Putin lanza una nueva estrategia para atraer más inmigrantes

A través de su estrategia migratoria, el Kremlin busca también “fortalecer el mundo ruso” y recibir a cuantos más “compatriotas” —rusoparlantes que no tienen nacionalidad rusa— mejor. “Estamos interesados en que los compatriotas más jóvenes que viven en el exterior no pierdan sus raíces, su 'rusismo', si se puede decir así, que no vean restringidos sus vínculos con la patria", dijo Putin durante el VI Congreso Mundial de Compatriotas Rusos residentes en el exterior, en el que aprovechó para clamar contra la “rusofobia” que está en marcha, según aseguró, tanto en Ucrania como en los países Bálticos, donde miles de personas hablan ruso como lengua materna y tienen raíces rusas.

"Se reescribe la historia, se libra una guerra contra los monumentos, con la lengua rusa. A la gente la amedrentan o simplemente la aterrorizan. La aspiración natural de cada persona de conservar sus raíces nacionales es considerado un delito: separatismo. El derecho a la libertad de expresión, la defensa de las tradiciones son pisoteados", aseguró.