Sánchez se reunirá en Santo Domingo con opositores a Maduro

La crisis venezolana monopoliza desde el primer minuto el quinto viaje de Pedro Sánchez a Latinoamérica desde que llegó a La Moncloa. El presidente español se reunirá con opositores venezolanos nada más llegar a Santo Domingo, la primera etapa de su viaje. Será en el congreso de la internacional socialista que él clausura en la capital de República Dominicana aprovechando el viaje oficial.

Eso sí, el presidente no se verá con representantes del partido de Juan Guaidó porque no han viajado a Santo Domingo. De los cuatro partidos de la oposición venezolana que están en la Internacional Socialista han acudido dos, Carlos Valero, diputado nacional de la Asamblea por UTN (Un Tiempo Nuevo) y Mauricio Poler y Paula di Mattia, de Acción Democrática (AD). Con todos ellos se reunirá Sánchez como muestra de respaldo a la oposición.

Este encuentro se produce después de que el dirigente del PSOE, junto a otros líderes europeos, diese el pasado sábado un plazo de ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones y, si no lo hace, anunció que reconocerá a Guaidó como presidente.

La crisis venezolana está monopolizando esta reunión de la internacional socialista, que concluirá con una resolución en la línea acordada por unanimidad en la Unión Europea. España, Francia, Alemania y Reino Unido han ido más lejos y han dado una semana a Nicolás Maduro para convocar elecciones —algo que nadie cree que hará— o de lo contrario reconocerán a Guaidó como ya han hecho los principales países latinoamericanos, EEUU y Canadá.

Sánchez irá mañana previamente a México, el único gran país latinoamericano que no ha reconocido a Guaidó y no tiene intenciones de hacerlo. Parece muy difícil que Sánchez y Andrés Manuel Lopez Obrador, el presidente mexicano, alcancen un acuerdo en este asunto, pero ambos intentarán acercar posiciones mañana en su reunión oficial en la capital federal. En cualquier caso Sánchez lleva varios días, desde el jueves en Davos, cuando dio un giro de 180 grados, mostrando su clara sintonía con Guaidó y su ruptura total con Maduro. El dirigente venezolano ha optado por atacarle abiertamente con la idea de que quien tiene que convocar elecciones es Sánchez porque no fue elegido en unos comicios sino tras una moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy del poder.