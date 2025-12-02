El gigante de los supermercados Costco demanda al Gobierno de Estados Unidos la devolución de los aranceles antes de la decisión del Supremo

La mayor cadena estadounidense de distribución reclama el reembolso de los gravámenes que ha pagado desde que Trump los aprobó en abril

La mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, Costco, ha demandado al Gobierno del país para reclamar la devolución de los aranceles que ha tenido que pagar desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el pasado 2 de abril los gravámenes generalizados sobre la importación de productos de otros países. Costco se suma así al grupo de compañías que ya han reclamado a la Administración Trump la devolución de los aranceles en el caso de que el Tribunal Supremo declare ilegal la principal medida económica de La Casa Blanca.

Se trata de la primera gran empresa en dar este paso. En los últimos meses varias decenas de pequeñas y medianas empresas se habían agrupado en torno a la plataforma We Pay de Tariffs (Nosotros pagamos los aranceles) para defender la devolución de los aranceles. Una juguetera de Illinois y una importadora de alcohol de Nueva York, en representación de la plataforma, junto a las denuncias de algunos funcionaros demócratas, han llevado el caso al Supremo, que tiene que decidir si la vía utilizada por el presidente Trump para aprobar los aranceles, una ley de poderes de emergencia de 1977 (IEEPA son sus siglas en inglés) es legal.

Costco presentó el viernes La denuncia ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, precisamente bajo el argumento de que esa vía legal no es la adecuada para una medida de ese calado. La instancia judicial en la que ha reclamado Costco concluyó hace unos meses que los aranceles son ilegales. Costco justifica la demanda para “garantizar que no se ponga en peligro su derecho a un reembolso completo”.

En este tipo de casos, las empresas que hayan demandado previamente suelen tener más facilidades para obtener los reembolsos. De hecho, los jueces suelen ordenar la devolución a las empresas que los han abonado y para el resto de compañías que no presentó demanda el proceso judicial puede ser mucho más largo.

El Tribunal Supremo celebró el pasado 5 de noviembre una audiencia para escuchar las posiciones de las partes. Durante la vista, varios jueces del alto tribunal expresaron sus dudas sobre la vía elegida por Trump para imponer aranceles a productos de casi todos los países del mundo, porque consideran que no debe hacerse con una ley de emergencia internacional para tiempos de guerra, que está redactada para otros objetivos.

Aunque los jueves del Alto Tribunal expresaron sus dudas, aún no está claro cuándo emitirán su dictamen. Algunos analistas considera, según la opinión recabada por Bloomberg, que la decisión de los jueces del Supremo será más rápido que los asuntos habituales, quizás antes de Navidad, debido a la importancia de la decisión, que tienen una gran transcendencia para el comercio internacional.

En el caso de que el tribunal anule los aranceles, las empresas estadounidenses que han comprado productos en el extranjero y han tenido que pagar aranceles tendrían derecho a reembolsos por los impuestos pagados. Estados Unidos ha recaudado en torno a 90.000 millones de dólares por los aranceles recíprocos.

Según Bloomberg, las predicciones de los analistas apuntan a que Trump perderá en los tribunales. La plataforma de apuestas PredictIt pronostica un 87% de posibilidades a que el Supremo fallará en contra de La Casa Blanca. Y Polymarket sitúa las posibilidades de que pierda Trump en el 74%.

Trump, por supuesto, defiende que el presidente de Estados Unidos debe tener una potestad casi ilimitada para imponer aranceles, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. Pero lo cierto es que ya ha sufrido dos derrotas en los tribunales, que recuerdan que este tipo de decisiones de comercio internacional deben pasar por el Congreso.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aseguró la semana pasada que con independencia del sentido de la sentencia del Supremo las empresas que importan productos del exterior se deben acostumbrar a pagar gravámenes más elevados. “Quiero recordarles que el presidente tiene muchas otras facultades”, recordó declaró Lutnick en Bloomberg.