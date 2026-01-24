Acuerdo en falso para TikTok

El acuerdo por el que ByteDance, empresa china matriz de la plataforma de vídeos cortos TikTok, crea una filial estadounidense controlada por empresarios afines a Donald Trump, supone el final a un largo culebrón geopolítico y empresarial, además de otra demostración de la falta de escrúpulos del presidente de Estados Unidos. Con este acuerdo, el republicano logra que la gestión de una poderosa arma de influencia quede en manos de un grupo de defensores de los ideales MAGA, que podrían emplearla en su beneficio como Elon Musk hace con X.

El anuncio pulveriza así otra línea de separación entre los poderes tecnológico y político en Estados Unidos y, tras meses de secretismo, resuelve la composición de la tarta en la nueva filial, TikTok USDS. Se la reparten entre el gigante tecnológico Oracle, propiedad de Larry Ellison, amigo de Trump; la firma de capital privado Silver Lake Management, vinculada empresarialmente en el pasado con el yerno del presidente, Jared Kushner; y la compañía de inversión MGX, que, con sede en Abu Dabi, comparte con la familia del republicano suculentos negocios en sectores como el de las criptomonedas. A cada una de estas compañías le toca un 15% de la TikTok estadounidense. También participa una firma de inversión del empresario, Michael Dell, presencia constante en los últimos meses en la Casa Blanca. La matriz original, Bytedance, conserva un 19,9% de la nueva compañía.

El cierre del acuerdo es un tanto de Trump de cara a los más de 200 millones de usuarios de la plataforma en Estados Unidos, en vilo desde que en abril de 2024 el Congreso votó la prohibición de la aplicación en el país por la amenaza que el algoritmo desarrollado por ByteDance podía suponer para la seguridad nacional. Esa prohibición, que originalmente fue idea de Trump en 2020, quedó aparcada con su segunda toma de posesión hace un año, cuando se dio cuenta de la influencia que tiene TikTok entre los más jóvenes. También porque como ha repetido una y otra vez, le ayudó a ganar las elecciones.

Tras anunciarse el pacto, Trump reaccionó con un mensaje en su propia red social, Truth, en el que reconocía sin disimulo su interés personal en el acuerdo, y agradecía a su homólogo Xi Jinping la colaboración en la resolución del problema.

Este no deja claro, con todo, hasta qué punto ByteDance, a la que los legisladores estadounidenses querían prohibir por razones de seguridad debidas a su conexión con el Gobierno chino, seguirá influyendo en el contenido de la aplicación. La empresa matriz mantiene el arma secreta de TikTok, su potente algoritmo adictivo, que cederá bajo licencia a la nueva entidad estadounidense. Una vez más, Trump ha resuelto un problema creado por él mismo, en su propio beneficio, sin garantías de que el problema original esté resuelto.