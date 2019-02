Últimas noticias sobre la crisis de Venezuela, en vivo

EL PAÍS El periodista Jorge Ramos, retenido en Miraflores tras entrevistar a Maduro Ramos denuncia que el material de la entrevista y los equipos fueron confiscados. Crónica de Javier Lafuente y Fernando Manetto. Fuente: Jorge Ramos, en su hotel tras ser retenido en Miraflores después de una entrevista a Maduro. (Univisión) 26/02/2019 07:08

EL PAÍS Nicolás Maduro ha dicho este lunes en una entrevista con la cadena estadounidense ABC News que Juan Guaidó va a tener que enfrentarse a la Justicia. El líder opositor, que se encuentra en Bogotá tras asistir a la reunión del Grupo de Lima, ha afirmado que va a volver al país esta semana. El mandatario ha recordado que el Tribunal Supremo le había prohibido salir de Venezuela y que Guaidó tiene que respetar la ley, aunque el líder chavista no ha cerrado la puerta a su regreso. AFP 26/02/2019 05:01

EL PAÍS Este es el vídeo que hizo que Nicolás Maduro se levantara de la entrevista con el periodista Jorge Ramos, quien fue posteriormente retenido durante horas en el Palacio de Miraflores. La grabación muestra a un grupo de jóvenes comiendo restos que ellos mismos toman de un camión de basura."Se fue y no quiso ver las imágenes que le estaba mostrando. Las imágenes no las fuimos a buscar, las encontramos mientras nos dirigíamos a una de nuestras coberturas el domingo", ha dicho Ramos en los noticieros de la cadena estadounidense Univisión, tras ser liberado. https://twitter.com/UniNoticias/status/1100225582594433024 26/02/2019 04:45

EL PAÍS El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)​ ha tomado las instalaciones del hotel de Caracas donde se hospeda el periodista Jorge Ramos y su equipo, según afirma el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1100228378668527618 26/02/2019 04:36

EL PAÍS Imagen (Univisión) de Jorge Ramos, a su llegada al hotel tras ser liberado. El periodista ha sido retenido durante varias horas en el Palacio de Miraflores de Caracas después de mantener una tensa entrevista con Nicolás Maduro. 26/02/2019 04:20

EL PAÍS Aumenta la cifra de desertores venezolanos a 270, según las autoridades migratorias colombianas. Entre ellos hay miembros de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional, del Ejército, la Armada y de las Fuerzas Especiales. La mayoría, 243, han ingresado por el departamento de Norte de Santander, en el que se encuentra la ciudad fronteriza de Cúcuta, y el resto lo han hecho por Arauca y La Guajira. 26/02/2019 04:05

EL PAÍS El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ha cargado duramente contra el Gobierno de Nicolás Maduro por retener durante varias horas al periodista Jorge Ramos. "Un nuevo ataque del dictador usurpador Nicolás Maduro a la libertad de expresión y a los derechos humanos (...). Devuelvan equipos y el material a Jorge Ramos", ha escrito el diplomático, una de las voces más criticas con el chavismo. https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1100221771012362246 26/02/2019 03:51

EL PAÍS "No nos prestamos a shows baratos", ha dicho el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, tras la retención del periodista Jorge Ramos en el Palacio de Miraflores durante varias horas. El ministro asegura que de "forma habitual" imparten un "trato decente" a los reporteros. https://twitter.com/jorgerpsuv/status/1100210145592774658 26/02/2019 03:36

EL PAÍS Tras ser liberado, Jorge Ramos cuenta en una llamada telefónica con la cadena Univisión su retención en el Palacio de Miraflores después de una entrevista con Nicolás Maduro: "Después de 17 minutos de entrevista, a él [Nicolás Maduro] no le gustaron las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre la tortura, los presos políticos, la crisis humanitaria. Y se levantó de la entrevista después de que le mostrara el vídeo de unos jóvenes comiendo de un camión de basura. Inmediatamente después, uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada. Confiscaron todo el equipo. No tenemos nada; la entrevista la tienen ellos, nos quitaron todos los celulares. Nos mantuvieron separados durante dos horas y media en el Palacio de Miraflores, interrogándonos. Nos metieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces". 26/02/2019 03:28

EL PAÍS El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha afirmado que el Gobierno ha expresado al Ejecutivo venezolano su "preocupación y protesta" por la detención de Jorge Ramos y su equipo durante una entrevista con Nicolás Maduro. https://twitter.com/m_ebrard/status/1100213375919771653 26/02/2019 03:05

EL PAÍS El periodista Jorge Ramos y su equipo, que habían sido retenidos en el Palacio de Miraflores, ya han sido liberados, según afirma el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP). "Acaban de salir de Miraflores, dónde se encontraban desde las 4:30pm al volver de almorzar tras la segunda reprogramación de una entrevista pautada con Nicolás Maduro", ha tuiteado SNTP. El periodista Daniel Coronell ha confirmado la noticia tras hablar con Ramos, pero ha asegurado que el material grabado de la entrevista ha sido confiscado. Al mismo tiempo, el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, ha escrito, sin hacer referencia explícita a Ramos, que los periodistas que pasan por el Palacio de Miraflores reciben un "trato decente" y que no se prestan a "shows baratos". https://twitter.com/DCoronell/status/1100211919775039488 26/02/2019 02:57

EL PAÍS Juan Guaidó ha llamado este lunes a "incrementar la presión" hacia el Gobierno venezolano, tras una reunión del Grupo de Lima en la que sus integrantes han pedido la "salida inmediata" de Maduro, mientras descartaban la intervención militar. "En un mes de lucha hemos logrado más de lo que nos imaginábamos", ha dicho el líder opositor, después de un fin de semana marcado por los enfrentamientos violentos entre colectivos chavistas y manifestantes y por el fracaso de la oposición en su intento de hacer ingresar la ayuda humanitaria a territorio venezolano. https://twitter.com/jguaido/status/1100205381991759872 26/02/2019 02:39

EL PAÍS Canadá ha afirmado este lunes que está considerando la expansión de sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, sin dar más detalles. "Hemos puesto muchos de los líderes del régimen de Maduro en nuestra lista de sanciones. Estamos discutiendo con nuestros socios maneras de expandir esa lista de sanciones para tener más impacto", ha dicho la ministra canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland, que estaba presente en la reunión del Grupo de Lima en Bogotá. 26/02/2019 02:20

EL PAÍS La cadena de televisión estadounidense Univisión dice que Jorge Ramos, su presentador estrella, está detenido en el Palacio de Miraflores en Caracas, donde se encontraba entrevistando a Nicolás Maduro. "No le gustaron las preguntas. Su equipo técnico también ha sido confiscado", ha tuiteado la cadena de noticias. El directo ejecutivo de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, ha reclamado la "liberación inmediata" del periodista mexicano y pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que la exija. "No pueden quedarse en silencio cuando un ciudadano mexicano ha sido retenido por la dictadura", ha escrito en Twitter. Imagen: Toni Martínez. 26/02/2019 01:55

EL PAÍS El Gobierno de Nicolás Maduro ha tachado este lunes de "grosero método de robo" el llamado de EE UU a sus aliados a congelar los activos de la petrolera estatal PDVSA en el extranjero. Además, el comunicado llama a la comunidad internacional a "cerrar filas en la defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas". La Administración Trump y el mismo Juan Guaidó habían insinuado la opción de la intervención militar, pero esta ha sido descartada por los integrantes del Grupo de Lima en la reunión de este lunes. https://twitter.com/jaarreaza/status/1100183980220010497 26/02/2019 01:33

EL PAÍS Juan Guaidó (en la imagen, AFP), reconocido por unos 50 países como presidente interino de Venezuela, ha asegurado este lunes que regresará esta semana a su país. Hace tres días, Guaidó cruzó a Colombia, pese a que el Tribunal Supremo, afín al chavismo, le había prohibido salir. En este momento, el líder opositor se encuentra en Bogotá, donde ha participado en la reunión del Grupo de Lima que ha pedido la "salida inmediata" de Nicolás Maduro. AFP 26/02/2019 01:09

EL PAÍS Aunque la tensión en la frontera ha decaído, todavía hay brotes violentos entre manifestantes antichavistas y las fuerzas de seguridad venezolanas. Al menos dos personas han resultado heridas este lunes en enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y grupos de manifestantes, en el puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo que conecta a Colombia con Venezuela. Uno de los heridos (en la imagen/ EFE) ha recibido el impacto de un perdigón en uno de sus ojos, por lo que la víctima ha tenido que ser llevada de inmediato a un hospital. El otro afectado ha recibido varios disparos en brazo, pecho y espalda, y también ha sido trasladado a un centro médico, según han confirmado a Efe voluntarios. 26/02/2019 00:55

EL PAÍS El director ejecutivo para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se ha pronunciado sobre la ilegalidad de una hipotética intervención militar en Venezuela, una opción que ha sido finalmente descartada por el Grupo de Lima después de que EE UU juguetease con la idea. "La comunidad internacional tiene una responsabilidad de implementar medidas diplomáticas, sancionatorias, pero no militares", escribe. https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/1100164363024035840 26/02/2019 00:23

EL PAÍS Así se ve Venezuela desde la carrertera, según la periodista de EL PAÍS Florantonia Singer: obras a medias, colas de gente, y abandono. https://twitter.com/fsingerf/status/1100149316444921858 25/02/2019 23:56

EL PAÍS La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado este lunes las agresiones contra periodistas, así como los actos de censura de contenidos y bloqueos en internet registrados en Venezuela el pasado fin de semana, durante la cobertura de los intentos de entrega de la ayuda humanitaria. La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, ha exigido "respeto y garantías para la labor de los periodistas". El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) ha recogido 21 casos de agresiones y amenazas a periodistas venezolanos y extranjeros. Además, durante el sábado fueron sacados del aire varios medios de comunicación, entre ellos Radio Caracol, de Colombia, y Antena 3, de España. EFE 25/02/2019 23:31

EL PAÍS El Grupo de Lima subraya que la “transición a la democracia” en Venezuela “debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente”, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin el empleo de la fuerza. Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y, por primera vez, Venezuela, representada por Juan Guaidó —reconocido por más de 50 países como mandatario interino—, han firmado este lunes una declaración conjunta en la que “exigen la salida inmediata de Nicolás Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al presidente encargado”. Una información de Santiago Torrado, corresponsal de EL PAÍS en Bogotá. 25/02/2019 22:53

EL PAÍS El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho, al término de la cumbre del Grupo de Lima, tener conocimiento de amenazas “serias y creíbles” contra Juan Guaidó y su familia. "Responsabilizamos al usurpador [Nicolás] Maduro de cualquier acción violenta en su contra", lo que obligaría a actuar al Grupo de Lima. "Juan Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos: es el futuro. Maduro, el usurpador, es el pasado", ha enfatizado el jefe de la diplomacia colombiana. Informa, desde Bogotá, Santiago Torrado. (Foto: Reuters) 25/02/2019 22:43

EL PAÍS Continúa la cascada de deserciones en las fuerzas de seguridad venezolanas. Cuatro agentes de la Guardia Nacional Bolivariana han dado de lado este lunes al régimen chavista, abandonando sus puestos, cruzando la frontera y pidiendo refugio en Brasil. Así lo han confirmado fuentes oficiales consultadas por Efe. Recordamos que, solo en la frontera con Colombia, se han producido 167 deserciones. A esos casos hay que sumar los que se han producido del lado brasileño. 25/02/2019 22:35

EL PAÍS La resolución adoptada por el Grupo de Lima tras su reunión de esta mañana pide a la Corte Penal Internacional que "considere" la "grave situación" que atraviesa Venezuela y "la denegación del acceso a la asistencia humanitaria". Unos hechos que, consideran los países americanos, "constituyen un crimen de lesa humanidad". (Foto: France Presse) 25/02/2019 22:27

EL PAÍS El jefe de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional venezolana, Carlos Paparoni, asegura que Guaidó "regresará" a Venezuela. "Nos sorprende que existan dudas sobre si el presidente regresa a Venezuela", ha dicho en una rueda de prensa en Caracas, informa Efe. "Quiero que tengamos la certeza que el presidente Juan Guaidó regresará, retornará a Venezuela". Guaidó está en Colombia desde el pasado viernes. Sobre él pesaba una orden del Supremo —contralado por el chavismo— que impedía su salida del país. 25/02/2019 21:46

EL PAÍS Los choques de este sábado entre colectivos chavistas y civiles en Santa Elena de Uairén dejan ya al menos cinco muertos. El canciller brasileño, Ernesto Aráujo, ha informado del fallecimiento de cinco ciudadanos venezolanos por la represión de los paramilitares fieles al régimen de Maduro, informa, desde Bogotá, Santiago Torrado. (Foto: Reuters) 25/02/2019 21:25

EL PAÍS La Unión Europa pide a EE UU que prescinda de una posible intervención militar en Venezuela. Federica Mogherini, la Alta Representante de Política Exterior de la UE, ha sido muy clara en las últimas horas: Venezuela "necesita una salida pacífica, política y democrática, lo cual, evidentemente, excluye el uso de la fuerza". El pasado domingo, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que "no apoyaríamos, y condenaríamos firmemente, cualquier intervención militar extranjera". Lo cuenta Bernardo de Miguel desde Bruselas: http://cort.as/-F95p (Fotografía: AFP) 25/02/2019 21:08

Ignacio Fariza "Que se rebelen y reconozcan a Guaidó como presidente por la libertad de Venezuela". Rafael José Zavarce es uno de los casi dos centenares de militares venezolanos que han abandonado las filas chavistas para pedir protección en Colombia. "Les hago un llamado a todos los militares que se encuentran en Venezuela: les ratifico y les digo que no tengan miedo, que ya es hora, ya es hora de tomar las armas con el pueblo que todavía quiere a Venezuela, que necesitamos una patria libre, una patria que sea soberana, como lo era y solía ser", dice, desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, en declaraciones a Efe. 25/02/2019 20:51

Ignacio Fariza El líder de la Asamblea Nacional venezolana, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, vuelve a apuntar a los colectivos chavistas como gran amenaza de la seguridad en el país latinoamericano. El domingo ya señaló directamente a estos grupos como principales responsables de la violencia en varios puntos del país al tiempo que llamaba a los militares a sumarse a su movimiento y dar de lado a Maduro: en el país latinoamericano. El domingo ya señaló directamente a estos grupos como principales responsables de la violencia en varios puntos del país al tiempo que llamaba a los militares a sumarse a su movimiento y dar de lado a Maduro: https://twitter.com/jguaido/status/1100092267623301120 25/02/2019 20:22

Ignacio Fariza El 'no' rotundo del Gobierno brasileño a la opción militar como salida a la crisis venezolana lleva aparejada, también, una negativa a un potencial uso de su territorio por parte de EE UU para lanzar una operación, según ha clarificado Hamilton Mourao tras la reunión de Bogotá. Brasilia es rotunda: queda descartada cualquier tipo de acción militar para sacar al chavismo del poder. "Nunca fue una opción (...) y abogamos por la no intervención", ha zanjado el vicepresidente del gigante sudamericano. "Que yo sepa, nadie está apostando por una opción militar. Hay que tener paciencia y resiliencia". 25/02/2019 20:17

Ignacio Fariza Brasil es uno de los países que, en el último mes, más duramente se ha aplicado en sus críticas al chavismo. Pero quiere evitar, por todos los medios, la intervención militar con la que han amagado Trump y, más recientemente, Guaidó. Hamilton Mourao, mano derecha de Bolsonaro, ha subrayado hoy en Bogotá que "es posible devolver a Venezuela al concierto democrático americano" sin "cualquier medida extrema que nos confunda con aquellas naciones que fueron juzgadas por la historia como agresores, invasores y violadores de las soberanías nacionales". En la misma línea, el Gobierno guatemalteco se ha sumado al grupo de países contrarios a una potencial intervención armada: "Respetamos los principios de territorialidad y el principio de no intervención, por lo que rechazaremos cualquier solución militar o amenaza de uso de la fuerza", ha dicho el presidente del país centroamericano, Jimmy Morales. (En la imagen, de Reuters, Hamilton Mourao) 25/02/2019 19:56

Ignacio Fariza La represión de Maduro fue la nota predominante en la jornada del sábado, la señalada por los grupos opositores para que la ayuda humanitaria internacional entrase en Venezuela. Pero si una localidad sintetiza lo ocurrido ese día es Santa Elena de Uairén, de 20.000 habitantes y vocación turística, en la que la habitual tranquilidad del día a día se tornó en incidentes que dejan al menos cuatro muertos y decenas de heridos. Lo cuentan Naiara Galarraga y Alonso Moleiro: Pero si una localidad sintetiza lo ocurrido ese día es Santa Elena de Uairén, de 20.000 habitantes y vocación turística, en la que la habitual tranquilidad del día a día se tornó en incidentes que dejan al menos cuatro muertos y decenas de heridos. Lo cuentan Naiara Galarraga y Alonso Moleiro: http://cort.as/-F9-Q (Foto: Edmar Barrios para AP) 25/02/2019 19:48

Ignacio Fariza El 'número dos' de Trump no ha sido el único alto funcionario estadounidense que se ha visto hoy con Juan Guaidó: también lo ha hecho el jefe de la agencia de cooperación estadounidense (Usaid), Mark Green. Según nos cuenta nuestro corresponsal en Bogotá Santiago Torrado. La mayor parte de las 600 toneladas de asistencia que se había almacenado en el centro de acopio en el puente internacional de Tienditas —entre Colombia y Venezuela— antes del intento frustrado de entrada en suelo venezolano provenía de Usaid, y el propio Green estuvo en Cúcuta cuando aterrizaron los primeros aviones C-17 cargados de suministros, hace casi 10 días, según nos cuenta nuestro corresponsal en Bogotá Santiago Torrado. Del lado brasileño, informa Naiara Galarraga, 178 de las 200 toneladas almacenadas en Boa Vista fueron aportadas por la agencia estadounidense. Según nos cuenta nuestro corresponsal en Bogotá Santiago Torrado. La mayor parte de las 600 toneladas de asistencia que se había almacenado en el centro de acopio en el puente internacional de Tienditas —entre Colombia y Venezuela— antes del intento frustrado de entrada en suelo venezolano provenía de Usaid, y el propio Green estuvo en Cúcuta cuando aterrizaron los primeros aviones C-17 cargados de suministros, hace casi 10 días, según nos cuenta nuestro corresponsal en Bogotá Santiago Torrado. Del lado brasileño, informa Naiara Galarraga, 178 de las 200 toneladas almacenadas en Boa Vista fueron aportadas por la agencia estadounidense. https://twitter.com/USAIDMarkGreen/status/1100099639741689856 25/02/2019 19:38

Ignacio Fariza la vida sigue —en situación de excepcionalidad— en las fronteras. La corresponsal de EL PAÍS Naiara Galarraga está en Pacaraima (Estado de Roraima), la ciudad brasileña al límite con Venezuela, que suma ya casi cuatro días clausurada por orden de Nicolás Maduro: La reunión de las principales potencias latinoamericanas ha centrado el interés de la mañana en torno a la crisis venezolana. PeroLa corresponsal de EL PAÍS Naiara Galarraga está en Pacaraima (Estado de Roraima), la ciudad brasileña al límite con Venezuela, que suma ya casipor orden de Nicolás Maduro: https://twitter.com/naiaragg/status/1100064824585842688 25/02/2019 19:29

Ignacio Fariza Tras la reunión del Grupo de Lima, la presión se traslada ahora al Consejo de Seguridad de la ONU: EE UU ha pedido una reunión de urgencia para este mismo martes, según han avanzado fuentes diplomáticas consultadas por Reuters. Washington lleva semanas presionando a sus 15 países miembros para que hagan un llamamiento explícito a la convocatoria de elecciones "libres, justas y creíbles" en Venezuela que cuenten con la presencia de observadores internacionales. Pero Rusia, aliado de Nicolás Maduro y que cuenta con un puesto permanente en el órgano, es el mayor obstáculo en su tentativa. 25/02/2019 19:16

Ignacio Fariza El mensaje del vicepresidente estadounidense en Bogotá ha tenido —además de a Caracas, lo más obvio— un destinatario claro: las principales potencias latinoamericanas presentes en el Grupo de Lima, a las que llama a estrechar aún más el cerco sobre el entorno chavista, con congelaciones de activos en sus jurisdicciones. Y la transferencia de los mismos a quien han respaldado como presidente interino de Venezuela hasta que se convoquen unas elecciones libres: Juan Guaidó. (Foto: France Presse) 25/02/2019 19:09

Ignacio Fariza La comparecencia de Pence ha supuesto un espaldarazo claro para el Ejecutivo de Iván Duque, junto con el de Donald Trump y el de Jair Bolsonaro, el que más están presionando para la caída del Gobierno de Nicolás Maduro. Colombia, ha dicho el vicepresidente estadounidense, es el socio más importante de Washington en América Latina. "Y cualquier amenaza a su soberanía y seguridad [por defender la democracia en Venezuela] enfrentará la determinación de EE UU". 25/02/2019 19:01

Ignacio Fariza Mientras hablaba Pence, las autoridades colombianas han elevado el número de uniformados venezolanos que han huido del país: ya son 167 personas, entre militares y policías. Sin embargo, Bogotá sigue sin tener constancia de la llegada a su territorio de cuatro generales desertados del Ejército chavista, como se ha especulado en las últimas horas. Informa, desde la capital colombiana, el corresponsal de EL PAÍS Santiago Torrado. 25/02/2019 18:57

EL PAÍS El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha escrito un tuit de agradecimiento a Colombia, Brasil y Curazao: "Cuenten eternamente con nosotros para defender su libertad y democracia". https://twitter.com/jguaido/status/1100088641546866690 25/02/2019 18:48

EL PAÍS El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el presidente colombiano, Iván Duque, y el vicepresidente estadounidense Mike Pence, este lunes en Bogotá. Foto: Martín Mejía (AP) 25/02/2019 18:34

EL PAÍS Siguen compareciendo los líderes asistentes. Es el turno del presidente de Guatemala, Jimmy Morales. 25/02/2019 18:21

EL PAÍS Pence: "Creo con todo mi corazón que el día llegará pronto, y que la larga pesadilla de Venezuela terminará". El vicepresidente estadounidense termina su intervención. 25/02/2019 18:10

EL PAÍS Estados que apoyan a Maduro. Pence pide a las naciones que han respaldado a Maduro que reconsideren su apoyo tras lo sucedido este fin de semana. "Quienes apoyen a este régimen solo lograrán aislarse más en el mundo". 25/02/2019 18:08

EL PAÍS Sanciones a los gobernadores que bloquearon la entrada de ayuda humanitaria. Pence menciona que Estados Unidos impondrá sanciones a los gobernadores de tres estados fronterizos, que han ayudado al bloqueo de la entrada de la ayuda humanitaria este pasado fin de semana. "En los próximos días se intensificarán las sanciones", expone Pence. 25/02/2019 18:08

EL PAÍS Pence pide a los miembros de las fuerzas armadas que acepten la oferta de amnistía de Guaidó. A los líderes del mundo les dice: "Ha llegado la hora. No puede haber espectadores en la lucha por la democracia de Venezuela". 25/02/2019 18:07

EL PAÍS Pence insta a denegar acceso a la financiación a los "secuaces" de Maduro: "Le pido al Grupo de Lima que congelen de inmediato los activos de los funcionarios, y que transfieran la propiedad de los activos de los secuaces de Maduro al Gobierno del presidente Guaidó". También insta "a todas las naciones del Grupo de Lima a congelar los activos de la petrolera nacional de Venezuela". 25/02/2019 18:06

EL PAÍS Pence: "El presidente Guaidó no busca venganza, tampoco lo desean los EE UU. Para todos aquellos en las fuerzas armadas de Venezuela: si toman la bandera de la democracia, el presidente Guaidó y Estados Unidos acogerán su respaldo". 25/02/2019 18:05

EL PAÍS Pence explica que países como Panamá, Canadá y Colombia ya han congelando en sus países activos de los militares fieles a Maduro. "Son pasos importantes, los de bloquear su acceso a los millones que han robado al pueblo venezolano". 25/02/2019 18:05

EL PAÍS Pence: "A partir de hoy Estados Unidos impondrá sanciones adicionales a los funcionarios del régimen". 25/02/2019 18:03

EL PAÍS Pence: "Pese a la brutalidad de Maduro, nosotros intensificaremos nuestro trabajo". Pence anuncia que Estados Unidos donará 56 millones de dólares a los países "aliados" de la región. 25/02/2019 18:01

EL PAÍS Pence: "Nuestra administración ha tomado pasos decididos para condenar y aislar la dictadura. Hemos impuesto sanciones a más de 50 funcionarios de gran nivel, y también a la empresa petrolera estatal". 25/02/2019 17:58

EL PAÍS Pence: "Lo que hemos visto en los últimos días es el acto desesperado de un tirano que se aferra al poder". 25/02/2019 17:57

EL PAÍS Pence muestra su apoyo a Colombia. Pence: "Colombia es nuestro socio mas importante en la región, y cualquier amenaza a su soberanía y seguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos". 25/02/2019 17:56

EL PAÍS Pence: "Hasta el momento casi 200 miembros de las fuerzas armadas de Venezuela han decidido ponerse del lado de los ciudadanos y han desertado del régimen de Maduro". 25/02/2019 17:56

EL PAÍS Pence: "Fue inadmisible que Maduro bloqueara cientos de toneladas de asistencia. Literalmente bailó mientras los camiones eran incendiados". 25/02/2019 17:54

EL PAÍS Pence: "Nicolás Maduro es un usurpador que no tiene derecho legítimo al poder y debe irse. La lucha en Venezuela es entre dictadura y democracia". 25/02/2019 17:54

EL PAÍS Pence: "A los países que están aquí representados: Estados Unidos está agradecido por la manera en que han avanzado, por la manera en que han dado un paso adelante". 25/02/2019 17:52

EL PAÍS Pence: "El socialismo está muriendo. La libertad, la prosperidad y la democracia renacen ante nuestros ojos. El presidente (de Estados Unidos) me ha pedido que le transmita un mensaje, presidente Guaidó: estamos con ustedes. Y lo estaremos hasta que la libertad y la democracia vuelvan". 25/02/2019 17:50

EL PAÍS Pence: "El sábado fue un día trágico para las familias de quienes perdieron la vida, y nosotros estamos de luto. También fue un día trágico para el pueblo de Venezuela. Solo un día más en la travesía de Venezuela de la tiranía a la libertad". 25/02/2019 17:49

EL PAÍS Pence: "Quiero transmitirles saludos de un gran adalid de la libertad, el presidente Donald Trump". 25/02/2019 17:48

EL PAÍS Toma la palabra el vicepresidente estadounidense, Mike Pence. 25/02/2019 17:47

EL PAÍS El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes la imposición de sanciones contra los gobernadores de cuatro estados venezolanos, los de Apure, Vargas, Carabobo y Zulia, en el marco de la campaña de castigos emprendida contra el país sudamericano para combatir la corrupción y las violaciones de Derechos Humanos. El Departamento del Tesoro ha incluido en la "lista negra" a los gobernadores Ramón Alonso Carrizalez Rengifo (Apure), Jorge Luis García Carneiro (Vargas), Rafael Alejandro Lacava Evangelista (Carabobo) y Omar José Prieto Fernández (Zulia). La medida implica la congelación de los activos que puedan tener bajo soberanía de Estados Unidos y límites en materia de contratos y viajes. (EP) 25/02/2019 17:47

EL PAÍS Guaidó termina su intervención: "Que viva Venezuela libre". 25/02/2019 17:46

EL PAÍS Guaidó recapitula. "Más de 60 países me han reconocido como presidente interino de Venezuela.[...] Esta es una crisis sin precedentes, que ya tiene un baño de sangre en sus calles". 25/02/2019 17:44

EL PAÍS Guaidó: "Han tratado de vender un falso dilema, que este es un problema ideológico. Esto es un problema de derechos fundamentales para la democracia. Cuando no hay libertad de expresión, no se defienden las libertades sindicales o la justicia social, no hay componentes ideológicos". 25/02/2019 17:41

EL PAÍS Guaidó: "La transición es un hecho en Venezuela. Hoy solo la bloquean literalmente grupos armados irregulares. Sin esas armas tendríamos una transición pacífica". 25/02/2019 17:39

EL PAÍS Guaidó agradece a los países vecinos la acogida del 15% de la población venezolana que ha migrado a las regiones vecinas. 25/02/2019 17:38

EL PAÍS Guaidó: "Soy el presidente interino de ese país por mandato de la Constitución, y con el apoyo de nuestro pueblo". 25/02/2019 17:35

EL PAÍS Guaidó: "El pueblo de Venezuela ha resistido y pide ayuda y cooperación para avanzar en esa presión necesaria que un régimen cree que resistió. Resistencia a qué, ¿a la democracia?" 25/02/2019 17:35

EL PAÍS Quema de alimentos y medicinas en Venezuela. Guaidó: "En un día el mundo vio lo que Venezuela viene sufriendo años. En un día de manera vil y sádica cuando se queman alimentos y medicinas frente a hambrientos y gente que necesita medicinas. La buena noticia es que Venezuela resistió". 25/02/2019 17:33

EL PAÍS Guaidó: "Hoy es Maduro quien usurpa funciones y le pone un costo dramático a una transición política en Venezuela que nos lleve a unas elecciones realmente libres". 25/02/2019 17:32

EL PAÍS Democracia o dictadura. Guaidó: "El dilema es entre democracia y dictadura. Entre masacre y salvar vidas. Entre generar presión política determinada o permitir masacres como la que está pasando hoy en Venezuela". 25/02/2019 17:31

EL PAÍS El objetivo de la reunión. Guaidó: "Esta reunión es para actuar claramente por la recuperación de la democracia en Venezuela y el respeto de los derechos humanos. Hoy el régimen de Maduro piensa que bloquear ayuda humanitaria fue un logro, cantan victoria. Bailan en Caracas sobre tumbas de indígenas". 25/02/2019 17:30

EL PAÍS Toma la palabra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Pide un minuto de silencio "por la masacre sufrida por el pueblo de Venezuela el sábado 23". 25/02/2019 17:25

EL PAÍS Duque: "La dictadura de Venezuela ha pretendido con la barbarie evitar que llegue la ayuda humanitaria pero lo que no podrá impedir es que los ímpetus de libertad se consoliden en Velezuela. El cerco es irreversible, ya no podrá ganar legitimidad el dictador". 25/02/2019 17:22

EL PAÍS El Grupo de Lima, con Juan Guaidó. Duque: "Este fin de semana pudimos comprobar cómo el mundo entero rechazó lo que es un crimen de lesa humanidad". Duque señala que el objetivo del Grupo es cercar a Maduro y dar más poderes a Guaidó. 25/02/2019 17:20

EL PAÍS Duque se reafirma en su voluntad de hacer pasar la ayuda humanitaria. Duque: "Lo que ocurrió el sábado no es una derrota, porque hoy estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso de entregar esa ayuda humanitaria". 25/02/2019 17:19

EL PAÍS Desertores que llegan a tierras colombianas. Duque: "A día de hoy más de 140 miembros de las fuerzas militares de Venezuela han llegado a territorio colombiano y han mostrado su voluntad al presidente Guaidó". 25/02/2019 17:19

EL PAÍS Duque lamenta la muerte de varios indígenas en la frontera brasileña este fin de semana. "Esos actos de barbarie los vio el mundo en vivo y en directo, y a mi juicio representan la derrota moral de la dictadura". 25/02/2019 17:17

EL PAÍS Duque: "Colombia hoy los recibe con agrado y quiere manifestar que en nuestro territorio se ha vivido con crudeza la crisis humanitaria. Más de 1.2 millones de venezolanos han llegado a nuestro territorio". 25/02/2019 17:15

EL PAÍS Duque: "Hace un año la dictadura se sentía fortalecida y protegida en un entorno internacional. El trabajo del Grupo de Lima y el apoyo de la mayoría de países del hemisferio y las decisiones que se han tomado reconociendo al presidente Guaidó muestran que el camino de la construcción institucional ha aislado al dictador y es el primer paso para que se abra el camino a la democracia". 25/02/2019 17:14

EL PAÍS Duque: "Para nadie es una mentira que lo que existe en Venezuela es una dictadura". 25/02/2019 17:11

EL PAÍS Tiranía o democracia. Ivan Duque: "La situación que vive Venezuela no es un dilema entre guerra y paz. El verdadero dilema es la continuación de la tiranía o el triunfo de la democracia, los derechos humanos y las libertades". 25/02/2019 17:10

EL PAÍS Duque: "Hoy estamos reunidos para mostrar que hay un sentimiento grande en la región de multilateralismo. Que hay una gran coordinación cuando se trata de socorrer a un pueblo. Hoy mostramos que la acción multilateral es más fuerte que las amenazas y los discursos brabucones". 25/02/2019 17:09

EL PAÍS El presidente de Colombia, Iván Duque, comparece tras la reunión del Grupo de Lima con el vicepresidente de EE UU, Mike Pence, y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. 25/02/2019 17:07

EL PAÍS El gerente del programa fronterizo con Venezuela, Felipe Muñoz, ha publicado una imagen del comienzo de la reunión del Grupo de Lima en su cuenta de Twitter: https://twitter.com/felipemgomez8/status/1100030124248969217 25/02/2019 16:15

EL PAÍS La corresponsal de EL PAÍS en Brasil, Naiara Garralaga informa de tres deserciones en Pacaraima. https://twitter.com/naiaragg/status/1100044414108528640 25/02/2019 15:55

EL PAÍS La reunión del Grupo de Lima. A las 9:00 horas en Bogota (15:00 en España) ha dado comienzo la reunión del Grupo de Lima en la que participa el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, el vicepresidente estadounidense Mike Pence y una alianza de 13 Estados latinoamericanos y Canadá. El objetivo de esta reunión es buscar soluciones al conflicto venezolano que este fin de semana se recrudeció porque la oposición no logró introducir la ayuda humanitaria en el país. (AFP) 25/02/2019 15:50

EL PAÍS Evo Morales pide una solución dialogada sobre Venezuela. El presidente de Bolivia ha reclamado este lunes al Grupo de Lima que busque una solución dialogada para la crisis en Venezuela, con el fin de evitar una guerra en América Latina. https://twitter.com/evoespueblo/status/1099985267992248325 25/02/2019 14:26

EL PAÍS Alemania aboga por imponer sanciones contra Maduro. El Gobierno de Alemania es partidario de imponer sanciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su entorno más cercano como represalia por la violencia ejercida contra manifestantes opositores. "Estamos a favor de sanciones contra Maduro y las personas más cercanas a él y de que no empeoren las vidas de los ciudadanos venezolanos", ha asegurado la portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, Maria Adebahr, durante una rueda de prensa. Alemania es uno de los países europeos que, como España, reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El gesto se ha traducido por ahora en un llamamiento a nuevas elecciones, sin que la UE haya tomado ninguna decisión en bloque ni planteado posibles castigos. (Reuters / EP) 25/02/2019 13:55

EL PAÍS La UE reitera que 'hay que evitar' una intervención militar en Venezuela. La Comisión Europea ha insistido este lunes en que "hay que evitar" una intervención militar en Venezuela, después de que el presidente de la Asamblea Nacional e interino del país, Juan Guaidó, se haya mostrado a favor de mantener "todas las opciones abiertas". "Se ha establecido la posición de la UE en este contexto, es muy clara: hay que evitar la intervención militar", señaló la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic, en la rueda de prensa diaria de la CE. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrel, también advirtió de que España condenaría una intervención militar en Venezuela. (Efe) 25/02/2019 13:24

EL PAÍS El presidente de Panamá asistirá a la reunión del Grupo de Lima. Juan Carlos Varela, viajará este lunes a Bogotá para asistir a la reunión del Grupo de Lima que abordará la crisis en Venezuela. La Presidencia de Panamá indicó en un comunicado que Varela se sumará junto a su colega de Guatemala, Jimmy Morales, a la cita, por invitación del gobernante colombiano, Iván Duque, "en respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó". Varela viajará acompañado por su vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo de Alvarado, y su intervención se centrará "en los próximos pasos de la comunidad internacional para reforzar el respaldo a una solución pacífica, democrática y venezolana a la actual crisis política, económica y humanitaria que afecta al hermano país". (Efe) 25/02/2019 12:34

EL PAÍS Tres sargentos venezolanos animan desde Brasil a sus compañeros a desertar Los militares, que participaban en el dispositivo para impedir la entrada de la ayuda, explican lo difícil que fue tomar la decisión. Cróncia de Naiara Galarraga Gortázar desde Pacaraima (Brasil). Foto: Uno de los militares que desertaron de las Fuerzas Armadas de Venezuela. (Camilo Rozo) 25/02/2019 07:48

EL PAÍS Guaidó y sus aliados definen acciones contra Maduro. El opositor Juan Guaidó y sus aliados, con Estados Unidos a la cabeza, definen este lunes en Bogotá las próximas acciones para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder, que podrían incluir el uso de la fuerza tras el fallido ingreso de ayuda a Venezuela. Reconocido por medio centenar de gobiernos como presidente encargado de Venezuela, Guaidó y el vicepresidente estadounidense Mike Pence participan en la crucial cita del Grupo de Lima, una alianza de 13 Estados latinoamericanos y Canadá. La reunión de altos representantes comenzará a las nueve de la mañana (tres de la tarde, hora de Madrid) y se espera una rueda de prensa de los cancilleres a la una del mediodía (siete de la tarde, hora de Madrid). (AFP) 25/02/2019 07:26

EL PAÍS Entrevista a Martín Vizcarra, presidente de Perú: "No creemos conveniente una intervención militar en Venezuela". "Yo creo que ha comenzado el fin de la dictadura de Maduro. Pienso que es un proceso irreversible, de retorno a la democracia. A través de esta designación como presidente encargado a Guaidó, que está teniendo el reconocimiento cada vez de más países en el mundo, que ya está designando, incluso, representantes, como lo ha hecho aquí en el Perú ya formalmente con una carta, y que vamos a reconocer al representante. Esto corresponde con la decisión que está tomando la propia sociedad venezolana." "Yo creo que se ha iniciado un proceso difícil, duro, quizás hasta traumático en Venezuela para recobrar su democracia. Hay que ayudarlos: soporte diplomático, hay que darle el apoyo que se requiera. Pero lo que sí no creemos que sea conveniente ni oportuno es una intervención militar". Foto: Martín Vizcarra, durante la entrevista. (Carlos Lezama) 25/02/2019 07:22

EL PAÍS Resumen de lo más importante de la jornada: El alcalde de la ciudad fronteriza de Santa Elena, Emilio González, eleva a 25 la cifra de fallecidos por los enfrentamientos. Sin embargo, el conteo oficial se mantiene en cuatro .

por los enfrentamientos. Sin embargo, el . El balance de heridos dado por Colombia alcanza ya las 285 personas .

dado por Colombia alcanza ya las . El Gobierno de Iván Duque asegura que 156 uniformados venezolanos han desertado a Colombia. Además, dos sargentos de la Guardia Nacional cruzaron la frontera hacia Brasil, según un portavoz del Ejército brasileño.

a Colombia. Además, dos sargentos de la Guardia Nacional cruzaron la frontera hacia Brasil, según un portavoz del Ejército brasileño. Colombia ha anunciado que sus diplomáticos en los 13 consulados que tiene el país en Venezuela ya están regresando, tras ordenar Nicolás Maduro la ruptura de "todo tipo de relaciones".

La tensión de este domingo ha sido menor a la del sábado. Sin embargo, ha habido enfrentamientos puntuales , sobre todo en la frontera con Brasil, cerca del lugar donde colectivos chavistas asesinaron el sábado a al menos cuatro personas.

, sobre todo en la frontera con Brasil, cerca del lugar donde colectivos chavistas asesinaron el sábado a al menos cuatro personas. Juan Guaidó ha llegado este domingo a Bogotá donde está previsto que se reúna con los integrantes del Grupo de Lima para decidir los próximos pasos. El vicepresidente de EE UU, Mike Pence, también asistirá a la reunión. La Administració Trump ha insistido en que "todas las opciones" están abiertas, sin descartar la intervención militar. 25/02/2019 06:07

EL PAÍS Imagen (AFP) del Midnight Stone, uno de los barcos que intentaron sin éxito trasladar ayuda humanitaria a Venezuela, en la isla de Curazao. Allí se ha visto obligado a atracar este domingo, tras una advertencia de la Armada venezolana. 25/02/2019 05:36

EL PAÍS El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel (en la imagen, AP) ha dicho este domingo sentirse confiado de una pronta salida a la crisis que vive Venezuela. "Mi país está atravesando una terrible crisis, espantosa de la cual tenemos que salir lo antes posible", ha afirmado Dudamel a AFP en la alfombra roja de los premios Óscars, donde ha dirigido la orquesta para el tributo 'In Memoriam' a los fallecidos de la industria del cine. "Ya basta de tanta, tanta indiferencia e insolencia. La mayoría reclama un cambio. Y este cambio, se tiene que dar. Lo digo a mis hermanos venezolanos: ahí está, la salida de este túnel. Estamos muy cerca, con fe y con convicción, vamos a ser libres", ha indicado el director. AFP 25/02/2019 05:11

EL PAÍS Las localidades fronterizas entre Colombia y Venezuela han amanecido este domingo llenas de escombros tras asistir a más de 12 horas de disturbios. El presidente colombiano, Iván Duque, ha visitado la zona para hacer recuento de daños tras la "barbarie" y ordenado el cierre de todos los pasos fronterizos durante dos días para "realizar las operaciones necesarias para la correcta prestación de los servicios", según informó la autoridad migratoria colombiana. Lo cuentan Santiago Torrado, Maolis Castro y Naiara Galarraga desde Colombia, Venezuela y Brasil. Imagen: Reuteres http://cort.as/-F7eU 25/02/2019 04:44

EL PAÍS La Cancillería colombiana ha informado a través de un comunicado este domingo que todo su personal diplomático en Venezuela, así como sus familiares, ya se encuentran de camino de vuelta a Colombia. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el sábado la ruptura de "todo tipo" de relaciones con el país vecino y dio 24 horas a los diplomáticos para abandonar el territorio. Hasta las 16.00 de este domingo habían cruzado a Colombia "por diferentes vías" funcionarios de 13 consulados. 25/02/2019 04:27

EL PAÍS Imagen (Federico Parra / AFP) de los enfrentamientos de este domingo entre antichavistas y la Guardia Nacional sobre el puente internacional Simón Bolívar, que conecta la ciudad colombiana de Cúcuta con Sant Antonio de Táchira en Venezuela. 25/02/2019 04:04

EL PAÍS Dos barcos cargados de ayuda humanitaria se encuentran varados en la isla de Curazao, a unos 65 kilómetros de la costa de Venezuela, tras una advertencia de las autoridades venezolanas. El barco Midnight Stone, cargado con nueve contenedores, ha entrado este domingo en el puerto de Willemstad. Nicola Stasi, uno de los partidarios de la oposición que desembarcó del carguero, ha dicho que una fragata de la armada venezolana aceleró hacia el Midnight Stone cuando se acercaba a las aguas del país el sábado. Habló por teléfono desde el barco con un comandante naval venezolano. "Fue una conversación respetuosa pero en un momento me dijo: 'Si ustedes entran ustedes van a ser atacados'', ha dicho Stasi a la AFP. 25/02/2019 03:46

EL PAÍS Juan Guaidó se ha reunido con algunos de los 156 uniformados venezolanos que hasta ahora han desertado. "Sabemos que vienen muchos más ahora", dice en un vídeo que ha publicado en su cuenta Twitter, en el que también se oyen vivas a la libertad. El líder opositor se encuentra en Bogotá para participar en la reunión del Grupo de Lima del lunes. https://twitter.com/jguaido/status/1099847579678973953 25/02/2019 03:30

EL PAÍS La onda expansiva de la crisis venezolana llega a Cuba. Más del 80% de los cubanos empadronados han votado este domingo una nueva Constitución que reafirma el socialismo como sistema político "irrevocable", en una jornada marcada por la defensa cubana hacia Venezuela y críticas cruzadas con Estados Unidos. Tras votar, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha criticado en Twitter "el golpe imperialista"."La unión cívico militar y el pueblo revolucionario de Venezuela con su Presidente Nicolas Maduro impidieron el golpe imperialista. Fracasaron los halcones del imperio y sus lacayos acompañantes, pero el imperio no renuncia a sus planes. A seguir luchando. #ManosFueraDeVenezuela", ha escrito. En la imagen (AFP), Díaz-Canel vota este domingo en La Habana. 25/02/2019 03:08

EL PAÍS La oposición ha afirmado este domingo que 50 toneladas de ayuda humanitaria ingresaron a Venezuela el sábado, pese al bloqueo ordenado por el Gobierno de Nicolás Maduro. El material entró en dos camiones por la frontera de Venezuela con Brasil y se encuentra "resguardado", según ha dicho el presidente de la comisión parlamentaria para la ayuda humanitaria, Miguel Pizarro, en rueda de prensa. "Una parte de las cargas también entró por otros caminos y en la semana iremos mostrando parte de ese resultado y adónde irán llegando y quiénes serán los beneficiarios", ha afirmado el diputado opositor. EFE 25/02/2019 02:51

EL PAÍS La portada de EL PAÍS América de mañana abre con la imagen de la llegada de Juan Guaidó a Bogotá para asistir a la reunión del Grupo de Lima. 25/02/2019 02:35

EL PAÍS Editorial: "Parece claro que se ha producido un punto de no retorno que habrá de conducir al final del régimen. La reacción del chavismo va a ser atrincherarse aún más en un ciego y violento instinto de supervivencia. La cuestión es cuánto daño más está dispuesto a infligir Maduro a los venezolanos antes de irse." http://cort.as/-F7X0 25/02/2019 02:19

EL PAÍS Tres sargentos venezolanos animan desde Brasil a sus compañeros a desertar. "Queremos que el pueblo salga, que no tema. Nosotros, los militares, no tenemos miedo, nos estamos viniendo para Brasil. Es ahora o nunca", ha declarado Carlos Eduardo Zapata, uno de los militares. Los tres desertores, que el sábado participaron en el operativo que tenía la orden de impedir la entrada de la ayuda humanitaria promovida por Guaidó, han asegurado que otros desearían seguir sus pasos. Lo cuenta Naiara Galarraga, corresponsal de EL PAÍS en Brasil. En la imagen (Camilo Rozo), uno de los militares que han desertado. http://cort.as/-F7Vz 25/02/2019 02:01

EL PAÍS El alcalde de la ciudad fronteriza de Santa Elena de Uairén, Emilio González, eleva a 25 la cifra de fallecidos por los enfrentamientos con las fuerzas chavistas, según informa la corresponsal de EL PAÍS en Brasil, Naiara Galarraga. Sin embargo, el conteo oficial de víctimas mortales se mantiene en cuatro, los cuatro indígenas pemones asesinados el sábado por colectivos chavistas cerca de la frontera brasileña. 25/02/2019 01:44

EL PAÍS El número de deserciones de uniformados venezolanos ha alcanzado la cifra de 156, según el Gobierno colombiano. La mayoría, 146, han cruzado al departamento colombiano de Norte de Santander, donde se encuentra la ciudad fronteriza de Cúcuta, y otros 10, al de Arauca. 25/02/2019 01:35

EL PAÍS España no apoya una intervención militar. "No todas las posiciones están sobre la mesa. Hemos advertido claramente de que no apoyaríamos, y condenaríamos firmemente, cualquier intervención militar extranjera, que esperamos que no se produzca", ha declarado este domingo el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell (en la imagen, EFE). Las especulaciones sobre la opción militar para resolver la crisis venezolana se han disparado desde que Juan Guaidó afirmó el sábado que "todas las opciones" estaban abiertas. http://cort.as/-F7SO 25/02/2019 01:10

EL PAÍS La frontera de Brasil con Venezuela ha vivido este domingo el segundo día de tensiones entre antichavistas y agentes venezolanos, lo que ha obligado a intervenir a tropas federales brasileñas para evitar más enfrentamientos. Pese a la tensión, no se ha vuelto a intentar el ingreso de ayuda humanitaria a territorio venezolano; las camionetas cargadas con alimentos y medicinas han permanecido en un destacamento del Ejército brasileño en Pacaraima, el único paso terrestre formal entre Brasil y Venezuela que desde el jueves está cerrado por orden de Nicolás Maduro. EFE. Imagen: Reuters 25/02/2019 00:48

EL PAÍS Juan Guaidó ha llegado a Bogotá para participar en la reunión del Grupo de Lima del lunes. Ha sido recibido con todos los honores en el aeropuerto de la capital: alfombra roja, fila de soldados con las armas en alto y el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, de acompañante. "La comunidad internacional está clara y nos acompañará", ha escrito Guaidó, en vísperas de la reunión de alto nivel en la que se decidirán los próximos pasos. https://twitter.com/jguaido/status/1099787639870443523 25/02/2019 00:29

EL PAÍS El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, (en la imagen, AFP) ha advertido este domingo de que se tomarán "medidas" contra Venezuela tras la "trágica" jornada del sábado. El jefe de la diplomacia estadounidense no ha descartado una intervención militar, al afirmar que van a hacer "las cosas que sean necesarias para asegurar (...) que la democracia se impone" y que "todas las opciones están sobre la mesa", en una entrevista con la cadena Fox. Juan Guaidó utilizó esa misma expresión el sábado, tras fracasar el ingreso de la ayuda humanitaria, aunque luego matizó ligeramente su declaración. Guaidó asistirá el lunes en Bogotá a una reunión del Grupo de Lima en la que también estará el vicepresidente de EE UU, Mike Pence. 25/02/2019 00:06

EL PAÍS El periodista de EL PAÍS Carlos Torrado está en la frontera de Colombia con Venezuela. Desde allí nos envía esta imagen del puente internacional Simón Bolívar, uno de los escenarios de los enfrentamientos de ayer entre la oposición y los colectivos prochavistas. Un día después, el puente está cubierto de piedras y permanece bloqueado por las fuerzas de seguridad venezolanas. https://twitter.com/Santorrado/status/1099786051286155264 24/02/2019 23:38

Ignacio Fariza Josep Borrell reafirma la posición española en contra de una intervención militar en Venezuela: "No todas las posiciones están sobre la mesa. Hemos advertido claramente que no apoyaríamos y condenaríamos firmemente cualquier intervención militar extranjera, que esperamos que no se produzca", dice el titular de Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez en declaraciones a la agencia Efe. (Foto: Reuters) 24/02/2019 23:19

Ignacio Fariza El presidente peruano, Martín Vizcarra, contrario a una intervención militar en Venezuela: "No [la] creemos convincente", dice en entrevista con EL PAÍS. "Creo que ha comenzado el fin de la dictadura de Maduro. Es un proceso irreversible de retorno a la democracia". Sus declaraciones llegan a pocas horas de la cumbre del Grupo de Lima en la que se debatirá este extremo, que descartan todas las grandes potencias americanas y globales, pero que no descarta la Casa Blanca ni la oposición venezolana. (Foto: Carlos Lezama) 24/02/2019 23:05

Ignacio Fariza Sigue el cruce de acusaciones sobre el incendio, el sábado, de dos camiones que portaban ayuda humanitaria en el puente Francisco de Paula Santander, que conecta Colombia y Venezuela. Si Bogotá aportaba ayer una fotografía en la que se mostraba que, supuestamente, los vehículos se vieron envueltos en llamas cuando ya estaban en el lado venezolano, Caracas culpa este domingo a los seguidores de Juan Guaidó: "Fue realizado por los mismos delincuentes que estaban sobre el camión, que se bajaron y vaciaron las pimpinas de gasolina. Además, se ve claramente las bombas molotov lanzadas para incendiar el camión. En esos camiones no había nada, estaban predestinados para ser quemados", ha dicho el portavoz del Gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez. (Foto: Efe) 24/02/2019 22:36

Ignacio Fariza Todos los focos están puestos sobre dos fronteras venezolanas: la de Colombia y la de Brasil. Pero llegan novedades, también, desde Curazao. Hoy ha atracado en la isla caribeña un barco con ayuda estadounidense después de que Caracas impidiesen su llegada. El Midnight Stone, que traslada nueve contenedores de carga, ha llegado al puerto de Curazao, a solo 65 kilómetros de la costa de Venezuela, según ha constatado France Presse. (Foto: Reuters) 24/02/2019 22:24

Ignacio Fariza Tres sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana muestran sus credenciales tras desertar y cruzar a territorio brasileño. Hacen un llamamiento a sus compañeros para que den un paso en la misma dirección y desatiendan las órdenes de sus superiores. "[Que] se pongan del lado del pueblo, porque el pueblo está pasando hambre", dice Carlos Eduardo Zapata (centro). Información y foto de Naiara Galarraga, corresponsal de EL PAÍS en Brasil. 24/02/2019 21:37

Ignacio Fariza Julio Borges, diputado opositor en el exilio y embajador de Guaidó ante el Grupo de Lima, asegura que en la reunión de mañana se pedirá el "uso de la fuerza" en Venezuela, más allá de acciones diplomáticas más "contundentes". Sus palabras refrendan lo adelantado ayer por Guaidó: "Debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación". Una sugerencia que, como escribe el delegado de EL PAÍS en Colombia, Venezuela y la región andina, Francesco Manetto, sugiere el peor epílogo para la crisis: diputado opositor en el exilio y embajador de Guaidó ante el Grupo de Lima, asegura que en la reunión de mañana se, más allá de acciones diplomáticas más "contundentes". Sus palabras refrendan lo adelantado ayer por Guaidó: "Debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación". Una sugerencia que, como escribe el delegado de EL PAÍS en Colombia, Venezuela y la región andina, Francesco Manetto, sugiere el peor epílogo para la crisis: http://cort.as/-F5ht (Foto: Inma Flores). 24/02/2019 21:13

Ignacio Fariza Un breve resumen de lo ocurrido en las últimas horas. Tras los episodios de violencia de ayer sábado en varios puntos limítrofes de Venezuela con Colombia y Brasil, los brotes de tensión se han concentrado este domingo en la frontera sur, donde un grupo de afines a Guaidó se ha enfrentado con piedras a las fuerzas chavistas, que han respondido con gases lacrimógenos. El número de desertores en las fuerzas armadas y policiales venezolanas está en torno a 120, según las cifras del Gobierno colombiano. 24/02/2019 21:05

Ignacio Fariza Alto y claro: Chile cierra la puerta a una intervención militar en Venezuela tras el mensaje de Juan Guaidó, ayer sábado por la noche, en el que dejaba caer que "todas las opciones" permanecían abiertas. Este domingo, el Gobierno chileno (centroderecha), a través de su canciller, Roberto Ampuero, ha negado la vía militar como salida al conflicto: "Chile no está disponible para otro tipo de alternativa. Reiteramos y enfatizamos (...) que Chile apoya una solución política y pacífica". La expresidenta Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de la ONU para los Derechos, ha condenado, por su parte, el "uso excesivo de la fuerza (...) tanto por las fuerzas de seguridad como por grupos pro-gubernamentales armados" (Foto: Efe) tras el mensaje de Juan Guaidó, ayer sábado por la noche, en el que dejaba caer que "todas las opciones" permanecían abiertas. Este domingo, el Gobierno chileno (centroderecha), a través de su canciller, Roberto Ampuero, ha negado la vía militar como salida al conflicto: "Chile no está disponible para otro tipo de alternativa. Reiteramos y enfatizamos (...) que Chile apoya una solución política y pacífica". La expresidenta Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de la ONU para los Derechos, ha condenado, por su parte, el "uso excesivo de la fuerza (...) tanto por las fuerzas de seguridad como por grupos pro-gubernamentales armados" (Foto: Efe) https://twitter.com/NoticiasONU/status/1099743493487058944 24/02/2019 20:36

Ignacio Fariza Regresa, poco a poco, la calma a la frontera entre Venezuela y Brasil tras las escaramuzas de esta mañana. Allí está nuestra corresponsal Naiara Galarraga: Allí está nuestra corresponsal Naiara Galarraga: https://twitter.com/naiaragg/status/1099740563493011457 24/02/2019 20:03

Ignacio Fariza Las deserciones en las fuerzas armadas venezolanas continúan. Según el último recuento del Gobierno colombiano ya son más de 120 en las últimas horas. La encargada de ofrecer la nueva cifra ha sido la vicepresidenta del país latinoamericano, Marta Lucía Ramírez. Mientras, Migración Colombia —también dependiente del Estado colombiano— mantiene el balance en "poco más de 100 miembros", casi todos ingresados por el departamento de Norte de Santander. Los seguidores de Juan Guaidó se emplearon a fondo a lo largo de toda la jornada de ayer para tratar de evitar que quienes abandonaban las filas chavistas —oficiales, suboficiales, soldados rasos y policías— fuesen golpeados por sus propios compañeros en el tránsito hacia territorio colombiano. 24/02/2019 20:01

Ignacio Fariza Esta imagen de nuestra corresponsal Naiara Galarraga es un buen resumen del estado de las cosas en Pacaraima: uniformados brasileños y venezolanos, frente a frente. En el primer plano, miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública. Un poco más lejos, el cordón de seguridad tejido por el Gobierno de Maduro, que ha avanzado hasta el centro de esa tierra de nadie (ni brasileña ni venezolana) en la que ayer había dos pequeños camiones repletos de arroz, leche en polvo y medicamentos. "Tras el fracasado intento de introducirlos el sábado en Venezuela, la prioridad de los activistas afines a Juan Guaidó 'es resguardar la carga, que está a salvo en Pacaraima', según le cuenta a la periodista de EL PAÍS una portavoz. "Por eso, no pretenden intentarlo de nuevo por ahora", dice. Aunque la frontera sigue clausurada por orden de Maduro, el goteo de ciudadanos y familias que cruzan irregularmente por senderos es constante. 24/02/2019 19:30

Ignacio Fariza Ajeno a la tensión en las fronteras con Colombia y Brasil y al goteo de deserciones en las fuerzas de seguridad venezolanas, Nicolás Maduro sigue tratando de aparentar normalidad con repetidos mensajes de unión. Este es de esta misma mañana: , Nicolás Maduro sigue tratando de aparentar normalidad con repetidos mensajes de unión. Este es de esta misma mañana: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1099696939187228673 24/02/2019 19:22

Ignacio Fariza Nos llega más información sobre los incidentes de esta mañana en Pacaraima (Roraima, Brasil). Según France Presse, una veintena de seguidores de Guaidó se ha enfrentado a los militares de su país apostados en el lado venezolano de la frontera, que han respondido con gases lacrimógenos que cayeron —en algunos casos— en territorio brasileño. Es lo más cerca que los uniformados venezolanos han estado del país vecino desde que el pasado jueves Nicolás Maduro decretase el cierre total de la frontera. "Estamos observando para que nadie se lastime", dice el coronel brasileño Georges Feres desde la frontera misma. "Esto es un enfrentamiento entre civiles y militares venezolanos". Es el segundo choque de este tipo en menos de 48 horas. (Foto: Ricardo Moraes para la agencia Reuters) 24/02/2019 19:14

Ignacio Fariza El puente de Simón Bolívar fue ayer sábado el kilómetro cero del caos, quizá el lugar que me refleja lo ocurrido en una jornada marcada por la tensión. "La postal de una cadena humana que lograse hacer entrar en Venezuela la ayuda humanitaria nunca llegó", narra Santiago Torrado, periodista de EL PAÍS desplegado en la zona desde hace más de una semana. En cambio, un buen número de desertores del chavismo sí cruzó el puente en dirección Colombia en la que es, quizá, la mejor noticia para la oposición: "La postal de una cadena humana que lograse hacer entrar en Venezuela la ayuda humanitaria nunca llegó", narra Santiago Torrado, periodista de EL PAÍS desplegado en la zona desde hace más de una semana. En cambio, un buen número de desertores del chavismo sí cruzó el puente en dirección Colombia en la que es, quizá, la mejor noticia para la oposición: http://cort.as/-F5lS (Fotos de Camilo Rozo) 24/02/2019 19:03

Ignacio Fariza San Antonio del Táchira (Estado de Bolívar) fue ayer sábado uno de los puntos en los que se produjeron choques graves entre los llamados colectivos (grupos de parapoliciales prochavistas) y civiles que pedían que se permitiese la entrada de ayuda humanitaria desde el lado colombiano. Pero algunos aprovecharon el caos y la confusión causadas por los disparos y las montoneras para saquear comercios: https://twitter.com/fsingerf/status/1099644663340912640 fue ayer sábado uno de los puntos en los que se produjeron choques graves entre los llamados colectivos (grupos de parapoliciales prochavistas) y civiles que pedían que se permitiese la entrada de ayuda humanitaria desde el lado colombiano. Pero 24/02/2019 18:41

Ignacio Fariza El nivel de tensión de este domingo en las fronteras venezolanas es incomparablemente más bajo que ayer, pero las escaramuzas siguen siendo la nota dominante. En Pacaraima (la primera ciudad brasileña tras cruzar desde Venezuela, en el Estado de Roraima) ha habido carreras y grupos de venezolanos contrarios al régimen han lanzado piedras sobre los miembros de la Guardia Nacional que permanecen leales a Maduro y cortan el paso fronterizo. La respuesta de los uniformados: botes de humo. Así nos lo cuenta nuestra corresponsal en Brasil, Naiara Galarraga. No hay heridos. En Pacaraima (la primera ciudad brasileña tras cruzar desde Venezuela, en el Estado de Roraima) ha habido carreras y grupos de venezolanos contrarios al régimen han lanzado piedras sobre los miembros de la Guardia Nacional que permanecen leales a Maduro y cortan el paso fronterizo. La respuesta de los uniformados: botes de humo. Así nos lo cuenta nuestra corresponsal en Brasil, Naiara Galarraga. No hay heridos. https://twitter.com/naiaragg/status/1099686200905027590 24/02/2019 18:32

EL PAÍS El presidente interino, Juan Guaidó, ya está en Bogotá para asistir mañana lunes a la reunión del Grupo de Lima, según informa la Presidencia de Colombia. En esta cumbre, Guaidó se reunirá con los representantes de los 14 países americanos que conforman el grupo y con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Informa Santiago Torrado 24/02/2019 18:08

EL PAÍS Hasta el momento, Migración Colombia, la agencia de aduanas del país, ha atendido a poco más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que han salido del país escapando de la dictadura de Maduro. De ellos, 96 han ingresado por diferentes puntos de Norte de Santander, y ocho, por Arauca. A las 11:22 de la mañana, Migración Colombia certifica que han llegado al país cuatro de los cónsules que retornan desde Venezuela, siguiendo las instrucciones del Gobierno. Los cónsules que han llegado hasta el momento son los de San Cristóbal, San Antonio, Puerto Ayacucho y San Carlos del Zulia. Reporte oficial 24/02/2019 17:58

EL PAÍS El presidente colombiano visita los puentes fronterizos. Iván Duque, ha visitado este domingo dos de los puentes fronterizos con Venezuela para constatar la "barbarie" que se produjo este sábado durante el intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela y evaluar los daños. "Ayer [por el sábado] lo que vimos fue una dictadura atacando a sus hijos, a los hijos de su propio país para evitar que llevaran medicamentos y alimentos a sus familiares", ha dicho Duque al terminar un recorrido por el puente Francisco de Paula Santander que conecta la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de Ureña. (Efe) 24/02/2019 17:49

EL PAÍS Ureña ha amanecido entre escombros. La localidad fronteriza con el municipio colombiano de Cúcuta fue la que el sábado sufrió los incidentes más graves. Los disturbios se extendieron durante 12 horas. Los manifestantes intentaban que la ayuda humanitaria atravesase la frontera de Colombia. Portavoces del Centro de Especialidades Médicas de Ureña, cercano al sitio de los enfrentamientos, afirman haber atendido a más de 100 lesionados. Foto: Héctor Pereira (Efe) 24/02/2019 17:16

EL PAÍS en la frontera entre Venezuela y Brasil, informa de que los dos camiones que había allí han sido retirados. El sábado el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, intentó introducir la ayuda humanitaria en el país, pero se encontró con las fronteras blindadas. La corresponsal de EL PAÍS Naiara Galarraga, que estáinforma de que. El sábado el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, intentó introducir la ayuda humanitaria en el país, pero se encontró con las fronteras blindadas. https://twitter.com/el_pais/status/1099696258778832897 24/02/2019 16:47

EL PAÍS El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, ha advertido que España no apoyaría una intervención militar extranjera en Venezuela y condenaría esta acción, asegurando que "no todas las posiciones están sobre la mesa" para solucionar esa crisis. El ministro español ha subrayado que "la solución en Venezuela no puede provenir más que de una solución democrática pactada entre los venezolanos y de la convocatoria de unas elecciones presidenciales". Asimismo, Borrell ha puntualizado que España está buscando una posición común con sus socios europeos en la cuestión venezolana. (Efe) 24/02/2019 16:20

EL PAÍS La población venezolana de Santa Elena de Uairén, cerca de la frontera con Brasil, está repleta de militares, según le ha confirmado un concejal a la corresponsal de EL PAÍS Naiara Galarraga, que está al otro lado de la frontera, en el municipio brasileño de Pacaraima. La información de esta fuente no ha podido ser contrastada. Según el edil, además, en el municipio no hay tráfico ni transeúntes y este sábado llegaron a él 86 vehículos con refuerzos, incluidos autobuses escolares y de pasajeros. En Santa Elena de Uairén murieron al menos cuatro pesonas este sábado en los choques entre civiles y fuerzas armadas, según han confirmado un diputado opositor en nombre de la Asamblea Nacional y la ONG Foro Penal. 24/02/2019 15:59

EL PAÍS El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, ha enviado un comunicado en el que califica de "día histórico" este sábado en el que "cientos de miles de voluntarios se dieron cita pacíficamente para enfrentar al dictador y llevar ayuda humanitaria vital para sus conciudadanos", aunque finalmente la ayuda solo pasó la frontera de manera simbólica y no logró superar el cordón de soldados venezolanos. Pompeo añade que ha llegado "el momento de actuar en favor de la democracia y responder a las necesidades urgentes del pueblo de Venezuela": "Estados Unidos hará responsables a los que se opongan al restablecimiento pacífico de la democracia en Venezuela y tomará medidas contra ellos". 24/02/2019 15:46

EL PAÍS Además de los 60 uniformados venezolanos que desertaron este sábado en la frontera entre este país y Colombia, según informó el Ejecutivo colombiano, dos sargentos de la Guardia Nacional desertaron también en la frontera con Brasil, según el portavoz de la Operación Acogida del ejército, George Feres Kaanan, pero aún no hay confirmación oficial por parte del Ejecutivo brasileño. Información de la corresponsal de EL PAÍS Naiara Galarraga. 24/02/2019 15:28

EL PAÍS La corresponsal de EL PAÍS Naiara Galarraga, que está en la frontera entre Venezuela y Brasil, en el municipio brasileño de Pacaraima, explica las diferencias de este domingo con respecto a este sábado en el único puesto fronterizo entre ambos países: - Los dos camiones de ayuda humanitaria, que este sábado estaban cargados con kits sanitarios, arroz, frijoles y leche en polvo, ya no están. - El cordón de soldados venezolanos está más cerca de la frontera con Brasil, es decir, ha avanzado unos metros. - Y la bandera de Venezuela ya no está en el asta, en paralelo a la de Brasil, como sí estaba este sábado. 24/02/2019 15:02

EL PAÍS El presidente argentino, Mauricio Macri, ha condenado este domingo en su cuenta de Twitter "la represión desplegada" por el Gobierno de Nicolás Maduro el sábado en las fronteras terrestres de Venezuela. El mandatario ha acusado al líder chavista de "imponer sufrimiento a su pueblo": "La situación en la que viven los venezolanos es dramática. Quiero condenar la represión desplegada por Maduro y sus acciones para impedir que el pueblo venezolano reciba la ayuda humanitaria". Y ha añadido: "Renuevo el apoyo de Argentina al presidente encargado Juan Guaidó y a los esfuerzos de la Asamblea Nacional para lograr que lleguen los alimentos y las medicinas tan necesarios para aliviar el sufrimiento que Maduro ha impuesto sobre su propio pueblo", agregó en otro tuit. https://twitter.com/mauriciomacri/status/1099487927569170432 https://twitter.com/mauriciomacri/status/1099488176366854145 24/02/2019 14:55

EL PAÍS El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha preguntado este domingo dónde está el presidente del Gobierno de Españá, Pedro Sánchez, mientras "el tirano [Nicolás] Maduro" quema los camiones con ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Así se ha pronunciado Casado durante la clausura en Toledo de la Convención de Cohesión Territorial del PP, en la que ha recordado que este sábado estuvo hablando "con el presidente legítimo" de Venezuela, Juan Guaidó. Una conversación que el PP ha decidido hacer pública porque Guaidó busca el apoyo de las naciones. "Ayer se volvió a jugar la vida cruzando la frontera y recibió el apoyo de Chile, Colombia, Paraguay, EE UU, Brasil o el respaldo del PP en las instituciones comunitarias", ha agregado. "¿Dónde estaba España?", se ha vuelto a preguntar Casado, que ha cuestionado cómo puede ser que Canadá, Brasil o Portugal estén y la "madre patria esté desaparecida". Así, ha lamentado que Sánchez tardase 12 días en reconocer a Guaidó mientras "se seguía asesinando a gente que pacíficamente quiere la libertad para un pueblo". Información de Europa Press. 24/02/2019 14:21

EL PAÍS El Gobierno de Venezuela ha confirmado este domingo un total de 42 heridos como consecuencia de los disturbios de este sábado en la frontera entre Colombia y Venezuela. El Ejecutivo ha responsabilizado de la violencia a la oposición, que intentó forzar la entrada de ayuda humanitaria estadounidense pese al cierre fronterizo. El protector del estado de Táchira designado por el Gobierno, Freddy Bernal, ha relatado que entre los heridos hay "dos de bala por criminales colombianos, tres incendiados vivos, y el resto con objetos contundentes". Sin embargo, el Gobierno de Colombia ha asegurado que el número de heridos es de 285, de las cuales 37 personas han tenido que ser hospitalizadas. "Hacemos responsable a Iván Duque [presidente de Colombia], el culpable de esta agresión. Estos son los heridos de Iván Duque y Juan Guaidó. Es un terrorismo de Estado que ha denunciado el Gobierno de Nicolás Maduro", ha apuntado Bernal en declaraciones telefónicas a la cadena de televisión pública venezolana VTV. Información de Europa Press. 24/02/2019 13:14

EL PAÍS Mogherini pide a Maduro moderación y que permita la entrada de ayuda humanitaria. La UE ha condenado este domingo la intimidación que sufren las personas que se han movilizado para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela y ha pedido moderación a los organismos de seguridad y que permitan su distribución. "Hacemos un fuerte llamado a los organismos de seguridad y de cumplimiento de la ley para que muestren moderación, eviten el uso de la fuerza y permitan la entrada de ayuda", ha dicho la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini. Además, la jefa de la diplomacia europea ha dejado claro en un comunicado que en la UE "repudiamos el uso de grupos armados irregulares para intimidar a los civiles y legisladores que se han movilizado para distribuir la ayuda". Información de Efe. 24/02/2019 13:00

EL PAÍS La fotogalería de la jornada de este sábado: https://twitter.com/FotografiaPais/status/1099632531920617472 24/02/2019 12:33

EL PAÍS Ben Rhodes, consejero adjunto de seguridad nacional en el Gobierno de Obama: "Una intervención militar de EE UU en Venezuela no sería buena idea" El excolaborador del último presidente demócrata advierte de los peligros que conllevan la retirada de EE UU del INF o la crisis en Venezuela. Una entrevista de Paula Chouza. 24/02/2019 12:04

EL PAÍS El Gobierno brasileño ha expresado este domingo su "condena más vehemente" contra los "actos de violencia" perpetrados "por el régimen ilegítimo del dictador Nicolás Maduro" en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia. "El uso de la fuerza contra el pueblo venezolano, que ansía poder recibir la ayuda humanitaria internacional, caracteriza de forma definitiva el carácter criminal del régimen Maduro", ha escrito la Cancillería de Brasil en un comunicado. Se trata de la primera reacción oficial del Gobierno de Jair Bolsonaro a los graves incidentes que ocurrieron este sábado en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, en el marco de la operación coordinada por varios países para introducir alimentos y medicinas en la nación caribeña, informa Efe. 24/02/2019 10:55

EL PAÍS Recordamos los acontecimientos más importantes de la jornada de este sábado en Venezuela: - La jornada estuvo marcada por violentos disturbios y deserciones de más de 60 militares en la frontera con Colombia, por la que la oposición trató de introducir ayuda humanitaria a Venezuela. - Al menos cuatro personas murieron en el límite con Brasil y hubo decenas de heridos, según informó un diputado de la Asamblea Nacional. - El intento de Juan Guaidó de introducir ayuda humanitaria, con el apoyo de la comunidad internacional, se topó con el blindaje de las fronteras por parte del chavismo, que impidió la entrada de camiones cargados con alimentos y medicinas. 24/02/2019 10:35

EL PAÍS La ayuda humanitaria se atasca en la frontera de Venezuela Información de Francesco Manetto. Más de 60 miembros de las Fuerzas Armadas desertan en una violenta jornada que deja al menos cuatro muertos y decenas de heridos. 24/02/2019 10:14

EL PAÍS El opositor Juan Guaidó se aferra ahora a la presión internacional para sacar del poder a Nicolás Maduro tras el frustrado paso de la ayuda a Venezuela que el sábado dejó dos muertos y cientos de heridos en la frontera con Colombia, informa France Presse. El autoploclamado presidente interino del país petrolero se prepara para participar en la reunión del Grupo de Lima que se realizará el lunes en la capital colombiana con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Tras fallar en su llamado para pasar alimentos y medicinas para paliar la peor crisis en la historia moderna de Venezuela, el joven jefe parlamentario asistirá a la cita convocada el 14 de febrero porque considera que "la presión interna y externa son fundamentales para la liberación" de su país. "Para avanzar en nuestra ruta, me reuniré el día lunes con nuestros aliados de la comunidad internacional, y seguiremos ordenando próximas acciones a lo interno del país", ha dicho Guaidó, reconocido por medio centenar de naciones como mandatario encargado de la nación petrolera, desde la ciudad colombiana de Cúcuta. El líder opositor adelantó que en Bogotá discutirá con los cancilleres de las 14 naciones americanas del grupo "posibles acciones diplomáticas" contra Maduro, sin descartar una intervención militar. Los presidentes de tres países miembros —Colombia, Chile y Paraguay- así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyaron el intento del cruce de los insumos desde Cúcuta. 24/02/2019 09:36

EL PAÍS FOTOGALERÍA | La crisis de la ayuda humanitaria en territorio venezolano Más de 60 miembros de las Fuerzas Armadas desertan en una violenta jornada que deja al menos cuatro muertos y decenas de heridos. 24/02/2019 09:01

EL PAÍS El puente Simón Bolívar, epicentro del caos La “avalancha humanitaria” de Guaidó se estrelló con las armas y los gases lacrimógenos de los militares leales al chavismo y los colectivos que aún respaldan a Nicolás Maduro. Los partidarios del presidente de la Asamblea Nacional se consuelan con los 61 militares que desertaron de las Fuerzas Armadas de Venezuela a lo largo del día y buscaron refugio en Colombia. Informa Santiago Torrado, desde Cúcuta. (Foto: Camilo Rozo) 24/02/2019 07:15

EL PAÍS Guaidó: “Debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación”. Juan Guaidó culminó este sábado una jornada marcada por los enfrentamientos y la violencia en la frontera con un mensaje que, lejos de calmar los ánimos, sugiere el peor epílogo para la grave crisis que sufre Venezuela. Por Francesco Manetto desde Caracas. Foto: AFP . Juan Guaidó culminó este sábado una jornada marcada por los enfrentamientos y la violencia en la frontera con un mensaje que, lejos de calmar los ánimos, sugiere el peor epílogo para la grave crisis que sufre Venezuela.desde Caracas. http://cort.as/-F5ht AFP 24/02/2019 05:56

EL PAÍS se analizará como "arreciar el cerco diplomático" contra Nicolás Maduro. Aquí, algunos de los ecos de la rueda de prensa conjunta que ha ofrecido con Juan Guaidó y el secretario de la OEA, Luis Almagro: https://twitter.com/IvanDuque/status/1099515079903580161 El presidente colombiano, Iván Duque, adelanta que en la reunión del grupo de Lima de este lunes. Aquí, algunos de los ecos de la rueda de prensa conjunta que ha ofrecido con Juan Guaidó y el secretario de la OEA, Luis Almagro: https://twitter.com/IvanDuque/status/1099515079903580161 24/02/2019 05:18

EL PAÍS Bill Clinton, expresidente de EE UU, refrenda su apoyo a Juan Guaidó y hace un llamado para el cese de la violencia en Venezuela: https://twitter.com/BillClinton/status/1099504112608018432 24/02/2019 04:53

EL PAÍS Juan Guaidó afirma que los militares que han desertado de las Fuerzas Armadas eran "prisioneros del terror" y que en el Ejército venezolano imperan "el miedo, la necesidad y la falta de respeto". Guaidó ha escrito en su cuenta de Twitter que se ha reunido con algunos de los disidentes y que duda que Hugo Chávez aceptaría lo que Nicolás Maduro ha traído para Venezuela: "hambre, violencia y represión". 24/02/2019 04:42

EL PAÍS Colombia anuncia que cerrará sus pasos fronterizos con Venezuela el 24 y 25 de febrero. El cierre es para evaluar los daños ocasionados en la jornada de este sábado y afectará a todos los puentes en el departamento colombiano de Santander, ha dicho el Gobierno de Iván Duque en un comunicado. 24/02/2019 04:22

EL PAÍS Juan Guaidó ha dicho que "todas las opciones" están sobre la mesa, después de no conseguir su objetivo de hacer ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. "Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando", ha escrito en Twitter. El lunes se reunirá en Bogotá con el Grupo de Lima, donde se encontrará con el vicepresidente de EE UU, Mike Pence. La Administración Trump ya ha anunciado que "tomará medidas" contra el chavismo, sin especificar en qué consistirán. 24/02/2019 03:52

EL PAÍS Resumen de lo más importante de esta jornada: Los enfrentamientos han dejado al menos cuatro muertos , aunque algunas fuentes elevan la cifra a 14. El Gobierno colombiano cifra los heridos en 285 .

, aunque algunas fuentes elevan la cifra a 14. El Gobierno colombiano cifra los . Dos camiones con material humanitario han sido incendiados cuando estaban del lado venezolano de la frontera. Los opositores responsabilizan a los colectivos prochavistas de esa acción.

con material humanitario han sido cuando estaban del lado venezolano de la frontera. Los opositores responsabilizan a los colectivos prochavistas de esa acción. Han desertado más de 60 uniformados venezolanos, según el Ejecutivo colombiano. Son miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Armada, la Policía nacional y las Fuerzas Especiales (FAES).

según el Ejecutivo colombiano. Son miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Armada, la Policía nacional y las Fuerzas Especiales (FAES). Nicolás Maduro ha anunciado la ruptura de "todo tipo de relaciones" con Colombia , tras lo cual la Cancillería colombiana ha ordenado el regreso "a la mayor brevedad posible" de sus diplomáticos en Caracas.

, tras lo cual la Cancillería colombiana ha ordenado el regreso "a la mayor brevedad posible" de sus diplomáticos en Caracas. Juan Guaidó ha afirmado que parte de la asistencia procedente de Colombia ingresó a territorio venezolano. Sin embargo, el líder opositor ha admitido que el “régimen usurpador” impidió el ingreso de la mayor parte de la ayuda.

a territorio venezolano. Sin embargo, el líder opositor ha admitido que el “régimen usurpador” impidió el ingreso de la mayor parte de la ayuda. Los aliados de Juan Guaidó han cargado duramente contra el Gobierno de Maduro por bloquear la entrada del material de manera "violenta". El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, ha asegurado que se "tomarán acciones" adicionales contra el chavismo. 24/02/2019 03:34

Ignacio Fariza La agencia migratoria colombiana aclara que los dos camiones en llamas que portaban material humanitario rumbo a Venezuela se incendiaron cuando estaban del lado venezolano y no del colombiano "como se había especulado". La aclaración es relevante por un motivo: da consistencia a la versión de que fueron los colectivos —grupos chavistas de choque, de corte paramilitar— los responsables del fuego. En Venezuela se afirma exactamente lo contrario: que el camión estaba del lado venezolano cuando quedó envuelto en llamas. Una información de Santiago Torrado. (Foto de Migración Colombia) 24/02/2019 03:00

EL PAÍS La periodista de EL PAÍS Florantonia Singer está en la frontera venezolana. Desde allí nos trae historias como la de una señora que quiso cruzar a Colombia en busca de quimioterapia para su sobrino y se topó con el bloqueo. https://twitter.com/fsingerf/status/1099475937865932800 24/02/2019 02:47

EL PAÍS El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, dice que la Administración Trump "tomará acciones contra aquellos que se oponen a la restauración pacífica de la democracia en Venezuela". La Casa Blanca anunció el mes pasado la congelación de fondos de PDVSA, la empresa petrolera venezolana, por valor de 7.000 millones de dólares. Esta medida, estima la Administración Trump, supondrá pérdidas en exportaciones por 11.000 millones de dólares el año próximo, con las que pretende asfixiar al Gobierno de Maduro. 24/02/2019 02:28

EL PAÍS Almagro enumera algunos puntos del informe preliminar de la OEA sobre la jornada de enfrentamientos. "La Guardia Nacional disparó gases lacrimógenos de manera sistemática. Se produjeron detonaciones en el lado venezolano, también de manera sistemática. A las 13.45 dos camiones ingresaron a Venezuela. Uno de ellos fue secuestrado e incendiado". Según Almagro, estos episodios demuestran "el salvajismo y la barbarie" con que el Gobierno de Nicolás Maduro actuó para bloquear la ayuda humanitaria. 24/02/2019 02:15

EL PAÍS El secretario general de la OEA, Luis Almagro, considera "un paso importante" el ingreso de parte de la ayuda humanitaria a Santa Elena y defiende la actuación del Gobierno colombiano. "Reconocemos el derecho de Colombia de haber facilitado el acopio de la ayuda humanitaria. ha demostado apego al derecho internacional. y ademas atendió una solicitud legitima de Vnezuela, de su presidente encargado Juan Guaidó", declara. Maduro ha anunciado este sábado la ruptura diplomática con Colombia. 24/02/2019 02:10

Ignacio Fariza El número de víctimas mortales registrados en choques con los paramilitares chavistas en Santa Elena de Uairén varía en función de la fuente que se consulte. El diputado opositor Américo de Grazia, el primero en confirmar la muerte de ayer de dos personas en una localidad cercana —también fronteriza con Brasil—, y el ex gobernador de Bolívar, Andrés Velásquez, que se reclama "gobernador legítimo" de ese Estado, hablan ya de 14 fallecidos por arma de fuego. El resto de fuentes mantienen la cifra en cuatro. https://twitter.com/AndresVelasqz/status/1099448874933080065 El diputado opositor Américo de Grazia, el primero en confirmar la muerte de ayer de dos personas en una localidad cercana —también fronteriza con Brasil—, y el ex gobernador de Bolívar, Andrés Velásquez, que se reclama "gobernador legítimo" de ese Estado, hablan ya de 14 fallecidos por arma de fuego. El resto de fuentes mantienen la cifra en cuatro. https://twitter.com/AmericoDeGrazia/status/1099443390788313089 24/02/2019 02:09

Ignacio Fariza Guaidó se dirige una vez más a los militares, consciente de que de ellos depende la continuidad o no de Maduro en el poder. Les pide un pronunciamiento en bloque. Y señala a los colectivos irregulares armados como responsables del bloqueo de los convoyes de comida y de medicinas en los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela. (Foto: AFP) 24/02/2019 02:01

Ignacio Fariza "Hoy el mundo ha visto la peor cara de la dictadura venezolana. No vamos a descansar para lograr la libertad de Venezuela: a la comunidad internacional, nuestro agradecimiento". Guaidó anuncia que el lunes participará en la cumbre de Lima. En el horizonte, dice, más sanciones para el régimen venezolano. "No sé de qué se ríen en Miraflores: nos duele la vida de nuestros hermanos venezolanos". 24/02/2019 01:57

Ignacio Fariza Habla Guaidó, líder de la Asamblea Nacional. "Hoy vimos a un hombre al que no le duele el pueblo de Venezuela manda quemar necesaria comida para hambrientos. Vimos a un hombre quemar medicinas frente a los enfermos. No le deben ningún tipo de obediencia ni lealtad a quien con sadismo celebra que no entre la ayuda humanitaria. Quien usurpa Miraflores ha tomado el peor camino". El presidente interino, reconocido por medio centenar de países, se refiere a la quema de dos camiones con ayuda humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela. "Celebra la muerte de más venezolanos. Por eso más de 60 miembros de las fuerzas armadas me reconocen. El 80% de las fuerzas armadas rechaza a Maduro". 24/02/2019 01:54

EL PAÍS El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, ha condenado la violencia perpetrada por los "matones de Maduro" y expresado sus "simpatías" a las familias de los fallecidos. "Nos sumamos a su petición de justicia", ha dicho. Hasta ahora hay cuatro muertes confirmadas cerca de la frontera con Brasil y un número indeterminado de heridos. https://twitter.com/SecPompeo/status/1099467534263296000 24/02/2019 01:53

Ignacio Fariza Comienza la rueda de prensa conjunta de Duque, Almagro y Guaidó. Habla el presidente colombiano: "Por más violencia que intenten, Venezuela recupera la libertad". 24/02/2019 01:48

EL PAÍS Nicolás Maduro intenta aparentar normalidad, tras una jornada marcada por enfrentamientos que han dejado al menos cuatro muertos y un número indeterminado de heridos. El dirigente chavista ha publicado un vídeo en el que se le ve conduciendo junto a su esposa, Cilia Flores, por el centro de Caracas. "Aquí está nuestro pueblo movilizado para defender de la revolución y movilizado también en sus actividades comerciales normales", dice al volante. https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1099463768218701824 24/02/2019 01:47

EL PAÍS La Cancillería venezolana ha emitido un comunicado en el que da razones para la ruptura diplomática con Colombia, anunciada este sábado por Nicolás Maduro. El Ejecutivo de Maduro, según el comunicado, "quiere dejar constancia de que ha sido el actual Gobierno de Colombia, bajo la penosa sumisión al Gobierno de los Estados Unidos, el que ha forzado esta lamentable situación". Mientras cierran la puerta a Colombia, el chavismo intenta abrir otra. El canciller Jorge Arreaza dijo el viernes que "queda pendiente" una reunión con el enviado especial de EE UU para Venezuela, Elliott Abrams, para negociar la creación de una "Oficina de Intereses" y así mantener abierto un hilo diplomático entre los dos países. 24/02/2019 01:32

Ignacio Fariza Será el segundo pronunciamiento de Guaidó en lo que va de día. Recordamos que el líder de la Asamblea Nacional venezolana, reconocido como presidente interino por medio centenar de países de todo el mundo, permanece desde ayer en territorio colombiano. Su retorno es una incógnita: sobre él pesa una prohibición de salida de Venezuela dictada por el Supremo —un órgano controlado por el chavismo—. Recordamos que el líder de la Asamblea Nacional venezolana, reconocido como presidente interino por medio centenar de países de todo el mundo, permanece desde ayer en territorio colombiano. Su retorno es una incógnita: sobre él pesa una prohibición de salida de Venezuela dictada por el Supremo —un órgano controlado por el chavismo—. https://twitter.com/jguaido/status/1099461882501627905 24/02/2019 01:18

Ignacio Fariza el mejor resumen de lo ocurrido este sábado: violencia: al menos cuatro muertos en Venezuela, casi 300 heridos solo en el lado colombiano, ayuda humanitaria atascada en los puntos clave y el chavismo empleándose a fondo para evitar el punto de inflexión que habría supuesto la entrada de los insumos de urgencia: Esta crónica de Francesco Manetto es: violencia: al menos cuatro muertos en Venezuela, casi 300 heridos solo en el lado colombiano, ayuda humanitaria atascada en los puntos clave y el chavismo empleándose a fondo para evitar el punto de inflexión que habría supuesto la entrada de los insumos de urgencia: http://cort.as/-F5Qo (Foto: Camilo Rozo) 24/02/2019 01:05

EL PAÍS Así abre la portada de mañana de EL PAÍS América: La ayuda humanitaria se atasca en la frontera de Venezuela. http://cort.as/-F5Qs 24/02/2019 01:01

EL PAÍS El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, asegura que las fuerzas militares de Venezuela amenazan con atacar un barco que la isla —Estado libre asociado de EE UU— había enviado esta semana con ayuda humanitaria y que está cerca de la costa venezolana. "Fui informado de que el barco recibió amenaza directa de fuego por parte de naves venezolanas. He impartido instrucciones para que abandone el área temporalmente por la seguridad de la tripulación y los periodistas que se encuentran en la nave", ha dicho en un comunicado. 24/02/2019 00:56

Ignacio Fariza Una de las imágenes que mejor sintetizan la jornada de hoy: un batallón de antimotines de la Guardia Nacional Bolivariana, pertrechado en San Antonio del Táchira (Venezuela) frente a un grupo de civiles que reclama la entrada de la ayuda en Venezuela. La foto es de Federico Parra (France Presse). 24/02/2019 00:51

EL PAÍS Esta es la opinión de Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, tras los enfrentamientos entre civiles y colectivos chavistas que han dejado al menos cuatro muertos y un número indeterminado de heridos. "Son actos de guerra contra la población civil", escribe en Twitter. https://twitter.com/rociosanmiguel/status/1099452123388018690?s=19 24/02/2019 00:43

Ignacio Fariza El Gobierno colombiano eleva el balance de heridos hasta las 285 personas en diversos choques violentos en la frontera con Venezuela. "Son hechos violatorios de los derechos humanos causados en desde territorio venezolano", apuntan los ministerios de Defensa y Exteriores en un comunicado conjunto que también suscribe el jefe de la agencia migratoria colombiana. El canciller, Carlos Holmes, ha ordenado además el "retorno" de los camiones que iban hacia Venezuela. (Foto: Efe). 24/02/2019 00:16

EL PAÍS No todo se cuenta con palabras. Esta es una narración en imágenes de una jornada de tensión en las fronteras venezolanas. En la imagen, de AP, un grupo de civiles se enfrentan a los colectivos (paramilitares) chavistas en el municipio de Ureña. Su objetivo último: que pueda entrar la ayuda humanitaria. http://cort.as/-F5Mv 24/02/2019 00:12

Ignacio Fariza La actualidad informativa ha bajado un poco en los últimos minutos: un buen momento para recapitular lo ocurrido en lo que va de jornada. Aunque en algunos puntos la ayuda humanitaria ha llegado a traspasar la frontera, los insumos han quedado mayoritariamente atascados en su tránsito hacia Venezuela: apenas han logrado entrar un par de camiones, como narra el delegado de EL PAÍS en Colombia, Venezuela y la región andina, Francesco Manetto. Otros dos convoyes han sufrido sendos incendios en circunstancias que siguen sin estar del todo claras. En Santa Elena de Uairén, la escalada de tensión ha acabado con la muerte de cuatro personas a manos de los colectivos (grupos de choque) chavistas. Pero la hemorragia en el Ejército y las fuerzas de seguridad no cesa: más de 60 personas han dejado, según el Gobierno colombiano, a un lado su compromiso con el chavismo y han puesto tierra de por medio en dirección a Venezuela. Seguimos narrando el minuto a minuto con nuestra red de corresponsales y colaboradores desplegados en la zona. En la vertiente venezolana de la frontera están pendientes de la actualidad Florantonia Singer y Maolis Castro. Del lado colombiano, Santiago Torrado. Y del brasileño, Naiara Galarraga. En mesa, seguimos atentos a cualquier novedad desde Ciudad de México. 24/02/2019 00:07

EL PAÍS El Gobierno colombiano eleva el número de uniformados venezolanos desertados a más de 60. Solo en el departamento de Norte de Santander han dejado de lado al chavismo 53 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Armada, la Policía nacional y las Fuerzas Especiales (FAES). El informe de la agencia de migraciones señala además que recibieron a otros ocho uniformados en el departamento de Arauca. Todos ellos han pedido protección en Colombia. 23/02/2019 23:52

EL PAÍS Dos camiones con ayuda humanitaria han sido incendiados en el puente internacional Francisco de Paula Santander, que une la localidad venezolana de Ureña con el municipio colombiano de Cúcuta. En la imagen, de Reuters, los restos de uno de los vehículos. 23/02/2019 23:39

EL PAÍS EE UU ha instado a los militares venezolanos a “asistir al pueblo” y “no a Maduro y una banda de ladrones”. John Bolton, consejero de Seguridad del presidente Donald Trump, ha llamado en Twitter a las Fuerzas Armadas, que han bloqueado el paso de la ayuda humanitaria, a escoger "el camino de la democracia". Lo cuenta Antonia Laborde http://cort.as/-F5IW y “no a Maduro y una banda de ladrones”. John Bolton, consejero de Seguridad del presidente Donald Trump, ha llamado en Twitter a las Fuerzas Armadas, que han bloqueado el paso de la ayuda humanitaria, a escoger "el camino de la democracia". 23/02/2019 23:29

EL PAÍS Un informe preliminar tras los incidentes de este sábado registra al menos 42 heridos solamente en el puente Simón Bolívar, según informa France Presse. En el frente de Brasil, la ONG Foro Penal ha registrado, además de las cuatro muertes, más de 20 heridos. 23/02/2019 23:25

EL PAÍS Tras varias horas de espera, dos camionetas —cargadas con ayuda humanitaria— que se encontraban en Pacaraima, en el cruce fronterizo entre Brasil y Venezuela, se han retirado hacia el interior del territorio brasileño. La decisión, comunicada por el equipo de Guaidó, fue tomada de manera preventiva ante los disturbios en la zona. "La idea es que esa ayuda ingrese pacíficamente y sin ninguna violencia", ha señalado Yuretzi Idrogo, diputada de la Asamblea Nacional —dominada por las fuerzas opositoras—, en declaraciones recogidas por Efe. Los enfrentamientos del lado venezolano de la frontera arrojan ya un saldo de cuatro muertos. 23/02/2019 23:04

Jacobo Garcìa los colectivos, los grupos parapoliciales que trabajan de la mano del madurismo sembrando el terror. Estas imágenes revelan el origen de las balas y los disparos en la localidad venezolana de Ureña. En la zona fronteriza conviven contrabandistas y grupos criminales con antiguos miembros del ELN y las FARC que han utilizado tradicionalmente esta frontera para huir de Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=dZy-S-yVZ0w Cuando el Ejército y la Policía quedaron rebasados fue el turno paraEstas imágenes revelan el origen de las balas y los disparos en la localidad venezolana de Ureña.que han utilizado 23/02/2019 22:51

Ignacio Fariza Sigue el goteo de desertores, según nos cuenta desde el puente de Simón Bolívar nuestro compañero Santiago Torrado. El paso de cada uno de ellos es una refriega para que no los golpeen quienes permanecen fieles al chavismo: "Siempre los defiende alguien de las bases de Guaidó, y las autoridades colombianas cuando van llegando". El que acaba de llegar a suelo colombiano, nos relata el corresponsal de EL PAÍS, venía "particularmente maltratado". "Esto es irreversible: Maduro está caído. Pero queremos proteger la vida de los venezolanos. Ya ha habido suficientes muertos en los últimos años", uno de los chalecos azules desplegados por Guaidó y concejal en Caracas hasta hace un año. Los camiones han retrocedido a la espera de que se despeje el camino para regresar al otro puente fronterizo, Tienditas, pero los gases lacrimógenos continúan. La cifra oficial de desertores, proporcionada por el Gobierno de Iván Duque, sigue siendo de 23 uniformados, algunos de ellos acompañados por sus familias. 23/02/2019 22:50

EL PAÍS Resumen de lo que se sabe hasta ahora: Choques entre colectivos prochavistas y civiles en la localidad de Santa Elena de Uairén, cerca de la frontera con Brasil, han dejado cuatro muertos , según han confirmado un diputado opositor en nombre de la Asamblea Nacional y la ONG Foro Penal. También hay una veintena de heridos.

, según han confirmado un diputado opositor en nombre de la Asamblea Nacional y la ONG Foro Penal. También hay una El ministro de Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo ha ordenado el regreso "a la mayor brevedad posible" de sus diplomáticos en Caracas, después de que Nicolás Maduro rompiera "todo tipo de relaciones" con Colombia .

. El Gobierno colombiano asegura que al menos 23 uniformados venezolanos han desertado . Son dos policías nacionales, un miembro de las Fuerzas Especiales (FAES), un conductor de una tanqueta de la Guardia Nacional, 18 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y un oficial de la Armada.

. Son dos policías nacionales, un miembro de las Fuerzas Especiales (FAES), un conductor de una tanqueta de la Guardia Nacional, 18 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y un oficial de la Armada. Juan Guaidó ha afirmado que parte de la asistencia procedente de Colombia ingresó a territorio venezolano. Sin embargo, el presidente interino reconocido por medio centenar de países ha admitido que el “régimen usurpador” impidió el ingreso de la mayor parte de la ayuda. 23/02/2019 22:35

Jacobo Garcìa El mensaje más potente que se ha escuchado este sábado en la frontera es el de los 23 militares/policías que se han entregado en Colombia y han jurado lealtad a Guaidó. Llegan con el uniforme oficial, por los caminos irregulares o acompañados de algún familiar. Un goteo imparable que desnuda al régimen con cada declaración realizada al cruzar la frontera. Han descrito miedo y persecución ante los micrófonos del mundo: "Somos millones y ellos 30 o 40", dijo el sargento Linárez en referencia a la élite que controla las FF AA. Pero el paquete de deserciones no solo incluye a la tropa. El jueves, el sargento Hugo, Pollo, Carvajal, ex jefe de la inteligencia de Maduro y uno de los hombres próximos a Diosdado Cabello, llamó a la rebelión y huyó del país con mucha información de primera mano sobre los vínculos de los militares de Venezuela con el narcotráfico. Una información que ya es analizada en Estados Unidos. 23/02/2019 22:33

Ignacio Fariza El episodio violento de Santa Elena de Uairén es fiel reflejo de la tensión vivida este sábado en varios puntos fronterizos entre Venezuela y Colombia y entre Venezuela y Brasil. También revela la fragilidad del sistema sanitario tras años de escasez de insumos médicos: los heridos han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios del otro lado de la frontera —el brasileño— en vez de ser atendidos en centros sanitarios venezolanos. 23/02/2019 22:29

Ignacio Fariza Más sobre el choque mortal entre colectivos chavistas y civiles en Santa Elena de Uairén (Venezuela, muy cerca de la frontera con Brasil). El diputado Juan Andrés Mejía, en nombre de la Asamblea Nacional, ha corroborado hace escasos minutos la información de la ONG Foro Penal: cuatro civiles muertos en un choque con colectivos (paramilitares prochavistas), que han abierto fuego sobre la población. Las autoridades brasileñas han confirmado a la corresponsal de EL PAÍS Naiara Galarraga que otros cinco ciudadanos venezolanos han sido atendidos tras cruzar la frontera en dos ambulancias. El número total de personas lesionadas supera ya la veintena. 23/02/2019 22:13

EL PAÍS El diputado venezolano Juan Andrés Mejía confirma, en nombre de la Asamblea Nacional, la muerte de cuatro personas en la localidad de Santa Elena de Uairén. "Lo que ocurre en la frontera con Brasil no es represión común (...). Es una masacre contra el pueblo indígena pemón, en donde contabilizamos cuatro personas asesinadas y más de 20 heridos de bala". 23/02/2019 21:48

EL PAÍS Colombia ordena el regreso de sus diplomáticos de Caracas después de que Nicolás Maduro rompiera "todo tipo de relaciones" con el país vecino. "Con el fin de preservar la vida e integridad de los funcionarios colombianos dispondrá su viaje a Colombia a la mayor brevedad", ha dicho el ministro de Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo. En la imagen, de Efe, el canciller al llegar el viernes a Cúcuta. 23/02/2019 21:43

EL PAÍS Vilma Vázquez acaba de llegar de la ciudad venezolana de Santa Elena, fronteriza con Brasil, tras caminar durante cinco horas por senderos. Según cuenta a nuestra corresponsal, Naiara Galarraga, los soldados y antimotines han matado a cinco vecinos. "Hay cinco muertos y una cifra inimaginable de heridos porque una tanqueta entró en el pueblo y empezó a disparar a mansalva”, explica la mujer, arquitecta municipal, nada más llegar a Pacaraima (Brasil). El resto de fuentes en la zona rebajan, sin embargo, la cifra de fallecidos a cuatro. 23/02/2019 21:29

EL PAÍS la muerte de al menos cuatro personas en la localidad fronteriza de Santa Elena de Uairénn. “Colectivos dispararon contra las personas que estaban en la zona de la frontera con Brasil. Está nuestro equipo del Foro Penal en el hospital analizando la situación”, afirma Alfredo Romero, abogado del organismo. Foro Penal, una ONG con sede en Caracas, confirma en este vídeon. “Colectivos dispararon contra las personas que estaban en la zona de la frontera con Brasil. Está nuestro equipo del Foro Penal en el hospital analizando la situación”, afirma Alfredo Romero, abogado del organismo. https://twitter.com/alfredoromero/status/1099377069409079301 23/02/2019 21:25