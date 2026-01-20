La hija del opositor venezolano Edmundo González denuncia intentos de extorsión en embajadas para condicionar la libertad de su marido

Mariana González de Tudares califica de “arbitrario y amoral” el proceso judicial que ha sentenciado a 30 años de prisión a su esposo

Mariana González de Tudares, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, y esposa del preso político Rafael Tudares Bracho, emitió este lunes un comunicado público en el cual denuncia que el expediente judicial que sentenció a su marido a 30 años de cárcel “carece de sustentos probatorios”, calificándolo como “un fraude a la justicia y a los derechos humanos”.

“Aunado a este proceso judicial arbitrario y amoral”, dice Mariana González, “denuncio que fui víctima de, al menos, tres procesos de extorsión, tanto de personas vinculadas a las autoridades de este país como de otras relacionadas con la iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes”.

González dijo que estas extorsiones “se llevaron a cabo en embajadas y espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas que públicamente afirman defender derechos humanos”. En los tres casos, frente a testigos, según denuncia, el mensaje que le dieron era el mismo: Edmundo González debía renunciar a su causa para que Tudares regresara con su familia.

“Nada de esto es justicia”, concluye. “Ser yerno de Edmundo González Urrutia no es ningún delito”. Hace pocos días, en el marco de las excarcelaciones de presos políticos que han tenido lugar en este tiempo, Mariana González pudo ver a su esposo por primera vez en varios meses. Pese a que estuvieron circulando algunos rumores sobre una posible medida sustitutiva, Tudares no recibió ningún beneficio en el marco de las excarcelaciones de estas semanas.

Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, sin militancia política conocida, fue arrestado por la policía política en Caracas a comienzos de 2024, cuando llevaba a sus hijos al colegio. Poco después, fue acusado de “terrorismo”, “asociación para delinquir”, y “legitimación de capitales” y sentenciado a 30 años de prisión a comienzos de diciembre del año pasado. Su familia y muchos voceros de la oposición denuncian represalias contra una persona inocente para agredir a Edmundo González.

En su comunicado, González agregó que en el juicio contra su esposo “no existen testigos, ni existen evidencias, ni hechos demostrables en contra de Rafael que constituyan delitos. Los escasos elementos de prueba que se utilizaron en su contra, nada tienen que ver con él.” Añade que no tuvo jamás acceso al expediente, y que “nunca” se le permitió “buscar el nombramiento de una defensa privada”. La esposa de Tudares comentó que su esposo, “que sí es abogado” pudo leer el expediente con las acusaciones en su contra ”y eso es lo que más indignado lo tiene.”