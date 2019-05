Mueller criticó el resumen que el fiscal general hizo de su informe sobre la trama rusa

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, fue el encargado de hacer públicas las principales conclusiones de casi dos años de investigación sobre la trama rusa llevadas a cabo por el fiscal especial Robert S. Mueller. Lo hizo el domingo 24 de marzo, dos días después de recibir el informe de Mueller, de más de 400 páginas, en una carta de cuatro folios con tres grandes ideas: que la investigación daba por probada la injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales, que no había hallado pruebas de colusión con Donald Trump o su entorno en este propósito y que, en cuanto a la obstrucción a la justicia por parte del presidente, Mueller no había llegado a ninguna conclusión. Barr sí lo hizo: tampoco veía caso. Esa carta molestó al fiscal especial, que el 27, según avanzó esta noche The Washington Post, envió una suya a Barr criticando que dicha síntesis no captaba ni el "contexto" ni la esencia de la investigación.

"La carta resumen que el Departamento de Justicia envió al Congreso y entregó al público la tarde del 24 de marzo no recogía por completo el contexto, la naturaleza y la sustancia de las conclusiones de esta oficina y su trabajo", señaló Mueller, según una copia de la carta a la que tuvo acceso el Post. "Ahora hay confusión pública —continuaba— en cuanto a aspectos críticos de los resultados de la investigación. Esto amenaza con menoscabar el objetivo principal por el cual el Departamento de Justicia nombró un fiscal especial: asegurar la confianza pública en los resultados de la investigación".

El texto, del que se han hecho eco otros medios esta noche, no especifica qué elementos del resumen que hizo Barr ese viernes de marzo Mueller considera más distorsionados o imprecisos. El 18 de abril, cuando el informe de la trama rusa se hizo público casi al completo —algo más de un 10% del contenido se censuró por motivos de seguridad o privacidad de terceros, entre otros motivos—, lo que emergió fue una imagen muy incómoda de la Casa Blanca. El documento señalaba que Trump presionó para torpedear la investigación de la trama rusa, incluyendo el intento de despido del propio Mueller. También describía los múltiples encuentros entre allegados al hoy presidente y personas cercanas al Kremlin en la época de campaña electoral. En sus conclusiones, Mueller no vio en esos contactos pruebas suficientes de coordinación en la estratagema rusa, que buscaba favorecer la victoria del republicano sobre Hillary Clinton. En cuanto al posible caso de la obstrucción a la justicia, Mueller deja el asunto en una zona gris: no lo exonera, dice, pero tampoco lo acusa.

En declaraciones a NBC, Rudy Giuliani, unos de los abogados del presidente para este caso, replicó al asunto de la carta que si Mueller "no quería confusión" debería "haber tomado una decisión". "Le nombraron fiscal especial para tomar decisiones y el hecho de que no lo hiciera me dice que [el presidente Trump] era inocente". El fiscal general, William Barr, testifica este miércoles ante el Senado. Los demócratas le examinarán sobre este asunto.