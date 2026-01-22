Excarcelado Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, tras más de un año en una prisión de Venezuela

La familia del abogado había denunciado que había sido condenado a 30 años de prisión por “terrorismo” “asociación para delinquir” y “conspiración”

Mariana González, la hija del opositor venezolano Edmundo González, ha informado este jueves a través de su perfil en la red social X de la liberación de su marido, Rafael Tudares Bracho. “Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada”, ha relatado Mariana González en un mensaje. La familia del abogado había denunciado el pasado diciembre que el preso había sido condenado a 30 años de prisión por “terrorismo” “asociación para delinquir” y “conspiración”.

“Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho”, ha proseguido la hija del opositor venezolano en su escrito en la red social. Este martes, Mariana González emitió un comunicado en el que denunciaba que el expediente judicial que sentenció a su marido carecía “de sustentos probatorios”, calificándolo como “un fraude a la justicia y a los derechos humanos”.

Mariana González junto al abogado que defiende a su marido, José Vicente Haro, en Caracas, el 9 de enero. Jesus Vargas (Getty Images)

En su nota, González agregó que en el juicio contra su esposo “no existen testigos, ni existen evidencias, ni hechos demostrables en contra de Rafael que constituyan delitos. Los escasos elementos de prueba que se utilizaron en su contra, nada tienen que ver con él.”

La hija del opositor venezolano manifestó también que había sido objeto de intentos de extorsión en embajadas para condicionar la libertad de Tudares. La pareja tiene dos hijos, de seis y siete años. El abogado, del que no se conoce actividad política alguna, fue arrestado por la policía política el 7 de enero de 2025, mientras a los niños al colegio. No se supo de su paradero durante 40 días.

Tudares fue sentenciado con mucha rapidez por el Tribunal Tercero de Juicio con competencia especial en materia contra el terrorismo. José Vicente Haro, abogado defensor de Tudares, manifestó no haber tenido acceso al expediente judicial y desconocer los detalles de la sentencia. El abogado fue arrestado tan solo tres días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro, en medio de fuertes protestas de la oposición, entre ellas las de Edmundo González, por el fraude electoral cometido en las elecciones de julio de 2024.

Maduro fue apresado en Caracas el pasado día 3 en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses. Tras su captura, la que fuera vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, en contacto con la Administración de Donald Trump, ha ocupado la jefatura de Estado. Este nuevo periodo, vigilado por Washington, ha dado lugar a decenas de excarcelaciones de presos políticos.

“Especialmente, agradezco el apoyo al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias”, ha continuado este jueves Mariana González en su perfil de X. “Igualmente, todo mi agradecimiento a mi familia, incluso a mi hijos, y a los verdaderos amigos que nos apoyaron, humanamente, sin miedo y con muchos sacrificios, en todo la lucha. Gracias por tanto!”