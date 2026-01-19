Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en vivo | Capriles: “Queremos que el Gobierno cambie, esto no puede ser una ‘pax pactada”
Delcy Rodríguez se reúne con el empresariado en un momento en que se disparan las expectativas económicas del país
El líder opositor Henrique Capriles demanda un cambio profundo en Venezuela, más allá de los ajustes que ha habido en el Gobierno del país, aún presidido por parte de la cúpula del chavismo. “Los venezolanos tenemos que llegar a la democracia y ese es nuestro objetivo”, ha dicho este lunes en una rueda de prensa. Mientras, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha reunido con el empresariado, en un momento en que la intervención por la fuerza de Estados Unidos en Venezuela ha hecho que las expectativas económicas se disparen por un posible levantamiento de las sanciones.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
El opositor Andrés Velásquez pide una transición con plazos: “El destino de Venezuela no puede ser un acuerdo petrolero y una dictadura encabezada por Delcy Rodríguez”
El dirigente Andrés Velasquez, del partido Causa R, aliado de María Corina Machado, ha salido de la clandestinidad para exigir un cronograma con la transición planteada por Estados Unidos, que sugiere tres fases identificadas por el secretario de Estado, Marco Rubio: estabilización, reconstrucción y transición.
“Nosotros acompañamos el proceso de transición anunciado por Estados Unidos, pero hay que establecer un cronograma”, dijo. “Nuestra responsabilidad es decir que hay que acelerar los procesos de la transición para que este año tengamos una solución definitiva, bien sea con el reconocimiento de los resultados del 28 de julio de 2024, que son nuestro gran pivote, o en un nuevo proceso electoral habilitando a María Corina y a todos los candidatos".
Velásquez, con un importante liderazgo en los movimientos sindicales de Venezuela, advierte a Estados Unidos, como aliado de la oposición, de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no garantiza la estabilidad que se requiere en el país. “El destino de Venezuela no puede ser un acuerdo petrolero y una dictadura encabezada por Delcy Rodríguez. Para que haya estabilidad, se requiere de una unidad nacional que no la puede dar Delcy Rodríguez, porque ella en sí misma genera inestabilidad. Hay sectores dentro del Gobierno y las Fuerzas Armadas que no confían en ella y no la quieren, como la inmensa mayoría del pueblo venezolano tampoco la quiere”.
La disputa entre la actual presidenta a cargo del país y la líder opositora corre el riesgo de convertirse en una trampa, si se limita a dirimir quién administrará un país dirigido desde Estados Unidos.
Lea la columna de opinión completa en este enlace.
El panorama económico en Venezuela está cambiando en un parpadeo. Los malos pronósticos del 2026 se han redibujado luego del ataque de Estados Unidos que condujo a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Las expectativas se han disparado ante el posible levantamiento de sanciones, las intenciones de hacer inversiones estadounidenses en la industria petrolera y lo que podría ser una gestión de la economía sin Maduro y tutelada por Washington.
Lea el texto completo en este enlace.
Henrique Capriles: “Nosotros queremos que el Gobierno cambie, esto no puede ser una 'pax pactada”
El dirigente Henrique Capriles Radonski compareció este lunes junto con diputados de la bancada opositora a la que han llamado Libertad, una minoría en el nuevo Parlamento casi totalmente chavista, a la que se incorporó el parlamentario Antonio Ecarri, excandidato presidencial del partido Alianza del Lápiz, que busca abrir canales para conducir al país hacia la democracia. “Nosotros queremos que el Gobierno cambie, esto no puede ser una pax pactada”, dijo al señalar el rol que desempeñarán desde sus curules. “Tenemos muchos años esperando y no nos podemos conformar con tres o cuatro cosas. Los venezolanos tenemos que llegar a la democracia y ese es nuestro objetivo”.
Los parlamentarios insistieron en que las primeras excarcelaciones han sido una buena señal, pero que solo cuando se dicte la libertad plena de todos los presos políticos podría hablarse de un cambio profundo o el inicio de una transición. “Hasta que no hablemos de las libertades personales y la libertad personal no se circunscribe únicamente a no ir preso no se puede hablar de transición”, dijo Capriles.
Uno de los temas que señalan como urgentes es conocer “saber cuál es el alcance de los nuevos acuerdos energéticos que se plantean en el país”, en esta etapa de estabilización que ha señalado el Gobierno de Estados Unidos, en la que Capriles señala que hay que hacer reformas urgentes para la mejora de las condiciones de vida del venezolano. Criticó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no diera los indicadores económicos claves durante la presentación de su memoria, que se mantienen sin publicar desde 2024.
“Que la producción petrolera proyectada para el año 2026 son 1.500.000 barriles de petróleo, más la recaudación del IVA. Nosotros planteamos y solicitamos a quienes están en las decisiones en el Palacio de Miraflores, quienes están en el poder, quienes siguen llevando las riendas de nuestra economía, que en el plazo más corto se pueda aprobar un bono justo digno, no debería ser menos de $150 para todos los pensionados en nuestro país”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.