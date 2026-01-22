Estados Unidos nombra nueva jefa de misión para Venezuela

Estados Unidos ha designado a una experimentada funcionaria para sus asuntos en Venezuela. Laura Dogu es, a partir de ahora, encargada de negocios para el país con oficina en Bogotá. El nombramiento ha sido informado a través de la página web de la embajada de Estados Unidos en Venezuela y ocurre días después de que su antecesor, John McNamara, visitara Caracas para evaluar la posible reapertura de las embajadas en ambos países, días después del ataque militar del Ejército estadounidense en el que fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Desde hace siete años las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas se llevaban a través de una oficina externa en Bogotá, una etapa en la que las tensiones han subido y bajado, entre sanciones y acercamientos. El escenario ahora es otro, tras un restablecimiento forzado tras la operación Resolución Absoluta ejecutada por el Ejército estadounidense en Caracas la madrugada del 3 de enero

Estados Unidos ha planteado un plan de estabilización, reconstrucción y transición política en Venezuela, en el que ha comisionado al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el vicepresidente J. D. Vance y asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller. Las primeras medidas aplicadas están relacionadas con la venta del petróleo venezolano —sometido a sanciones— en el mercado internacional, con el cual el Gobierno venezolano ha anunciado la creación de dos fondos para mejoras salariales y de servicios públicos

A Dogu le corresponderá conducir el plan con los actores en el terreno, mientras se designa un embajador en el país. Es diplomática de carrera con más de 30 años de experiencia. Fue embajadora de Estados Unidos en Honduras y Nicaragua. Además, es asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, quien dirigió la intervención militar en Estados Unidos; y subdirectora del área de Recuperación de Rehenes del FBI. En el servicio diplomático también estuvo en misiones en Turquía, Egipto y El Salvador y en el Departamento de Estado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el miércoles que no tiene “temor alguno” a encarar las diferencias con Estados Unidos y reiteró que el Gobierno mantiene un proceso de diálogo con la Administración del presidente Donald Trump. “Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con los Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia”. Esta fue la respuesta a la información de Washington sobre que estaba prevista la visita a Estados Unidos de Rodríguez —que está sancionada por el Tesoro— aunque aún sin fecha. Días atrás, la mandataria dijo que si un día le tocaba visitar Washington como líder de Venezuela lo haría “de pie, caminando, no arrastrada”. De ocurrir la visita oficial, sería la primera de un mandatario venezolano a Estados Unidos en 36 años, sin contar las comparecencias en Naciones Unidas.

McNamara fue una de las primeras designaciones de Donald Trump al llegar a la Casa Blanca hace un año. El funcionario condujo los acercamientos con Nicolás Maduro centrados en la liberación de los estadounidenses presos en Venezuela y en la implementación de vuelos con venezolanos deportados de regreso a su país. También fue clave en la liberación de los 252 migrantes enviados por Trump —al invocar una ley de hace dos siglos sobre los enemigos externos— a la prisión de máxima seguridad de El Salvador, quienes estuvieron casi cuatro meses recluidos y sometidos a malos tratos y torturas.