Borrell: “España no está haciendo seguidismo de Estados Unidos”

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, defendió este viernes que “España no está haciendo seguidismo de Estados Unidos” en la crisis venezolana. Tras la reunión de los jefes de la diplomacia de los Veintiocho de Bucarest, Borrell recordó que el plan trazado por España se va a cumplir a rajatabla: el reconocimiento del líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, si el lunes no se han convocado elecciones y la creación de un “grupo de contacto” coordinado por la Unión Europea para favorecer esos comicios. Y ello a pesar de las “presiones” que dice haber sufrido y cuya procedencia no concretó.

La crisis venezolana ha ocupado el grueso de la reunión informal de ministros de Exteriores, hasta el punto que estos han tenido que aparcar para su próximo encuentro carpetas como la de Siria. Del Gymnich, como se conoce a esta reunión en la jerga comunitaria, no ha salido una posición común para el reconocimiento de Guaidó, pero sí un acuerdo para crear un grupo de contacto integrado por varios países europeos –entre ellos España, Portugal y Francia— y latinoamericanos –Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Ecuador— para favorecer la convocatoria de elecciones presidenciales en un plazo máximo de 90 días.

Ese grupo de apoyo era visto con muchos recelos por Estados Unidos, que presionó a España y a Estados Unidos para que rompieran todas las relaciones con Venezuela, según adelanta hoy EL PAÍS. Borrell ha explicado que el jueves habló por teléfono con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton.

El ministro rechazó comentar si le había trasladado alguna queja por la creación de ese grupo. “Está claro que hay muchos países que no ven con buenos ojos que la UE cree este grupo de apoyo”, dijo Borrell, quien recordó que la “oposición venezolana” también ha expresado sus reticencias a ese instrumento que, recalcó, no tiene como objetivo la “mediación”, sino que “los venezolanos puedan ejercer su elección de un presidente”. Borrell sí detalló que en sus conversaciones con Bolton dejó claro que España está en contra de cualquier intervención militar. “Y es la posición dominante en el Consejo”, sostuvo el ministro.

Reticencias de otros países

El titular de Exteriores afirmó que “está claro” que Estados Unidos pidió a “varios países” que reconocieran a Guaidó, pero insistió en que la posición que ha adoptado el Gobierno de Pedro Sánchez es autónoma a los pasos que emprendió la Administración de Donald Trump. “España fijó un plazo [de ocho días] y ese plazo se va a mantener”, añadió el jefe de la diplomacia, quien recordó que otros países como Alemania o Francia tomaron la misma decisión.

Borrell destacó que la UE hay unanimidad sobre la necesidad de convocar elecciones y el reconocimiento de que la “autoridad legítima” está en la Asamblea Nacional. Más allá, varios países –y sobre todo Italia, Grecia y Austria— han expresado sus reticencias. “¿En qué condiciones actúa el presidente de la Asamblea Nacional? Para nosotros está claro, como presidente interino de la República”, atajó.