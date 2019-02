El chavismo no logra contrarrestar a la oposición con su concierto

La revancha ha resultado en un campo desolado para Nicolás Maduro. El oficialismo no ha podido demostrar apoyo en el concierto que había convocado en el puente internacional de Las Tienditas, en el Estado Táchira, en el occidente venezolano. En la televisora gubernamental VTV prometían la visita de más de 150 artistas, pero apenas habían confirmado unos 40 hasta el viernes. Fue una improvisada táctica del Gobierno para frenar un inminente ingreso de la ayuda humanitaria auspiciada por Juan Guaidó, pero también un intento de evidenciar algo de respaldo de la población. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, anunció el recital como un acto "inmenso", aunque unas 2.000 personas se congregaron en la frontera venezolana o menos del 2% de los que asistieron al realizado en Colombia.

Entre los espectadores había milicianos, trabajadores del sector estatal y partidarios del oficialismo como Brigitte Santos, concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el municipio de Córdoba de Táchira, que cargó con una colchoneta para dormir en el sitio durante tres noches. "No estamos dispuestos a entregarles nuestra bella patria a esos yanquis", afirmó. Ella estaba acompañada de otras mujeres que iban a pernoctar en la frontera para vigilar cualquier entrada de "extranjeros". Frente a los espectadores se repetía la frase "nada para la guerra", promocionada por los aliados de Maduro en su peor crisis política.

La misma promesa hacían otros militantes del PSUV. Su consigna era Trump hands off Venezuela (Manos fueras de Venezuela), un lema que quisieron posicionar en Twitter. Hacían una simulación de formación militar, mientras juraban defender la "soberanía" a cualquier costo. Muchas puertas de las casas de los caseríos de Las Tienditas permanecían cerradas. "No trajeron comida, no cumplieron con su promesa", dijo Miguel Pérez, un delgado joven que veía a lo lejos el concierto. Días antes, el oficialismo había dicho que enviaría 20.000 cajas de alimentos del programa gubernamental Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y llevaría atención médica a los colombianos en Cúcuta que, según su versión, son desamparados del Gobierno de Iván Duque.

La crisis se coló en el show del chavismo. Óscar Álvarez se había acercado a unos 10 metros de la tarima para pedir a algún político una donación para regresar a si casa en el estado de Barinas. Hace 15 días había viajado a Colombia con planes de emigrar, pero en ese país no obtuvo empleo. "Estuve cob mi hermano durante una semana durmiendo en la calle, luego nos regresamos a nuestro país y una señora nos dio alojamiento. Pero no tenemos dinero para pagar un pasaje de retorno a casa", explica.

También existía confusión en el acto. Los cantantes invitados se transformaron en una incógnita para los asistentes del concierto hasta el final de la tarde del viernes. Belén Báez, una abogada de 57 años, no sabía el nombre de ninguno de los artistas que estarían en el escenario. Su cometido era reivindicar la memoria del expresidente Hugo Chávez y defender a su sucesor.

Antes de las presentaciones, Darío Vivas, un diputado de la Asamblea Constituyente, no se atrevía a enumerar a los artistas que irían al recital. Tampoco precisó la hora de inicio del show. "A las 11 am, 12 pm o por ahí (comenzarán a cantar)", dijo a un grupo de periodistas. El público fue animado durante horas con canciones del grupo venezolano Guaco, uno de los tantos que se negó a participar en la polémica actividad. Conseguir artistas de fama internacional fue una hazaña difícil para Maduro, el rechazo a su autoritarismo es creciente. Sin embargo, Bersuit Vergarabat, una banda de rock argentino, lanzó su versión antes de ir a la escena. "Los medios hegemónicos de información demonizan", declaró uno de sus integrantes al canal VTV.

Las melodías solo se escucharon hasta varias horas después del comienzo del Venezuela Aid Live, en Colombia. A unos kilómetros del show, en el aeropuerto de San Antonio del Táchira, había unos convoyes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tanquetas y equipos antimotines. Los militares hacían un despliegue en las carreteras andinas y su control crecía en los puestos policiales.