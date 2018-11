El exabogado de Trump admite que mintió al Congreso sobre la trama rusa

Michael Cohen, quien fue el abogado personal de Donald Trump y uno de sus más cercanos consejeros durante más de diez años, se ha declarado culpable este jueves de mentir ante el Parlamento en sus testimonios en el marco de la investigación federal sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La confesión por sorpresa, en un juzgado federal de Manhattan, después de haberse declarado culpable también en agosto de quebrantar las leyes de financiación de la campaña, supone un nuevo giro en la investigación del fiscal general Robert Mueller sobre el presidente de Estados Unidos y su entorno.

Cohen ha reconocido este jueves que mintió en una declaración escrita remitida al Senado sobre un proyecto de la compañía de Trump para construir un rascacielos en Moscú. Dicho proyecto, que no llegó a materializarse, constituye uno de los puntos clave en la investigación sobre la posible conspiración entre la campaña de Trump y el Kremlin. En su testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado, ha reconocido el propio Cohen este jueves, mintió sobre las negociaciones y rebajó el alcance real de sus contactos con oficiales rusos sobre el proyecto. Mintió, por ejemplo, sobre las fechas claves de la negociación de la operación inmobiliaria por lealtad hacia Trump y para no interferir en su “mensaje político”, ha declarado Cohen.

Tras conocer la noticia, el presidente ha dicho que Cohen es "una persona débil y no muy lista" que trata de obtener "una sentencia reducida". Respecto a la operación inmobiliaria en Moscú, de la que ha asegurado que nunca se sintió entusiasmado, ha defendido que tenía derecho a manejar sus negocios durante la campaña. "No realicé el proyecto", ha recordado, "no trataba de ocultar nada".

Al declararse culpable, Cohen puede buscar una rebaja de la condena a cambio de continuar cooperando con las pesquisas de Mueller. En apenas dos semanas está previsto que se conozca la sentencia sobre el caso en el que Cohen se declaró culpable en agosto. En aquella ocasión, Cohen acusó a Trump, ante otro juzgado de Manhattan, de acallar con dinero potenciales escándalos sexuales. Admitió Cohen haber pagado 130.000 dólares a la actriz Stormy Daniels para no hablar sobre un affair que supuestamente mantuvo con el presidente.

La investigación de Mueller atraviesa un momento particularmente agitado. El presidente, que la semana pasada envió por escrito sus respuestas a las preguntas del fiscal especial, ha redoblado en los últimos días sus ataques al Departamento de Justicia y al propio Mueller, al que acusó de estar conduciendo una “falsa caza de brujas”. El fiscal especial, por su parte, ha acusado esta semana a quien fuera director de la campaña de Trump y testigo clave en la trama, Paul Manafort, de mentir reiteradamente a los investigadores y romper, por tanto, el acuerdo de colaboración que suscribió al declararse culpable en septiembre de los delitos de conspiración contra Estados Unidos y de obstrucción a la justicia por sus negocios de consultor en Ucrania antes de trabajar para el hoy presidente.