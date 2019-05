Los Verdes aspiran a transformar votos en poder

Habían pasado cuatro horas desde que la televisión alemana publicara los sondeos a pie de urna, pero las caderas aún se movían al ritmo de la música en el local elegido por los Verdes para la noche electoral. Los bailongos no se podían creer un resultado que, como reconocieron los líderes del partido ecologista, superaron sus expectativas. 20,5% de los votos y un segundo puesto.

Lilja Walliser no baila, pero observa con deleite la fiesta y comparte sus reflexiones. “Es una cuestión de credibilidad. Puede que otros partidos hablen de medioambiente, pero sabemos que para ellos no es una prioridad, que no se lo toman en serio. Desde luego, con ellos al frente, no ha cambiado mucho”. Esta treintañera, que milita en Los Verdes cree que los otros partidos alemanes tienen además un problema de imagen. “Muchos son señores mayores, blancos, que no conectan con los jóvenes”, piensa. En esta fiesta no se ven casi corbatas ni camisas planchadas.

Esta marea verde no surge de la nada. Ya el pasado octubre en las elecciones bávaras, los Verdes dieron la sorpresa y para quien quisiera ver y oír, los gritos de decenas de miles de jóvenes se escuchan cada viernes en las calles de cientos de ciudades alemanas. Son manifestantes que piden a sus mayores que actúen ya para frenar el cambio climático. Son la evidencia de que el medioambiente se ha convertido en una preocupación de primer orden. Y para paliarla, quién mejor que el partido que lleva décadas defendiendo políticas sostenibles, han concluido más de siete millones de votos.

“Los de Fridays for Future le han hecho la campaña gratis a los Verdes”, cree Marcel Glockner, de 27 años, en alusión a estas marchas iniciadas por la activista sueca Greta Thunberg. En el partido las apoyan, pero tienen extremo cuidado de no monopolizarlas, tal como explicaba a este diario el colíder verde, Robert Habeck. No son su iniciativa, pero cosechan el éxito.

En el jardín, en el centro de Berlín, tomando el aire, otro militante del partido desde hace nueve años expresa su sorpresa. “Nunca habíamos visto estos resultados. Esto es nuevo”. Jasper, que prefiere que su apellido no se publique, no se deja llevar por el entusiasmo. “Ahora el objetivo es hacer política verde aquí y ser capaz de marcar la agenda en el Parlamento Europeo”, reflexiona este publicista de 33 años. A su alrededor, a jóvenes envueltos en banderas verdes con estrellas amarillas y sudaderas azules y banderas de la UE no se les quita la sonrisa. Saben que la efervescencia pasará y que probablemente el fango político también acabe por salpicar la aseada imagen política de su partido. Pero eso será más adelante. Hoy no.