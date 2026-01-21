Juan Barreto: “Quienes están en el poder en Venezuela tienen que dar los primeros pasos para un acuerdo nacional”

El 3 de enero, el exdiputado chavista Juan Barreto pasó el día en la oscuridad. Tras una fuerte explosión, el barrio donde vive en Caracas se quedó sin luz, como ocurre con frecuencia por el deterioro de los servicios públicos. Como muchos caraqueños, también escuchó el zumbido metálico de los aviones. “Era como el de una olla de presión, de chicharras y grillos muy agudos que pegaban en los oídos. Había olor a humo, en una noche muy despejada, de cielo muy claro y luna llena”, recuerda de esa madrugada que cambió el tablero político en Venezuela.

Pasadas las primeras horas de angustia que dejó el ataque militar de Estados Unidos, Barreto asegura que el país enfrenta una amenaza enorme —la pérdida de la soberanía— y, al mismo tiempo, una oportunidad de gran peso: la redemocratización. Dirigente de las corrientes del chavismo, pero separado desde hace años del Gobierno por sus críticas a Nicolás Maduro, considera que la situación abierta tras la intervención militar estadounidense, que derivó en la captura y extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores, es profundamente preocupante.

Barreto llevaba meses apartado de la vida pública, en un resguardo forzado tras la crisis y la represión desatada luego de las elecciones presidenciales de 2024. Como otros políticos críticos del Gobierno, sufrió el hostigamiento de las fuerzas de seguridad en la puerta de su casa.

Durante las primeras excarcelaciones tras el cambio de mando forzado en el chavismo, Barreto volvió a aparecer en público. Se lo vio en un video difundido cuando los agentes de seguridad liberaron al que fue candidato presidencial Enrique Márquez, en una urbanización de Caracas, tras un año en prisión. Barreto le dio uno de los primeros abrazos que recibió en libertad. Son amigos desde hace más de 40 años, incluso en etapas en las que militaron en aceras políticas distintas. Lo apoyó en su candidatura presidencial de 2024 y hoy reclama su libertad plena.

“Estamos en una nueva situación, una nueva etapa caracterizada por amenazas y desafíos que pueden convertirse en oportunidades”, dice a EL PAÍS el político, periodista y exalcalde metropolitano durante el Gobierno de Hugo Chávez. Advierte que el primer movimiento debe venir de quienes hoy detentan el poder: “Son ellos los que tienen que tomar las primeras decisiones y dar los primeros pasos para que se construyan las condiciones de un gran acuerdo nacional que lleve a una transición, a la reinstitucionalización y a la vuelta a la Constitución”.

Barreto sostiene que, más allá de sus diferencias con Maduro, su “secuestro es inaceptable”, porque viola las normas del derecho internacional. “Esto convierte al planeta en un terreno sin ley, con un pistolero suelto”, afirma. Al mismo tiempo, introduce matices sobre el camino que llevó a esta encrucijada. “Nicolás Maduro pudo haber tomado medidas y no lo hizo; la oposición fue excesivamente radical. Eso debilitó la posibilidad de un movimiento de unidad nacional. Nunca es tarde, pero ahora es urgente”.

Sin Maduro, asegura, quienes han quedado en el poder se juegan una oportunidad para destrabar el país. “Hoy vemos que, con la diplomacia bolivariana —como lo ha dicho Delcy Rodríguez—, se están abriendo las embajadas. Pero terminemos de abrir las prisiones. Abramos los medios y los partidos políticos que han sido intervenidos. Que esta sea una verdadera apertura política al país que quiere cambio hace tiempo”.

Lo explica con un refrán popular: “Que esto no sea luz para afuera y oscuridad para adentro. Que no sea un momento para ganar tiempo con cambios cosméticos y gatopardianos, donde todo cambie para que nada cambie”. A su juicio, las primeras señales dadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, han sido positivas, aunque advierte que el proceso recién comienza.

Es ella, señala, quien tiene el desafío de preparar las condiciones “para que en algún momento se convoque una elección general que permita reencontrar a los venezolanos”. Para Barreto, también es imprescindible un giro en la política policial y represiva que algunos sectores del Gobierno han convertido en “zona de confort”. “Tenemos 26 años en esto y yo he sido parte de esa confrontación. Vengo de regreso y también de mis propios errores”, dice. “El pragmatismo no puede interpretarse como un ‘sálvese quien pueda’ ni como una adaptación acomodaticia. Debe estar guiado por principios que están en la Constitución”.