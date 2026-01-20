Delcy Rodríguez promete incrementar la producción de oro para buscar más divisas 

Venezuela extrajo 9,5 toneladas de oro en 2025 y se plantea superar ese número en 2026, aseguró este lunes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ocupa el cargo presidencial tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos. La mandataria informó que la extracción de oro tuvo un crecimiento de 34,8% en el sector privado y de 81% en el público, sin dar más detalles, pero anticipó que espera un incremento de 30% para este año, “para la generación de divisas”.

Por años, las cifras de la extracción minera han estado cubiertas de opacidad. El sector se convirtió en el salvavidas del chavismo para pagar las cuentas en los años de caída de los ingresos por el deterioro de la industria petrolera y las sanciones. No hay rendiciones de cuenta públicas sobre lo que se extrae del Arco Minero del Orinoco ni cuánto ingresa a las reservas del Banco Central de Venezuela, pero Rodríguez ha dicho este lunes que el oro “mantiene el servicio exterior” y financia “a los deportistas venezolanos” que asisten a competencias internacionales.

El anuncio de la presidenta encargada, que antes de su designación ya dirigía la economía del país, ocurre mientras el chavismo intenta reencauzar la relación con Estados Unidos, que, luego de la intervención militar del 3 de enero, dirige la política petrolera del país y administra la venta de crudo venezolano en el mercado internacional.

El chavismo está mostrando sus esfuerzos en la recuperación de la economía y sus promesas de crecimiento. Rodríguez informó que la Asamblea Nacional tiene en su agenda la aprobación de una nueva ley de minas y minerales que permitirá “la captación de importantes flujos de inversión internacional”. También aseguró que durante el año pasado se incrementó la producción de hierro y carbón. La recuperación de los complejos siderúrgicos, ubicados en su mayoría al sur del país, operados por debajo de sus capacidades y en precarias condiciones para los trabajadores, será una de las tareas que emprenderá el Gobierno este año, según lo dicho por Rodríguez en una reunión con representantes del sector.

“Estos planes los estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado. Un plan para el incremento de la producción de oro, hierro, bauxita y los minerales estratégicos para el desarrollo de Venezuela y para la generación de divisas”, explicó.

El sector minero, especialmente la extracción de oro, está bajo sanciones de Estados Unidos. Durante la flexibilización de la Administración de Joe Biden, a partir de octubre de 2023, se otorgaron licencias para las operaciones de Minerven con el objetivo de reducir las operaciones de comercio de oro en el mercado negro y, en buena parte, el contrabando. Pocos meses después, cuando el Gobierno comenzó a incumplir los Acuerdos de Barbados y bloqueó la participación de María Corina Machado como candidata a las elecciones, se reimpuso el veto al sector minero venezolano, un área que el chavismo ha explotado con intensidad en los últimos años, con un grave saldo de violaciones de derechos humanos y en degradación ambiental, según informes de Naciones Unidas.

La Administración de Donald Trump ha mostrado interés no solo en el petróleo, sino también en las riquezas minerales de Venezuela, que tiene la cuarta reserva de oro más grande del mundo. El oro es uno de los bienes que ha quedado fuera de su política arancelaria.

Vuelos y “paz”

El Gobierno de Estados Unidos continúa despachando vuelos con venezolanos deportados. Este lunes ha aterrizado el segundo tras los ataques militares y el número cien desde que Washington acordó con Caracas este plan alineado con la política antiinmigrantes de Trump y que no se ha suspendido en los momentos de mayores tensiones entre los países. Han regresado 235 ciudadanos por el aeropuerto de Maiquetía, según informó el Ministerio de Interior y Justicia en sus redes sociales.

Por su parte, el dirigente del chavismo Diosdado Cabello sostuvo su encuentro semanal en el Partido Socialista Unido de Venezuela y convocó a una movilización el 23 de enero, cuando en Venezuela se celebra el regreso a la democracia luego de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.

“La revolución bolivariana sigue gobernando y el país está en paz y tranquilidad. Todos enfocados como primer objetivo en la liberación del presidente Nicolás Maduro y la compatriota Cilia Flores. No nos vamos a detener, vamos a seguir gobernando”, dijo Cabello.

Desde el ala más radical del chavismo, también enfiló contra la Iglesia católica venezolana, cuestionando el silencio sobre los ataques y la captura de la pareja presidencial. “No hubo manifestaciones de apoyo a esa agresión, pero la jerarquía eclesiástica no ha hecho nada, porque tienen rabo de paja y lo tienen prendido”. Sobre las excarcelaciones aseguró, sin embargo, que “forman parte de un proceso de reconciliación nacional”, para desestimar el trabajo de las ONG en la defensa de centenares de presos políticos. “Fue una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro en el mes de diciembre”.