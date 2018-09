Un libro de Bob Woodward dibuja la Administración de Trump como un “manicomio”

Es 5 de marzo y la investigación sobre los posibles vínculos entre el personal de su campaña y Rusia acorrala al mandatario. El presidente quiere testificar ante el fiscal especial Robert Mueller para demostrar que no tiene nada que esconder. En la vereda opuesta, sus abogados John Down y Jay Sekulow le quieren demostrar a él que eso no es así por lo que preparan un segundo simulacro de lo que sería el interrogatorio -en enero ya habían hecho uno-. Trump no salió bien parado del juego y terminó calificando las pesquisas de “un maldito engaño”. Down describió la situación como una “completa pesadilla” en la que el mandatario se comportó como un "rey de Shakespeare agraviado".

Mueller le dijo a los abogados que necesitaba el testimonio del mandatario para conocer sus intenciones en el despido de James Comey, el exdirector del FBI. Down le confesó que era imposible porque no quería que Trump "pareciera un idiota" y avergonzar a la nación en el escenario mundial. Al multimillonario le dio un consejo: "No testifique. Es eso o un mono naranja" (en alusión a la cárcel). Pero este no lo escuchó y continuó afirmando que le encantaría cooperar con Mueller. El 22 de marzo, Down renunció. La primera historia sobre la relación del equipo legal del presidente con el fiscal especial es parte de lo que narra Woodward en su libro.