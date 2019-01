PP y Ciudadanos atacan al Gobierno por Venezuela y la cita con Torra

Algo más de diez horas de debate en el Congreso de los Diputados fue el tiempo utilizado para hacer un repaso del estado actual de la nación con el denominador común del PP y Ciudadanos en censurar al Gobierno por toda su gestión. En resumen, el presidente del Gobierano, Pedro Sánchez, “es un cobarde”, porque se esconde detrás de la Unión Europea para no liderar una posición en Venezuela, y “ha traicionado a los españoles” con sus “cesiones” a los independentistas.

La voz cantante en la reunión de la Diputación Permanente la llevó la portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, dentro de la sesión, pero antes de empezarla, el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, en la puerta de la comisión dejó ya dicho que para el PP la cobardía era la característica política de Sánchez, que no afronta el problema del taxi y las VTC sino que se lo deja a las comunidades autónomas.

La posición gubernamental sobre Venezuela, su relación con el Gobierno independentista de Cataluña, el conflicto del taxi y el plan de traspasar al País Vasco la competencia de las prisiones, han sido, no obstante, los asuntos que han provocado un fuerte enfrentamiento entre los dos partidos y el Grupo Socialista. Pero no solo. El PDeCAT, PNV, Compromís, Unidos Podemos y ERC mostraron, sobre todo con el transcurso de las horas, cierto cansancio porque todo fueran “soflamas” que no conducían a nada.

Ofensa y vilipendio

También el diputado de UPN, Íñigo Alli, pidió ir más al fondo e intentar llegar a acuerdos. Lo cierto es que todos los ministros requeridos han pedido ya voluntariamente comparecer y en un plazo no superior a diez días. “Qué nivel, Rafael”, expresó con jocosidad el diputado socialista (PSC) José Zaragoza ante la intervención del popular, Rafael Hernando. “Tras la ofensa, el vilipendio, la injuria y la denigración no queda nada, solo alimentar al monstruo de la extrema derecha”, apuntó Zaragoza. Su compañera de grupo, Sofía Hernanz, calificó la sesión de “circo” aunque hubo momentos tensos con las acusaciones del PP y de Ciudadanos al Gobierno por planear acercar a los presos de ETA a cambio de mantener a Sánchez en el Gobierno. La indignación fue patente en el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y mucho más en el socialista Patxi López, expresidente del Gobierno vasco. Este se hizo eco del insulto de cobarde que se había dirigido a Sánchez. “Quédense con su valentía. Los socialistas nos quedamos con nuestra historia”.