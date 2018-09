Nike ficha para un anuncio al exjugador de la NFL símbolo de la protesta antirracista

Nike ha elegido a Colin Kaepernick, el jugador de la liga de fútbol americano (NFL) que en 2016 se arrodilló durante el himno estadounidense en protesta contra el racismo, como uno de los rostros de su nueva campaña para conmemorar el 30 aniversario de su eslogan Just Do It. "Colin ha sido atleta de Nike desde 2011", ha subrayado el lunes la portavoz de la firma Sandra Carreon-John.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Nike, otros atletas aparecerán en la campaña publicitaria, como el jugador de los New York Giants Odell Beckham Jr., el skater Laceback Baker o el defensa de los Seattle Seahawks Shaquem Griffin. El exquarterback de la NFL Kaepernick publicó el lunes una foto en blanco y negro de sí mismo en Instagram y Twitter con el logo de Nike y el eslogan Just Do It junto a la frase Cree en algo. Incluso si eso significa sacrificarlo todo.

Kaepernick se desempeñó como quarterback con los San Francisco 49ers durante seis años. En un encuentro de pretemporada celebrado en agosto 2016, se quedó sentado en el banquillo mientras sonaba el himno nacional, en protesta por la violencia policial contra afroamericanos en Estados Unidos. Entonces prometió que seguiría con su sentada —después empezó a ponerse con una rodilla en el suelo— hasta desarrollarse un “cambio significativo y la bandera represente a todos por igual”. Su decisión creó un debate a nivel nacional y su gesto, copiado por otros jugadores, causó la ira de algunos aficionados y, sobre todo, de Donald Trump, quien llegó a decir que le encantaría ver a los dueños de la NFL disparar a los jugadores que no respeten la bandera estadounidense.

Tras la protesta, Kaepernick y otro exjugador de los 49ers, Eric Reid, no han sido fichados por ninguno de los 32 equipos de la NFL para esta temporada. Ambos han denunciado a la NFL. El jueves, el árbitro Stephen Burbank denegó la solicitud de la liga que pedía desestimar el caso, lo que significa que encontró pruebas suficientes para seguir con la investigación y tal vez ir a juicio. El anuncio de la campaña publicitaria de Nike se ha dado a conocer pocos días antes del primer juego de la temporada de la NFL, que será el jueves.

"Creemos que Colin es uno de los atletas más inspiradores de esta generación, que ha aprovechado el poder del deporte para ayudar a mover el mundo hacia adelante", ha dicho Gino Fisanotti, vicepresidente de marca de Nike para América del Norte, en declaraciones al canal de televisión ESPN.

Para esta temporada, la NFL ha adoptado una regla que requiere que todos los jugadores se pongan de pie durante el himno, aunque les ha dado la opción de mantenerse fuera del campo hasta que la ceremonia finalice. Aun así, las protestas han persistido durante la pretemporada.