Mueller recalca que no podía acusar a Trump de obstrucción por limitaciones jurídicas

VÍDEO: REUTERS

El fiscal especial de a cargo de la investigación de la trama rusa, Robert S. Mueller, recalcó este miércoles que presentar una acusación contra Donald Trump por obstrucción a la justicia "no era una opción" que pudiera plantearse edebido a la doctrina de la justicia estadounidense, según la cual no se puede procesar a un presidente en el cargo, con lo que, si le señalaba, quedaba sin posibilidad de defensa. En su primera declaración pública tras casi dos años con este explosivo caso, Mueller subrayó que no exonera al mandatario, que si hubiesen concluido que no había pruebas contra el republicano, lo hubieran establecido así, pero no ha sido ese el caso, lo que calienta el debate demócrata sobre si hay base para proceder a la destitución del mandatario.

La llamada trama rusa aborda la injerencia electoral de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016 así como la posible conchabanza entre el entorno del entonces candidato y el Kremlin en esta estratagema, que tenía como objetivo favorecer la victoria del republicano frente a Hillary Clinton. Mueller asumió la investigación en mayo de 2017 por decisión del entonces vicefiscal general Rod Rosenstein, que optó por la designación de un fiscal especial para disipar dudas sobre la independencia de las pesquisas. La decisión tuvo lugar justo tras el despido del jefe del FBI, James Comey, por parte de Trump, que abonó las sospechas contra el presidente sobre un posible delito de obstrucción a la justicia, asunto que también se convirtió en objeto de exploración en el trabajo de Mueller y su equipo.

Después de esos más de 20 meses de trabajo, el informe final de la trama rusa halló múltiples contactos entre el entorno de Trump y funcionarios rusos o enviados del Kremlin, pero no detectó pruebas de ningún delito de conspiración con Moscú en ningún ciudadano estadounidense o colaborador de la campaña del republicano. La conclusión de Mueller sobre el presunto cargo de obstrucción resultó mucho más ambigua, ya que no realizó acusación, pero tampoco exoneró al presidente: se limitó a describir una decena de episodios que involucraban al mandatario y que podían convertirse en material de acusación pero dejó la decisión en manos del Departamento de Justicia.

En esta decisión Mueller mencionó la doctrina de la justicia estadounidense según la cual un presidente no es procesable y requiere un proceso de impeachment o destitución previo. En 1998, sin embargo, con el caso de Bill Clinton, el fiscal Kenneth Starr sí presentó 11 cargos de perjurio, obstrucción a la justicia y abuso de poder que sirvieron de base para abrir el proceso de destitución del demócrata.

Los detalles sobre la investigación se conocieron el pasado abril con la publicación del informe, un documento de 400 páginas que paneas tuvo un 12% de su contenido censurado (por motivos de seguridad, privacidad o investigaciones en marcha). Pero lo primero que los estadounidenses conocieron sobre las conclusiones de esta investigación histórica fue la carta resumen de cuatro folios del fiscal general de EE UU, William Barr, a finales de marzo. Esta misiva molestó a Mueller, según la queja que este transmitió por escrito.

"La carta resumen que el Departamento de Justicia envió al Congreso y entregó al público la tarde del 24 de marzo no recogía por completo el contexto, la naturaleza y la sustancia de las conclusiones de esta oficina y su trabajo", escribió Mueller, según una copia a la que tuvo acceso The Washington Post. "Ahora hay confusión pública —continuaba— en cuanto a aspectos críticos de los resultados de la investigación. Esto amenaza con menoscabar el objetivo principal por el cual el Departamento de Justicia nombró un fiscal especial: asegurar la confianza pública en los resultados de la investigación".

Hoy tuvo ocasión de hablar directamente al público, pero advirtió de que no lo seguirá haciendo y que cualquier comparecencia en el Congreso no servirá para ir más allá de lo que recogen esas 400 páginas de su informe.