TikTok acuerda la creación de una nueva empresa conjunta que le permita operar en Estados Unidos

La plataforma y su matriz ByteDance constituyen la filial, con propiedad mayoritaria de inversores estadounidenses, y ponen fin a años de problemas legales

La plataforma de videos cortos TikTok ha comunicado este jueves que su matriz, ByteDance, ha alcanzado un acuerdo para la creación de una filial, bajo la que recaerá su negocio en Estados Unidos. Esta nueva compañía estará controlada mayoritariamente por un grupo de inversores estadounidenses, próximos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“TikTok USDS Joint Venture LLC se ha constituido en cumplimiento de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Trump el 25 de septiembre de 2025, lo que permite a más de 200 millones de estadounidenses y 7,5 millones de empresas seguir descubriendo, creando y prosperando como parte de la vibrante comunidad y experiencia global de TikTok”, ha anunciado la empresa de redes sociales de origen chino.

ByteDance, matriz de TikTok, asegura que ha transferido el negocio en Estados Unidos a TikTok USDS. Esta firma quedará bajo el control de tres sociedades estadounidenses: el gigante tecnológico Oracle, la firma de capital privado Silver Lake Management, y la compañía de inversión MGX, con sede en Abu Dabi. Cada una de estas compañías ostentará un 15% de la TikTok estadounidense. También tendrán participaciones el grupo Dell y una firma de inversión de su fundador. Estos accionistas estadounidenses tienen estrechos vínculos con la Administración Trump. La matriz Bytedance conservará un 19,9% de la nueva compañía.

La operación de gran alcance político por el pulso soterrado entre Estados Unidos y China por la supremacía mundial. Supone, además, una victoria para los responsables de seguridad nacional en Estados Unidos, que llevaban tiempo alertando sobre los riesgos de que esta red social de capital chino pueda usarse para manipular a los estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la operación. A través de una entrada en su red social, Truth, ha escrito: “¡Estoy tan feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, los más grandes del mundo, y será una voz importante".

El consejero delegado de TikTok, Shou Chew, continuará gestionando la compañía. Además, tendrá un puesto en la junta directiva de la nueva empresa. Otro histórico del grupo, Adam Presser, será el consejero delegado de la nueva firma estadounidense.

La operación para constituir la nueva sociedad y transferirla a los inversores estadounidenses se produce tras un tenso pulso entre las autoridades estadounidenses y los propietarios chinos de la red social, apoyados por el Gobierno chino. Ha supuesto una de las negociaciones geopolíticas más tensas de los últimos años entre Washington y Pekín.

“Junto con otros factores, fue responsable de que me fuera tan bien con el Voto Juvenil en las Elecciones Presidenciales de 2024. Solo espero que en el futuro sea recordado por aquellos que usan y aman TikTok”, ha escrito Trump.

La matriz de TikTok asegura que la nueva compañía escindida tiene por objeto “proteger los datos de los usuarios estadounidenses, las aplicaciones y el algoritmo mediante medidas integrales de privacidad de datos y ciberseguridad”.

La anterior administración demócrata de Joe Biden impulsó una norma para prohibir la aplicación mientras siguiera bajo control de capital chino bajo el argumento de que suponía una amenaza porque Pekín podía hacer uso de los datos de los usuarios estadounidenses o aprovechar la red social para deslizar mensajes y promover relatos propagandísticos. La decisión de prohibir Tiktok generó una gran controversia entre usuarios y creadores de contenido estadounidenses y los responsables políticos.

La aplicación llegó a estar inactiva durante 14 horas, lo que provocó una revuelta entre los usuarios. Trump decidió retrasar la entrada en vigor de la suspensión y organizó un sistema para que los jóvenes pudieran seguir usando la aplicación.

La negociación del acuerdo ha sido compleja por la implicación de las autoridades de ambos países. Trump presionó con amenazas arancelarias para resolver el negocio y Pekín dio luz verde a cambio de algunas concesiones en la guerra comercial.

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca suspendió la prohibición que pesaba sobre TikTok mientras buscaba inversores estadounidenses que se hicieran cargo del negocio en su país y negociaba con las autoridades chinas el reparto del negocio.

“Gracias al vicepresidente JD Vance, y a todos los demás dentro de mi administración, que ayudaron a llevar este acuerdo a una conclusión muy dramática, definitiva y hermosa. También me gustaría agradecer al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, en última instancia, por aprobar el Acuerdo. Podría haber ido por el otro camino, pero no lo hizo, y se le agradece su decisión”, ha rematado el presidente estadounidense.