El fiscal de la trama rusa se reafirma ante el Congreso: “Trump no está exculpado”

El fiscal especial de la trama rusa, Robert S. Mueller, se reafirmó este miércoles ante el Congreso en que no podía acusar a Donald Trump de ningún delito por la doctrina jurídica estadounidense —según la cual un presidente no puede ser procesado mientras ocupa el cargo—, pero insistió en que el mandatario “no está exculpado” de presunta obstrucción a la justicia. La esperada declaración dejó muchos insatisfechos: los demócratas, que no le lograron arrancar nada más concluyente que su informe; los republicanos, que no contrarrestaron la declaración inicial: no hay exoneración; y El propio Mueller, que se vio abrasado y vacilante ante la presión de los legisladores.