Los Verdes prolongan su idilio electoral con Alemania en la mirilla

Europa tiende al contagio cuando se trata de tendencias electorales. Así sucedió con los partidos de extrema derecha, que incluso acabaron saliendo del ostracismo en España con el auge de Vox tras años presumiendo de ser una de las pocas excepciones europeas. Ahora, con el voto ecologista al alza en media Europa, en España sigue sin cuajar una opción de este tipo. Equo, la formación que trató de abanderar el movimiento, concurre a las elecciones generales en coalición con Más País después de haberlo hecho anteriormente con Unidas Podemos. La decisión de acudir a las urnas de la mano de Íñigo Errejón motivó el abandono de su líder, Juan López de Uralde, partidario de mantener la alianza con Pablo Iglesias. Pero la debilidad española tiene reflejo geográfico: en los países del Sur y el Este de Europa no acaban de arrancar. "En España, los partidos de izquierda han asumido la agenda verde de manera muy importante. Los ecologistas estamos incorporados a Catalunya en Comú y Unidas Podemos, que recoge en gran medida el ideario verde. No es el caso en otros países donde la izquierda más clásica ha seguido con un enfoque productivista", opina Urtasun, miembro de Iniciativa per Catalunya, integrado en En Comú Podem. Otros dirigentes atribuyen el vacío español a un retraso histórico: "Tiene varias explicaciones. El norte y el centro de Europa empezaron a consolidar sociedades democráticas tras la Segunda Guerra Mundial, bastante antes que Grecia, España, Portugal o los países del Este", apunta Mar García, secretaría general del Partido Verde Europeo. Para Urtasun, las diferencias económicas también juegan un rol en el menor apoyo a partidos verdes en el sur. "Tradicionalmente se ha explicado esa carencia por la realidad social y económica de determinados países, más pobres, más desiguales y con más desempleo que en los países centroeuropeos y nórdicos. Así, en el este y el sur, tienen más peso los elementos de carácter material: el funcionamiento de la economía, infraestructuras, las políticas y derechos sociales. Sin embargo, esto está empezando a cambiar rápido porque los elementos materiales cada vez están más ligados a la ecología y el cambio climático", explica.