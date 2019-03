Últimas noticias sobre la crisis de Venezuela, en vivo

EL PAÍS

El periodista polaco Tomasz Surdel fue víctima de una brutal golpiza por parte de policías venezolanos en Caracas, según ha denunciado este viernes el propio comunicador y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Surdel ha asegurado haber sido atacado por seis efectivos de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional) la noche del jueves, cuando se desplazaba por Bello Monte, una zona de clase media. En un video difundido por SNTP, el corresponsal del diario Gazeta Wyborcza relata, con el rostro amoratado y ojos, pómulos y labios hinchados, que fue abordado cuando conducía su automóvil. Después de identificarse como periodista, un agente le pidió abandonar el vehículo. "Apenas me bajé del carro, por atrás me pusieron una capucha en la cabeza y me empezaron a dar coñazos (golpes), no me preguntaron nada (...). Cuando me sacaron la capucha, tenía una pistola apuntando hacia mí", ha contado Surdel. AFP

https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1106702146098073600