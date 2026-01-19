Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en vivo | Capriles: “Queremos que el Gobierno cambie, esto no puede ser una ‘pax pactada”

Henrique Capriles: “Nosotros queremos que el Gobierno cambie, esto no puede ser una 'pax pactada”

El dirigente Henrique Capriles Radonski compareció este lunes junto con diputados de la bancada opositora a la que han llamado Libertad, una minoría en el nuevo Parlamento casi totalmente chavista, a la que se incorporó el parlamentario Antonio Ecarri, excandidato presidencial del partido Alianza del Lápiz, que busca abrir canales para conducir al país hacia la democracia. “Nosotros queremos que el Gobierno cambie, esto no puede ser una pax pactada”, dijo al señalar el rol que desempeñarán desde sus curules. “Tenemos muchos años esperando y no nos podemos conformar con tres o cuatro cosas. Los venezolanos tenemos que llegar a la democracia y ese es nuestro objetivo”.

Los parlamentarios insistieron en que las primeras excarcelaciones han sido una buena señal, pero que solo cuando se dicte la libertad plena de todos los presos políticos podría hablarse de un cambio profundo o el inicio de una transición. “Hasta que no hablemos de las libertades personales y la libertad personal no se circunscribe únicamente a no ir preso no se puede hablar de transición”, dijo Capriles.

Uno de los temas que señalan como urgentes es conocer “saber cuál es el alcance de los nuevos acuerdos energéticos que se plantean en el país”, en esta etapa de estabilización que ha señalado el Gobierno de Estados Unidos, en la que Capriles señala que hay que hacer reformas urgentes para la mejora de las condiciones de vida del venezolano. Criticó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no diera los indicadores económicos claves durante la presentación de su memoria, que se mantienen sin publicar desde 2024.

“Que la producción petrolera proyectada para el año 2026 son 1.500.000 barriles de petróleo, más la recaudación del IVA. Nosotros planteamos y solicitamos a quienes están en las decisiones en el Palacio de Miraflores, quienes están en el poder, quienes siguen llevando las riendas de nuestra economía, que en el plazo más corto se pueda aprobar un bono justo digno, no debería ser menos de $150 para todos los pensionados en nuestro país”.