Los Verdes austriacos recuperan su espacio impulsados por la lucha contra el cambio climático

Pancartas con variedad de mensajes, música y eslóganes imaginativos amenizaron este viernes la manifestación para cerrar la semana de movilizaciones por el clima en Viena y otras ciudades austriacas. Los organizadores (Fridays for Future) estimaron en 150.000 los asistentes a la huelga climática (la policía calculó 65.000). “Os queremos ver actuar ya”, ha sido uno de los mensajes dirigidos a la clase política. “Espero de este día que nos presten atención. Con las vacaciones de verano pensé que el movimiento decaería, pero no es así”, afirmó Lucía K., estudiante de 26 años, en las inmediaciones del Karlsplatz en Viena con una pancarta que decía: “Estoy tan enfadada que hasta llevo un cartel”. A su primera manifestación por la lucha contra el cambio climático acudió Sofía M., de 14 años, que pedía “que se use menos plástico”. Muchos escolares acudieron con sus compañeros de clase y un profesor, ya que en Viena y otras regiones se decidió encuadrar la participación en una actividad escolar.

Por su cuenta con un par de amigas se sumó Felix H., de 13 años, que se apuntó como animador de la manifestación y se paseó megáfono en mano “para gritar los eslóganes”. Para Félix, escéptico con los políticos, sería importante imponer un impuesto a las emisiones de CO2 “y hacer mucho más caro volar”. La pancarta más pequeña probablemente la llevó Benedikt H., estudiante de 29 años, apenas unos centímetros cuadrados de cartón en los que había escrito: “Usad menos papel”.