”.

El acuerdo obliga a los nuevos propietarios estadounidenses a compartir las ganancias que obtengan por la gestión de la plataforma de contenido de video con su antigua propietaria, la china ByteDance, quien mantiene un 20% del capital, pero no forma parte de la gestión.

La operación para separar la filial local del grupo tiene un gran simbolismo político debido el pulso soterrado entre Estados Unidos y China por la supremacía mundial. Supone, además, una victoria para los responsables de seguridad nacional en Estados Unidos, que llevaban tiempo alertando sobre los riesgos de que esta red social de capital chino pueda usarse para manipular a los estadounidenses.